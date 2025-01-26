京東快遞深圳三大口岸開設自提點　最晚營業至午夜

臨近農曆新年，不少港人也北上深圳置辦年貨。為方便香港市民購物，京東近期下調運費門檻，除了滿188元（人民幣，下同）即可享受免運費送貨上門，更在蓮塘、羅湖、福田3個口岸開設快遞自提點，提供限時免費暫存的快遞自提服務。



在今年年貨節期間，港澳用戶購買京東自營商品，滿188元即可享受免運費送貨上門服務。同時，香港用戶購買家電商品，也可享受直郵配送，送貨上門、免收住宅附加費。

京東快遞深圳口岸自提點。（京東供圖）

同時，京東快遞在距離蓮塘、羅湖、福田三大口岸出關口（進港關口）最近的位置，設立物流快遞自提點。北上消費者在京東購買商品時，可以選擇自己最常出入的口岸自提點作為收貨地址，即可在回港前取回包裹。自提點的營業時間與關口營業時間一致，最晚營業至午夜12時。

口岸自提點落單指引。（微信公眾號＠京東快遞港澳）

口岸自提點落單指引。（微信公眾號＠京東快遞港澳）

京東快遞口岸自提點：

京東快遞蓮塘口岸自提點

營業時間：07:00-22:00

地址：深圳蓮塘口岸商業城一樓D10鋪

京東快遞羅湖口岸自提點

營業時間：06:30~24:00

地址：深圳羅湖口岸深圳火車站連廊二樓B06

京東快遞福田口岸自提點

營業時間：06:30~22:30

地址：深圳福田口岸2號門對面福田口岸入境服務中心

自提服務收費和營業時間詳情請向京東快遞口岸自提點查詢