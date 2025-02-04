皇崗口岸24小時通關擾民？　凌晨響咹震天　居民：住在這裡吵死了

皇崗口岸為深港兩地唯一一個24小時通關的陸路口岸，除旅客通行外，亦有不少跨境貨車經此通關。然而有附近居民投訴，表示晚上11點到凌晨1點，大量車輛湧向皇崗口岸，尤其是周五、周六、周日晚上，車輛喇叭聲、車流聲嚴重干擾附近居民的正常休息，建議取消24小時通關。



2月2日正逢農曆新年假期最後一日，《香港01》記者於當日晚間直擊皇崗口岸車輛情況，發現雖未出現嚴重擁堵，不過凌晨12時左右車流喇叭聲開始此起彼伏。有居民表示，晚上睡覺時總會被喇叭聲吵醒，「我們的訴求就是晚上別影響我們睡覺就行，別的我們也不是很在乎。」



貨櫃通關致擁堵 居民：孩子出生車輛差點進不來

皇崗口岸周圍有不少大型社區包括福民新村、皇御苑等，距離口岸僅100米、200米。居住在皇御苑的林先生說，「吵是因為貨車，貨車要搬走，到現在沒搬走」。他猜測，貨車大多於凌晨12點左右通關，因此在夜間會造成影響。

除喇叭聲外，貨車還導致附近路況擁堵。林先生表示，疫情期間孩子出生時，因為貨車擁堵導致接送妻子的車輛差點難以進入小區，「他那個地方特別堵車，大貨車往香港走的話那就堵在那了，就那一條路，所有的民用車誰都進不來。」

林先生還介紹，皇崗口岸閘口前的福田南路亦常因有大量的士及網約車停在路上排隊，現在出行只能選擇地鐵，「至少能出去能進來」。

貨車停放在口岸和居民樓中間的道路上。（香港01 鄭寧）

貨車停放在口岸和居民樓中間的道路上。（香港01 鄭寧）

皇崗口岸深夜車聲響咹擾民 市民建議取消24小時通關 官方咁回應

在夜間時段，皇崗口岸通行車輛堵塞嚴重，不斷傳出刺耳的鳴笛聲。（影片截圖）

有市民建議取消皇崗口岸24小時通關。（奧一新聞）

凌晨響咹不絕 居民怨聲載道：吵死了

目前，皇崗口岸所有接送車輛需經皇崗路進入，最後在福田南路單行道的口岸閘口前停靠上下車，的士亦需沿此線路排隊進入的士站。晚上11時30分左右，口岸閘口車流人流慢慢變多，12時進入擁堵小高峰，車龍約2、3百米左右。

不少趕時間的車輛開始打喇叭催促，刺耳聲此起彼伏，雖然部分路段標明「禁止鳴笛違者罰款300元」，以及有交警巡邏等，但仍被著急的司機們無視。皇崗路邊的福民新村成了車輛喇叭的「第一受害者」。

居民張先生表示，只希望晚上不要影響睡覺。（香港01 周智堅 攝）

「可能堵，然後他（司機）就會摁喇叭，然後你那時候正睡著覺，他給你按喇叭給你按醒了。」居民張先生說，春節車流較小，情況有所改善，但每逢週五、週日時就會非常嚴重。

還有居住在高層的周先生反映，凌晨1、2點時正是老人和打工人休息的時間，喇叭聲十分影響睡眠，「我們住這里吵死了一天晚上，車屁股挨屁股，堵著別人按喇叭，一個不走，二個不走的。」

對於是否會呼籲皇崗口岸取消24小時通關，張先生僅表示，「我們的訴求主要是晚上的時候別影響我們睡覺就行，別的其實我們也不是很在乎。」而周先生則無奈表示，「市民哪裡管得了這個。」

堵在皇崗口岸閘口前的車龍。（香港01 周智堅 攝）

堵在皇崗口岸閘口前的車龍。（香港01 周智堅 攝）

堵在皇崗口岸閘口前的車龍。（香港01 周智堅 攝）

新皇崗口岸建成將取消貨檢

對於居民們反映的貨櫃車擾民問題，記者發現皇御苑小區正對的百合路是貨櫃車主要行駛路段，晚間有貨櫃停靠在路邊，地面亦劃有「出境貨車排隊通道」標誌。雖仍處於內地新年假期，但該路段不時仍有貨櫃車通過。

據悉，正在施工建設的新皇崗口岸，預計2025年底完工，將由「兩地兩檢」變為「一地兩檢」，同時將取消貨檢。上述林先生希望，新皇崗口岸建成後，目前的貨櫃、打喇叭、塞車等問題能有所改善，「說新皇崗口岸建成也會搬走，但是最早說是23年建成，現在又拖到25年了，不知道建今年建成以後搬不搬。」

林先生表示，希望新皇崗口岸建成後，貨車搬走情況能夠改善。（香港01 周智堅 攝）

新皇崗口岸計劃通關流量約為每日20萬人次，而在港鐵北環線支線開通後，更可以提升至每日約30萬人次，跨境車輛的設計通關流量則大約為每日1.5萬架次。但也有居民擔憂，這會導致網約車、跨境私家車增多，人潮逼爆地鐵等情況。