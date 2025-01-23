皇崗口岸深夜車聲響咹擾民 市民建議取消24小時通關 官方咁回應
撰文：林芷瑩
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皇崗口岸是目前唯一連接香港及深圳的24小時通關口岸，但有深圳居民反映，深夜的喇叭聲、車流聲嚴重干擾附近居民的正常休息，建議取消24小時通關。
《奧一新聞》報道，有網民近日在人民網領導留言板上建議取消皇崗口岸24小時通關。網民表示，皇崗口岸是目前唯一的24小時通關口岸，晚上11點到凌晨1點，大量車輛湧向皇崗口岸，尤其是周五、周六、周日晚上，車輛喇叭聲、車流聲嚴重干擾附近居民的正常休息。
該名網民提到，皇崗口岸附近都是居民區，包括福民新村、皇御苑等，都是幾千戶的大社區，距離口岸只有100米、200米，夜間噪音的影響範圍非常大。
為避免再受噪音的困擾，他提議取消皇崗口岸24小時通關，以及在附近居民區較少的口岸，例如深圳灣口岸、文錦渡口岸，才可以考慮開通24小時通關。
在社交平台上，有網民反映皇崗口岸噪聲問題。影片顯示，在夜間時段，皇崗口岸通行車輛堵塞較為嚴重，明顯能聽到該堵塞路段不斷傳出刺耳的鳴笛聲。
1月22日，深圳市人民政府口岸辦公室回應稱，網民提出的調整皇崗口岸通關時間事宜，此事項為國家事權。
深圳市口岸辦前期已就其他口岸調整通關時間，分流皇崗口岸車流壓力與中央駐深查驗單位進行多輪研判，並就有關事項按程序向上級部門反饋。調整皇崗口岸貨檢，分流口岸壓力已得到上級部門批准，相信未來口岸通關車輛將有所減少，噪音擾民等情況將會得到有效緩解。
同時，針對網民提出的噪音問題，深圳市口岸辦將加強與福田區政府交管部門的溝通聯繫，加強對違規鳴笛車輛的管控。
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