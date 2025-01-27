北上注意｜深圳山姆被買年貨客人逼爆 網民：不少香港同胞吧？
撰文：許祺安
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內媒《南方都市報》報道，有不少深圳網民發帖稱，在山姆買年貨時需要排長隊，更有人稱「全深圳的人都在山姆了」，還有網民猜測，可能有不少是港客。
有網民在小紅書發帖表示，不少深圳人都到山姆超市採購年貨，有時停車、進場都需要排隊。有人感慨：「深圳大街都沒什麼人了，人都在山姆裏嗎」「第一次進山姆還需要排隊才能進場的」。
除此之外，甚至山姆附近的道路也存在擁堵。據《奧一新聞》，1月26日晚6點左右，深圳四大山姆會員商店，除前海店周邊交通稍微通暢之外，開車前往福田店、龍華店、龍崗店均需排隊，其中駕車前往龍崗店需排隊至少14分鐘才能進入。
網民評論：
「不少香港同胞吧？」
「還好今天沒去」
「人太多連著兩天沒進去」
「不是都放假回家了嗎，咋還那麼多人」
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