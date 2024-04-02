粵港澳大灣區經濟總量破14萬億元　科創水平不斷提升

據新華社報道，2023年粵港澳大灣區經濟總量突破14萬億元（人民幣，下同），以不到全國0.6%的國土面積，創造了全國九分一的經濟總量，綜合實力再上台階。



前海遠景。（羊城晚報）

廣東省大灣區辦常務副主任朱偉表示，2018年大灣區經濟總量為10.8萬億元，5年增長了3.2萬億元。隨着《粵港澳大灣區發展規劃綱要》深入實施，尤其是2023年以來，圍繞「一點兩地」全新定位，廣東攜手港澳加快建設世界級大灣區、發展最好的灣區，建設成效明顯。

科技創新能力不斷提升。粵港澳大灣區國際科技創新中心、綜合性國家科學中心、高水平人才高地等建設全面推進，鵬城實驗室、廣州實驗室等「國之重器「相繼佈局。大灣區已經擁有超過7.5萬間國家級高新技術企業，湧現出華為、騰訊、比亞迪、美的、格力等一批科技領軍企業。「深圳-香港-廣州」科技集群連續四年排名全球第二。

內聯外通網絡加速完善。「軌道上的大灣區「更加完善，港珠澳大橋建成運營，大灣區主要城市間基本實現1小時通達。大灣區機場群旅客年吞吐能力超過2.8億人次，港口群貨櫃年通過能力超8500萬標箱。航線網絡覆蓋了全球主要城市和世界主要貿易港口。

2023年粵港澳大灣區經濟總量突破14萬億元人民幣。（視覺中國）

重大合作平台建設加快推進。橫琴今年3月1日正式封關運行。前海出台全國首部投資者保護條例，積極推進與香港開展金融和法律等現代服務業合作；南沙已落地期貨、航運、數據三大交易所，中國企業「走出去」綜合服務基地揭牌運作；河套深港科技創新合作起勢良好。

市場一體化水平逐步提高。「港澳藥械通」、「灣區社保通」、「跨境理財通」以及政務服務「跨境通辦」等一批標誌性事項落地實施。自「澳車北上」和「港車北上」政策實施以來，經港珠澳大橋珠海公路口岸出入境的港澳單牌車已突破200萬輛次。三地共同公布涵蓋食品、中醫藥、養老等領域的「灣區標準」已經達到183項。