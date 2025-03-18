港莞產業交流會：達成184.7億合作總額　推動｢香港研發+東莞轉化｣

隨著粵港澳大灣區建設深入推進，香港、東莞兩地產業合作迎來新機遇。3月17日，「莞港產業合作交流會」在香港舉行，主題為「莞港攜手 共建灣區」，吸引了來自政府機構、駐港央企、知名財團、科研機構、商協會及企業界代表逾300名嘉賓參會。



中央政府駐港聯絡辦副主任尹宗華、香港特區政府商務及經濟發展局局長丘應樺、東莞市委書記韋皓等多位官員出席活動，與業界共同探討莞港產業合作的機遇與發展方向。會上共達成33宗簽約項目，涉及投資貿易合作總額達184.7億元，展現莞港合作的潛力與前景。



會上共達成33宗簽約項目，涉及投資貿易合作總額達184.7億元，展現莞港合作的潛力與前景。

莞港合作新機遇 產業升級迎挑戰

東莞市委書記韋皓在致辭中表示，莞港兩地合作由來已久，從1978年全國第一家「三來一補」企業落戶東莞開始，莞港攜手走過四十多年，成為最佳拍檔。隨著大灣區建設深化與科技產業變革加速，莞港合作正迎來新一輪發展機遇，為港企提供更廣闊的市場與資源。

他強調，莞港應在產業鏈協同、科技創新、外貿拓展及服務業融合等領域深化合作，例如將香港的科創與金融資源與東莞的製造業基礎緊密結合，搶佔人工智能、機器人等高端產業制高點。同時，東莞政府將全力營造良好營商環境，助力港企在莞發展壯大。

香港特區政府商務及經濟發展局局長丘應樺則表示，港莞同為粵港澳大灣區核心地帶，經濟互補性強，合作前景廣闊。過去數十年，東莞憑藉強大製造業基礎與完整產業鏈成為全球知名製造名城，而香港則發揮國際化優勢，為內地企業提供國際通道。他建議，兩地應進一步推動「香港研發+東莞轉化」模式，拓展航空物流、科技創新等領域合作，攜手促進產業轉型升級。

莞港「夠登對」 港資企業紛紛落戶東莞

參會企業人員聽取講解。

東莞與香港產業融合程度極高，已從「前店後廠」模式升級至「前研後造」，展現高度產業協同。截至2024年，已有8102家港企在莞投資，累計投資超過480億美元，港資企業已成為東莞開放型經濟的支柱力量。

東莞香港國際空港中心自2023年4月啟動運行以來，已創造「莞港速度」，從工廠門到機艙門最快僅需15小時。該中心累計進出口總值突破200億元，服務800多家灣區企業，涵蓋超過900種商品。這一跨境海空聯運模式，助力莞企通過香港「超級聯繫人」角色，進一步拓展國際市場。

此外，在港莞工作、生活的人員交流日益頻繁，目前約有80萬莞籍人士定居香港，5萬港人在東莞長期工作與生活。隨著莞港交通日趨便利，2024年東莞接待香港遊客接近200萬人次，較2023年增長12.97%。

產業發展潛力大 投資東莞「有得諗」

此次交流會上，與會嘉賓們表示，東莞具備強大的科技轉化能力、先進製造業基礎及龐大市場需求，未來發展潛力巨大。

中國建築國際集團副總裁劉國兵分享，東莞「政策支持有力度，產業協同有深度，區位連接有廣度」，是企業投資的理想沃土。中國建築國際已在東莞落地多個產業發展及城市建設項目，助力粵港澳大灣區城市協同發展。

香港生產力促進局主席陳祖恆指出，莞港兩地可聯合發展人工智能、低空經濟、生命健康、新能源及新材料等未來產業，加速科技成果轉化，推動灣區產業融合。

香港生產力促進局主席陳祖恆指出，莞港兩地可聯合發展人工智能、低空經濟、生命健康、新能源及新材料等未來產業，加速科技成果轉化，推動灣區產業融合。

此外，香港生物醫藥創新協會會長盧毓琳亦表示，香港憑藉基礎科研、金融與國際化優勢，可成為大灣區生物醫藥產業的「大腦」，而東莞則以完善的產業鏈和製造能力，擔當「軀幹」角色。兩地應加強政策協同，構建「香港研發—東莞轉化—全球市場」的產業生態圈。

營商環境持續優化 投資東莞「夠穩陣」

東莞政府積極優化營商環境，為港企打造更優發展條件。會上，東莞市政府宣布，未來三年將投入4.5億元財政資金，推動生產性服務業發展，打造10個特色服務業集聚區，培育100家以上領航企業。

此外，東莞將設立總規模2000億元的高質量發展基金，涵蓋人工智能、半導體等戰略性產業。例如，針對人工智能產業，東莞今年將設立不少於50億元的人工智能子基金群，支持相關企業發展。

在基礎設施方面，東莞正加快建設國際學校、三甲醫院、人才公寓等配套設施，並推出「跨境通辦」服務，讓港企可在香港一站式辦理東莞業務，減少往返成本。此外，東莞已設立「智方便」自助登記站，港人可享受醫保跨境結算、長者醫療券等便捷服務。

東莞市副市長劉光濱介紹東莞營商環境。

莞港攜手 共創灣區發展新篇章

隨著東莞全面推進科技創新+先進製造戰略，莞港產業合作進入新階段。透過「香港研發+東莞轉化」模式，兩地將在科技、製造、金融、服務等領域展開更緊密合作，共同打造具有全球競爭力的產業集群。

東莞市外商投資協會會長連漢森表示，東莞已成為港人港企投資興業的長期「首選」。未來，東莞將加強與香港各界的深度合作，攜手打造「產業互補、科技共創、市場共享」的灣區合作新格局。