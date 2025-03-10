大灣區十大傑出港生評選　兩項單項獎結果揭曉

3月8日，「大灣區十大傑出港生評選2024-2025」廣州市南沙賽區（國際傳播獎、創新創業獎）在大灣區（南沙）國際傳播中心舉行。眾多香港學生齊聚一堂，在國際傳播與創新創業領域展現出卓越才華與無限潛力。



本次南沙賽區的國際傳播獎、創新創業獎評選以線下路演形式展開。國際傳播單項獎候選人以中英雙語介紹南沙風土人情與發展機遇，以及向外國人推廣所讀高校的優勢，憑借獨特視角捕捉南沙風情與發展機遇，借鏡頭語言呈現大灣區高校魅力。

創新創業單項獎候選人通過低空經濟、非遺文化、智慧城市、信息科技等重要命題中展現創業方案，以多元視角與創新思維，為各命題注入活力，彰顯出新時代創新創業的無限潛力與蓬勃朝氣。

3月8日，「大灣區十大傑出港生評選2024-2025」（國際傳播獎、創新創業獎）在大灣區（南沙）國際傳播中心舉行。（大灣區（南沙）國際傳播中心供圖）

3月8日，「大灣區十大傑出港生評選2024-2025」（國際傳播獎、創新創業獎）在大灣區（南沙）國際傳播中心舉行。（大灣區（南沙）國際傳播中心供圖）

一國兩制青年論壇創辦人兼主席、特首政策組專家組成員、北京市政協委員何建宗博士在致辭中表示，真正的創新不應局限於實驗室，更要用國際傳播的力量打破邊界。香港作為國際中心，青年更應結合香港與南沙優勢，用新一代香港青年的智慧力量，以創新為筆、以傳播為墨，展現「南沙」的魅力與價值，書寫大灣區融合的新篇章。

一國兩制青年論壇創辦人兼主席、特首政策組專家組成員、北京市政協委員何建宗。（大灣區（南沙）國際傳播中心供圖）

大灣區（南沙）國際傳播中心主任牛思遠在致辭中表示，中心將通過與一國兩制青年論壇等合作夥伴攜手，持續培育更多聯通粵港、面向世界的青年文化使者，希望參加此次活動的港生以南沙為起點，做灣區融合的傳播者、國家發展的建設者、民族覆興的追夢者。

大灣區（南沙）國際傳播中心主任牛思遠。（大灣區（南沙）國際傳播中心供圖）

評選由廣東海外聯誼會、廣東省學生聯合會指導，一國兩制青年論壇、內地港澳青年學生之家主辦，香港特區政府駐粵經濟貿易辦事處、大灣區（南沙）國際傳播中心、廣東省高等教育學會港澳台僑管理研究分會協辦。

來自暨南大學的黃凱霖，奪得國際傳播一等獎。（大灣區（南沙）國際傳播中心供圖）

來自暨南大學的侯瀚林，奪得創新創業一等獎。（大灣區（南沙）國際傳播中心供圖）

經過路演評比，來自暨南大學的黃凱霖及侯瀚林，分別奪得國際傳播一等獎及創新創業一等獎。其中，國際傳播二等獎得主、來自廣州美術學院的李寶寶，同獲「最佳南沙宣傳視頻獎」；國際傳播優異獎得主、來自暨南大學的王美琪，同獲「最佳院校宣傳視頻獎」。