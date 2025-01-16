01實測深圳市內「打飛的」　香港發展低空經濟還差哪一步？

發展「低空經濟」成為香港與大灣區其他城市的共同課題。據官方人士透露，中央空管委即將在六座城市開展eVTOL試點，其中包括深圳。

深圳市低空經濟高質量發展大會透露，深圳力爭到2025年，全市開放無人機適飛空域占比突破75%，低空商業航線總數突破1000條。

《香港01》記者實測乘坐深圳空中的士航線，更約訪了低空經濟企業負責人，了解空中的士發展現況及未來佈局，eVTOL將會給大家的生活帶來怎樣的改變？



eVTOL，全稱電動垂直起降飛行器（Electric Vertical Take-Off and Landing），一般指載人或物流用低空域飛行器，是一款垂直起降的小型飛機，又被譽為空中的士。

與傳統的直升機相比，市面上的載人eVTOL 一般為純電驅動，噪聲較低。目前，國內低空經濟發展主要使用1000米以下空域，外賣配送的無人機飛行高度大多不超過120米；物流配送無人機約在300米；至於空中遊覽、交通出行的直升機，飛行高度大多約600米。

東部通航低空飛行基地。（黃浩謙攝）

記者體驗打飛的 「車程」快三倍

記者在實測當日由東部通航位於鹽田的低空飛行基地，乘坐「空中的士」出發到坪山燕子湖國際會展中心。26公里的路程，地面交通大概需要半小時，但搭飛的航程只需9分鐘。機艙內部空間寬敞，坐得舒服，也沒有想像中噪聲大。

在坪山燕子湖國際會展中心，也有不少市民預約試坐空中的士。有體驗完空中的士的市民稱，整個飛行途中非常穩定，自己在高空能夠俯瞰城市地貌，若未來空中的士的價格能夠再降低，也想帶家人朋友前來體驗。他們又稱，低空經濟愈來愈大眾化，發展會愈來愈好，完全不擔心安全問題，但提醒畏高的人士考慮乘坐空中的士，一定要量力而為。

東部通航「空中的士」。（黃浩謙攝）

深圳市民首次體驗乘坐空中的士。（黃浩謙攝）

朱先生帶兒子乘坐空中的士，並表示不擔心安全問題。（黃浩謙攝）

對於空中的士發展現況，深圳市東部通用航空有限公司戰略部總經理蔡武群介紹，今年東部通航推出的「空中的士」小程序，致力打造類似網約車體系的空中出行平台，目前已推出兩大類產品。

據介紹，第一大類聚焦在空中遊覽，比如在深圳的市民中心、南山、梧桐山、大鵬等地都有推出低空文旅的路線。其中，最受歡迎的是「見圳奇蹟」航線，從福田大中華國際交易廣場起飛，乘客沿途可以見到市民中心、平安大廈、蓮花山、深圳灣等深圳地貌及地標建築，從空中見證深圳40多年發展的歷史變遷，以及城市風光。

深圳市東部通用航空有限公司戰略部總經理蔡武群。（黃浩謙攝）

而在商務出行方面，東部通航已經在深圳布局超過了70個起降點，包括寶安機場、深圳北站、蛇口郵輪母港等，從這些樞紐以及其他CBD的起降點，可以輻射抵達大灣區「9+2」城市群的任何一個城市。

蔡武群透露，今年有超過8000名遊客使用東部通航的低空遊覽業務，當中包括不少香港人，「香港的客戶其實也是我們的主要客戶之一」。他表示，隨着近些年深圳與香港融合發展，大量的香港客戶到深圳吃喝玩樂，也會選擇體驗空中遊覽和商務出行，公司也在各個口岸擺了廣告展板宣傳。

羅湖口岸的士站擺放了「空中的士」的廣告展板。（林芷瑩攝）

建築密度並非香港飛「空中的士」掣肘？

內地多座城市正發展低空經濟，其中深圳在基建、監管服務等多個方面領先全國。深圳聚集超過2000間低空經濟電商企業，也有載客出行及運貨物的低空營運商，低空營運場景已處於國內領先水平。在監管服務體系方面，深圳已成立低空經濟領導小組以及低空專班推動行業發展，低空數字化平台也處於統籌建設階段。在低空基建方面，深圳預計在2026年建成至少1200個低空起降點，意味著深圳市民在15分鐘內便可徒步到達任何一個起降點。

深圳的低空經濟漸趨成熟，但毗鄰的香港仍然處於起步階段。對於香港營運空中的士是否可行，是否有亟需解決的問題，蔡武群認為，香港具備低空經濟發展的經濟基礎，港深兩地同是寸金尺土的城市，建築密度並不會成為發展的掣肘，eVTOL 正正是為了解決地面資源稀缺的問題而產生。

相反，目前大灣區的直升機跨境存在兩地聯檢的問題，以從深圳出發為例，乘客需要先到寶安機場出境，再到香港國際機場入境，便捷性不足。因此，香港營運空中的士最迫切需要解決的是跨境問題，能夠實現一地兩檢，加快整個低空出行的效率，也更加有助於整個低空經濟的大規模發展。

深圳市民體驗乘坐空中的士。（黃浩謙攝）

讓低空飛行融入生活 改變大眾出行方式

內地一直致力發展低空經濟。隨着國家關注度愈來愈高，以及有相應的政策出台，以往的難題包括空域劃分、行業標準化、安全管理等問題都逐一擊破。作為eVTOL營運商，企業也正在培養消費者有另類的出行習慣。

蔡武群介紹，以往的普通老百姓根本沒有低空出行的概念，因此eVTOL營運商要讓低空飛行愈來愈密集、愈來愈貼近消費者的日常生活，讓大家在生活中能夠享受到低空飛行、低空產業帶來的便利，能夠不斷地實現人民對美好生活的嚮往。

深圳市東部通用航空有限公司戰略部總經理蔡武群介紹空中的士發展現況。（黃浩謙攝）

東部通航「空中的士」。（黃浩謙攝）

對於eVTOL 未來會如何改變大眾的出行方式，蔡武群舉例，現時從深圳去廣州需時2至3小時，從深圳去香港要涉及通關等時間成本，需時1個多小時，但未來低空飛行走進千家萬戶時，從深圳飛到廣州只需20分鐘，從深圳飛到香港只需10分鐘，就有可能把大灣區任何一個城市群，將市民的生活半徑、城市的經濟半徑，從原先圍繞一個單一城市，擴散成圍繞整個大灣區城市群發展的概念。

隨着大規模的商業化使用，低空出行的成本將進一步降低，空中的士更有望成為常態化的交通工具，「未來的eVTOL，它能夠通過它的成本優勢，把我們的運營成本大規模降低。大家可以暢想一下，在不久的將來，我們從深圳去到香港，可能它的一個出行價格也就是在幾百塊錢左右，它就會變成什麽？變成一種我們最常規的一種交通工具，融合到我們現有的我們的地鐵公交出租體系裏面，成為一個正兒八經的三維立體出行的交通網絡」。