廣東四大名園分別在哪兒？　古典園林領略嶺南風情

説起中國古典園林建築，相信很多人都會首先想到江南一帶的蘇式園林，然而，原來嶺南園林在傳統造園藝術流派中亦占有重要一席，獨具風韻。

在大灣區内，便坐落不少特色清代嶺南園林，其中以廣東四大名園著稱。今天帶大家遊覽這四大名園。



廣州余廕山房 小巧玲瓏的嶺南藝術「博物館」

位於廣州番禺的余廕山房，又名余廕園，廣東四大名園之一，是清代舉人鄔彬的私家花園，於清同治十年（1871）建成，距今已有逾150年歷史。

余廕山房面積約1,600平方米，園地雖小，卻五臟俱全，布局尤為精妙。

首先，余廕山房以廊橋為界，將園林分為東、西兩部分，整體為典型嶺南建築風格，有亭台樓榭、荷池山石等元素；

各式各樣以神話或民間故事為主題的磚雕，及亮麗多彩的滿洲窗，都是余廕山房必看要點。（視覺中國/當代中國授權）

余廕山房，廣東四大名園之一，以「小巧玲瓏」的建築風格和布局著稱，濃縮了嶺南園林的藝術精華。（視覺中國/當代中國授權）

（當代中國製圖）

無論是建築大門、照壁、牆面等，更有以神話或民間故事為題材的磚雕，精美傳神，無不展現出設計者的巧思。

余廕山房另一大看點，是各式各樣的滿洲窗（嶺南建築特色玻璃花窗），像是深柳堂的葵式滿洲窗，周圍鑲嵌了藍白色的六邊形玻璃，中間以紅白色的石榴圖案相襯，有「多子多福」之意，精妙絕倫。

佛山清暉園 以水相連 盡顯嶺南水鄉特色

廣東四大名園中，有兩處都坐落在佛山，其中一處是位於順德的清暉園。

清暉園的原址原為明代黃氏花園，清乾隆年間，由大良進士龍應時購得，經歷龍氏五代人的修葺擴建後，漸成規模，成為嶺南園林的代表之作，亦是佛山新八景之一。

清暉園，廣東四大名園之一，主要建築有船廳、狀元堂、澄漪亭等，曾為著名的狀元府邸，享負盛名。（視覺中國/當代中國授權）

水景是清暉園的一大看點，其中，前院中的「九龍噴泉」陶塑，展示了佛山陶瓷藝術與嶺南園林相映之美。（土坯/當代中國授權）

（當代中國製圖）

相比余廕山房，清暉園的面積要大得多，逾2.3萬平方米，其建築布局精巧緊凑且具備實用性。

為適合南方潮濕炎熱的氣候，清暉園採用前疏後密、前低後高的獨特布局，打造開敞通透的空間。

此外，清暉園的水景占比較多，除了擁有寬闊的池塘、還有大大小小的人工瀑布和噴泉，搭配以嶺南花木瓜果為主題的園林裝飾，充分展現出鮮明的嶺南水鄉特色。

佛山梁園 奇石巧布 嶺南文人園林代表

佛山的另一座四大名園，是位於禪城區的梁園。

梁園由當地書畫名家梁藹如和他的三個侄子所建，於清嘉慶、道光年間（1796-1850年）陸續建成，形成集宅第區、祠堂區和園林區一體的大型莊宅園林。

梁園總面積約21.2萬平方米，四位園主都對布局進行了不一樣的設計，像是梁藹如的「無怠懈齋」、梁九章的「寒香館」、梁九華的「群星草堂」、梁九圖的「十二石山齋」和「汾江草廬」；

梁園，廣東四大名園之一，由佛山書畫名家梁氏於清代興建，是嶺南文人園林的代表。（視覺中國/當代中國授權）

梁園以湖水縈回、奇石巧布的獨特風景著稱，更珍藏了歷代書家法帖，秀水、奇石、名帖堪稱梁園「三寶」。（視覺中國/當代中國授權）

（當代中國製圖）

四組園林建築風格各異，別具一格，卻又能自然融入園林山水之中，一步一景，展現出書畫家對美的追求。

梁園有三寶，分別是秀水、奇石、名帖，相傳園内曾有多達400塊奇珍異石，包括黃蠟石、太湖石、彩陶石等天然奇石，與園林景觀相結合，以小石代替大山，表現山川之奇，在嶺南園林中獨樹一幟。

東莞可園 嶺南畫派的孕育之地

作為世界工廠的東莞，也有不少人文古迹，其中就有廣東四大名園之一的可園。

可園始建於清道光三十年（1850年），已有逾170年歷史，最初名為「意園」，由曾擔任廣西按察使的張敬修所有，是四大名園中保存得最完好的一座。

東莞可園，廣東四大名園之一，圖中的邀山閣是園主張敬修休閒賞景的地方，為4層高的碉樓式建築，亦是可園的最高點。（視覺中國/當代中國授權）

可園的面積不大，但能將住宅、庭院、書齋等空間巧妙地揉合在一起，如今成為了一座傳播嶺南建築及畫派藝術的專題性博物館。（視覺中國/當代中國授權）

（當代中國製圖）

與余廕山房一樣，可園也是以小巧玲瓏的精巧布局著稱，面積僅2,204平方米，約清暉園的十分之一。可園内，亭台樓閣、山水橋榭、廳堂軒院一應俱全，以「幽」和「覽」造園手法貫穿整園；

與江南園林常見的前宅後院或左宅右園不同，可園布局大致分為門廳、樓閣、廳堂三大建築群，空間曲折豐富，緊凑又開闊，充滿嶺南特色。

值得一提的是，嶺南畫派鼻祖居巢、居廉曾客居可園10年，創造出沒骨、撞水、撞粉花鳥畫技法，為嶺南畫派開創先河。

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