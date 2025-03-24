趣Share大灣區｜2025深圳藝術周開鑼　全民漫遊近80場藝術展覽

3月23日，2025深圳藝術周（Art Week Shenzhen）在蛇口海上世界文化藝術中心正式啟幕。本屆以機構展覽為活動基礎，匯聚69間深圳本地藝術機構，在一連七日的藝術周為公眾呈現近80場精彩藝術展覽。



2025深圳藝術周聯動當地69間機構參與，包括8間美術館、24間畫廊、25間綜合藝術機構及12間藝術家工作室，展覽涵蓋繪畫、雕塑裝置、新媒體影像等多個領域。其中，香港藝術家林嵐將在內地首次舉辦個人展《窗後》，展出其20多年來創作生涯中的代表作。

香港藝術家林嵐首次在內地舉辦個人展《窗後》。（林芷瑩攝）

林嵐介紹作品背後的故事。（林芷瑩攝）

林嵐介紹，深圳的藝術展覽資源豐富，藝術氛圍濃厚，讓藝術家能大展拳腳。她認為，粵港澳大灣區的藝術要向前發展，需要培養更多能欣賞藝術的觀眾，縮短藝術作品和觀眾之間的「距離」，「好的觀眾會渴求好的藝術家、多樣的藝術家，這才能讓愈來愈多不同種類、不同高度的藝術家聚集於同一個地方。有了觀眾的審美需求，從業者才會不斷磨煉技藝，提高專業水準，與觀眾互相進步」。

林嵐的創作以大型跨媒介雕塑裝置為主，常運用木箱板、廢棄金屬、舊傢具、雨傘布料等回收物料。《窗後》展覽的簡介及路線圖也秉承了「回收」理念，是由回收紙漿及不同種子壓縮而成，觀眾回家後可將簡介撕碎後放入泥土及澆水，假以時日或能收獲花草。

作為唯一獲得國際新聞領域最高獎項「普立茲獎」的華人攝影師，劉香成本次帶了百餘幅覆蓋20世紀70年代末到21世紀的經典作品亮相，回顧其近50年拍攝生涯的歷程。

劉香成被譽為中國改革開放史上的見證者，他介紹，攝影的魅力和影響力在於不用太多的解釋，其攝影語言本身就能表現出中國的發展速度與變化，觀眾看完展覽後，毋須提醒別人中國的變化，從衣著就能看出時代的變遷，「我們目睹中國的變化，確實是可以稱得上震撼全球、震撼全世界。不同民族，不同文化，不同發展階段，見識到中國的建設速度，無人不感到驚嘆」。

《劉香成：鏡頭·時代·人》全面回顧國際攝影家劉香成的創作歷程。（林芷瑩攝）

《劉香成：鏡頭·時代·人》全面回顧國際攝影家劉香成的創作歷程。（林芷瑩攝）

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本屆深圳藝術周特別單元「藝術漫遊（Artwalk）」，以城市為畫布，邀請13位藝遊嚮導，帶領公眾穿行於街巷與山水間，探討深圳當代藝術生態與城市文化景觀的共生關係。

藝遊嚮導涵蓋藝術家、策展人、機構主理人、收藏家及其他領域專業人士與藝術愛好者，由他們親自策劃藝遊路線，串聯起畫廊、工作室、歷史文化遺跡與自然景觀。本次藝術漫遊共特別策劃16條主題路線，其中11條路線即日起向公眾開放報名，可自由選擇路線；其餘路線為藝術嚮導自發邀請，不作公開招募。

本屆深圳藝術周還新增「藝術家工作室單元」，邀請了11位深圳本土當代藝術家以及與之緊密互動的建築師與設計師，通過開放工作室的形式，邀請公眾走進藝術創作的現場。觀眾置身於作品創作的環境之中，更能直觀和深入理解藝術家的創作。

海上世界文化藝術中心。（林芷瑩攝）

2025深圳藝術周呈現近80場精彩展覽及特別活動。（GDToday）

此外，在海上世界文化藝術中心海景廣場舉辦的藝術活動以「光影深圳：變革的回響」為主題，聚焦深圳及深港灣區的文化記憶，以本土視角編織深圳故事，觀眾可以在這一座海邊露天劇場，欣賞一輯又一輯珍貴影像檔案，了解這座城市的都市風貌及社會變遷。

2025深圳藝術周秉承「共生、開放、創造」的核心理念，通過與香港巴塞爾藝術展（Art Basel）的同期聯動，進一步促進區域藝術交流與合作。

今年的巴塞爾藝術展將會在3月28日至30日在灣仔會展舉行，匯聚來自42個國家和地區的240間藝廊，除了有20世紀藝術大師的經典作品，亦有當代知名和新晉藝術家的作品。

香港01 與GDToday 推出節目《趣Share大灣區》，每集都會為大家走訪粵港澳大灣區各大城市，介紹好玩、好食地方，傳遞灣區最新資訊。

