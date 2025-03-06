深圳地鐵料今年再開通多條新線　深圳灣口岸站可直達更多地區

大家在深圳出遊少不了地鐵，深圳目前興建中的地鐵線有20條，也就是說，未來5年深圳將會有20條地鐵線通車！



有多少人跟攻略君一樣，每天都在翹首以盼家門口地鐵的新進展？告訴大家一個好消息，今年，深圳預計開通多條地鐵線！

地鐵5號線西延

深圳地鐵5號線西延（深圳市軌道交通）

線路最新進展：

2月28日，「深安1號」盾構機在大劇院站破土而出，建設路站至大劇院站盾構區間左線順利貫通，標誌著深圳地鐵5號線西延全線貫通，為年內順利通車奠定堅實的基礎。

線路設定狀況：

地鐵5號線西延起自目前5號線終點站黃貝嶺站，終至大劇院站，路線全長2.88 km。線路共設3座車站：湖貝站、東門站、大劇院站。其中，大劇院站可與地鐵1號線、2號線換乘。

預計2025年完工後，市民搭乘5號線無需轉乘2號線便可直達大劇院站等商圈，黃貝嶺站的早晚高峰狀況也將進一步改善。這條線開通後，需要搭乘5號線要轉1號線的朋友不用再去黃貝嶺轉2號線再到大劇院轉1號線啦！

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另外，根據深圳2025年十大民生實事計劃，今年預計開通3條地鐵，分別是6號線支線二期、16號線二期、13號線一期北段。

6號線支線二期

6號線支線二期（深圳市軌道交通）

線路最新進展：

2月21日，深圳地鐵6號線支線第二階段建設迎來了新的里程碑——首列車順利抵達長圳車輛段。這也代表著線路的聯調聯試工作將全面鋪開，為後續全線熱滑、試運行等關鍵節點提供了良好條件，離通車又進了一大步！

線路設定：

6號線支線第二階段工程敷設在光明區內，起自6號線支線第一階段工程光明站（原翠湖站），終至光明城站，線路全長約4.944km，共設3站。站點為：碧眼站、虹橋公園站、光明城站。

全線預計2025年完工，屆時將提升光明區域交通便利度，對深化深莞一體化建設發展也具有重要意義。

深圳地鐵16號線二期

深圳地鐵16號線二期（深圳地鐵）

深圳地鐵16號線二期（深圳地鐵）

線路最新進展：

目前，16號線二期建設已進入衝刺階段。 600多位建造者正「三班倒」 作業，確保機電安裝9月完工，12月完成聯調聯試。

線路設定：

地鐵16號線二期線路由16號線第一階段工程起點大運站引出，沿龍崗大道、長江埔路、萬福路、公園路、沙荷路、惠鹽中路敷設，終至園山西坑站。

線路全長約9.46km，設站8座（其中2座轉乘站），全線採用地下敷設。新建西坑停車場1人座。

根據深圳交通2025年1月6日消息，16號線第二期預計今年（2025年）完工。完工後，將有效加強龍崗中心城與園山片區聯繫，同時也將滿足橫崗/園山片區居民出遊需求。

13號線一期北段

13號線一期北段（深圳市軌道交通）

線路設定狀況：

深圳地鐵13號線全線串聯起南山、寶安、光明三個行政區，建設工期分為13號線一期南段，一期北段，二期北延、二期南延。

深圳地鐵13號線第一階段工程起於深圳灣口岸站，途經南山區、寶安區，止於上屋站。其中，13號線一期分為南段及北段，南段為深圳灣口岸站至高新中站區段，設7個地鐵站，北段為高新中站（不含）至上屋站區段，設9個地鐵站。其中13號線一期南段已經開通，北段預計今年開通。

但前段時間有網友留言詢問通車時間，官方明確指13號線二期北延將於2025年通車，至於一期北延時間不定，可能會在2026年。深圳13號線一期北延段確定延後，今年無法開通。從2018年就開始建造了7年了，一直延後，各線都在努力更新進度條。

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