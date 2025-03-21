深圳地鐵16號線二期料年內通車　擁國內最大裝配式車站

深圳地鐵16號線二期，預計今年年內通車，將擁有國內最大的裝配式車站。



據《深圳特區報》報道，周三（3月19日），深圳地鐵16號線二期工程迎來重要節點，西坑停車場、園山西坑站及安良站順利通過分部分項驗收，這標誌着該線路正式進入工程收尾驗收階段。

深圳地鐵16號線二期是一期的延長線，由一期大運站引出，終點至園山西坑站，全長約9.46公里，共8站8區間，其中換乘站2座，全部採用地下敷設方式。

安良站採用弧線、叠級等設計元素，搭配暖色調，營造家的溫暖。（深圳特區報）

深圳地鐵16號線二期全線擁有3座裝配式車站，其中，大康站是目前國內最大的裝配式車站。深鐵集團會同施工單位中國鐵建首次創新應用「內支撐＋大分塊＋全裝配式」的安裝方式，將595塊預製構件拼接成車站，整體裝配率高達79.5%。據悉，這一技術不僅節省了約800噸鋼材，同時還減少了90%的建築垃圾。

值得一提的是，建設團隊還首次在城市軌道建設領域引入智能機械人鋪貼石材。該機械人自主完成砂漿刮平、位置定位、石材鋪貼、數據檢查等工作，安裝誤差小於1毫米，並能實現長時間連續作業。其中，僅單日作業面積一項就能達到人工班組作業的2-3倍，極大地提高了施工效率。

目前，深圳地鐵16號線二期工程全線車站主體結構及附屬結構已基本完成，站後裝飾裝修、常規機電、系統設備安裝等工程總體進度達93%，各站點已全面進入聯調聯試。線路建成後，將串聯龍崗中心城與園山片區，助力東部中心「內聚外聯」，推動灣區「一小時交通圈」加速形成。