01實測深圳市內「打飛的」 香港發展低空經濟還差哪一步？
發展「低空經濟」成為香港與大灣區其他城市的共同課題。據官方人士透露，中央空管委即將在六座城市開展eVTOL試點，其中包括深圳。
深圳市低空經濟高質量發展大會透露，深圳力爭到2025年，全市開放無人機適飛空域占比突破75%，低空商業航線總數突破1000條。
《香港01》記者實測乘坐深圳空中的士航線，更約訪了低空經濟企業負責人，了解空中的士發展現況及未來佈局，eVTOL將會給大家的生活帶來怎樣的改變？
eVTOL，全稱電動垂直起降飛行器（Electric Vertical Take-Off and Landing），一般指載人或物流用低空域飛行器，是一款垂直起降的小型飛機，又被譽為空中的士。
與傳統的直升機相比，市面上的載人eVTOL 一般為純電驅動，噪聲較低。目前，國內低空經濟發展主要使用1000米以下空域，外賣配送的無人機飛行高度大多不超過120米；物流配送無人機約在300米；至於空中遊覽、交通出行的直升機，飛行高度大多約600米。
記者體驗打飛的 「車程」快三倍
記者在實測當日由東部通航位於鹽田的低空飛行基地，乘坐「空中的士」出發到坪山燕子湖國際會展中心。26公里的路程，地面交通大概需要半小時，但搭飛的航程只需9分鐘。機艙內部空間寬敞，坐得舒服，也沒有想像中噪聲大。
在坪山燕子湖國際會展中心，也有不少市民預約試坐空中的士。有體驗完空中的士的市民稱，整個飛行途中非常穩定，自己在高空能夠俯瞰城市地貌，若未來空中的士的價格能夠再降低，也想帶家人朋友前來體驗。他們又稱，低空經濟愈來愈大眾化，發展會愈來愈好，完全不擔心安全問題，但提醒畏高的人士考慮乘坐空中的士，一定要量力而為。
對於空中的士發展現況，深圳市東部通用航空有限公司戰略部總經理蔡武群介紹，今年東部通航推出的「空中的士」小程序，致力打造類似網約車體系的空中出行平台，目前已推出兩大類產品。
據介紹，第一大類聚焦在空中遊覽，比如在深圳的市民中心、南山、梧桐山、大鵬等地都有推出低空文旅的路線。其中，最受歡迎的是「見圳奇蹟」航線，從福田大中華國際交易廣場起飛，乘客沿途可以見到市民中心、平安大廈、蓮花山、深圳灣等深圳地貌及地標建築，從空中見證深圳40多年發展的歷史變遷，以及城市風光。
而在商務出行方面，東部通航已經在深圳布局超過了70個起降點，包括寶安機場、深圳北站、蛇口郵輪母港等，從這些樞紐以及其他CBD的起降點，可以輻射抵達大灣區「9+2」城市群的任何一個城市。
蔡武群透露，今年有超過8000名遊客使用東部通航的低空遊覽業務，當中包括不少香港人，「香港的客戶其實也是我們的主要客戶之一」。他表示，隨着近些年深圳與香港融合發展，大量的香港客戶到深圳吃喝玩樂，也會選擇體驗空中遊覽和商務出行，公司也在各個口岸擺了廣告展板宣傳。
建築密度並非香港飛「空中的士」掣肘？
內地多座城市正發展低空經濟，其中深圳在基建、監管服務等多個方面領先全國。深圳聚集超過2000間低空經濟電商企業，也有載客出行及運貨物的低空營運商，低空營運場景已處於國內領先水平。在監管服務體系方面，深圳已成立低空經濟領導小組以及低空專班推動行業發展，低空數字化平台也處於統籌建設階段。在低空基建方面，深圳預計在2026年建成至少1200個低空起降點，意味著深圳市民在15分鐘內便可徒步到達任何一個起降點。
深圳的低空經濟漸趨成熟，但毗鄰的香港仍然處於起步階段。對於香港營運空中的士是否可行，是否有亟需解決的問題，蔡武群認為，香港具備低空經濟發展的經濟基礎，港深兩地同是寸金尺土的城市，建築密度並不會成為發展的掣肘，eVTOL 正正是為了解決地面資源稀缺的問題而產生。
相反，目前大灣區的直升機跨境存在兩地聯檢的問題，以從深圳出發為例，乘客需要先到寶安機場出境，再到香港國際機場入境，便捷性不足。因此，香港營運空中的士最迫切需要解決的是跨境問題，能夠實現一地兩檢，加快整個低空出行的效率，也更加有助於整個低空經濟的大規模發展。
讓低空飛行融入生活 改變大眾出行方式
內地一直致力發展低空經濟。隨着國家關注度愈來愈高，以及有相應的政策出台，以往的難題包括空域劃分、行業標準化、安全管理等問題都逐一擊破。作為eVTOL營運商，企業也正在培養消費者有另類的出行習慣。
蔡武群介紹，以往的普通老百姓根本沒有低空出行的概念，因此eVTOL營運商要讓低空飛行愈來愈密集、愈來愈貼近消費者的日常生活，讓大家在生活中能夠享受到低空飛行、低空產業帶來的便利，能夠不斷地實現人民對美好生活的嚮往。
對於eVTOL 未來會如何改變大眾的出行方式，蔡武群舉例，現時從深圳去廣州需時2至3小時，從深圳去香港要涉及通關等時間成本，需時1個多小時，但未來低空飛行走進千家萬戶時，從深圳飛到廣州只需20分鐘，從深圳飛到香港只需10分鐘，就有可能把大灣區任何一個城市群，將市民的生活半徑、城市的經濟半徑，從原先圍繞一個單一城市，擴散成圍繞整個大灣區城市群發展的概念。
隨着大規模的商業化使用，低空出行的成本將進一步降低，空中的士更有望成為常態化的交通工具，「未來的eVTOL，它能夠通過它的成本優勢，把我們的運營成本大規模降低。大家可以暢想一下，在不久的將來，我們從深圳去到香港，可能它的一個出行價格也就是在幾百塊錢左右，它就會變成什麽？變成一種我們最常規的一種交通工具，融合到我們現有的我們的地鐵公交出租體系裏面，成為一個正兒八經的三維立體出行的交通網絡」。