趣Share大灣區｜操控機械人、繪製花磚　解開澳門旅博會新玩法

第十三屆澳門國際旅遊（產業）博覽會，4月25日至27日在澳門金光會展舉行，吸引來自70個國家及地區參展。今期《趣Share大灣區》來到旅博會探館，除了了解各地的旅遊文化、品嚐各國美食外，更在非遺工作坊體驗繪製葡國花磚。



今屆澳門旅博會首設「咖啡薈」，銷售葡語國家及特色品牌的精品咖啡豆，觀眾更可於現場報名參加咖啡烘焙及手沖工作坊等。

參展商介紹，公司首次將全智能咖啡機帶到澳門，將來自巴西、埃塞俄比亞、雲南等地的咖啡豆拼湊而成，製作出的咖啡口感豐富，滿足大眾需求。除了常見的美式、拿鐵等，亦推出了黑鳳梨咖啡、巨峰葡萄拿鐵等年輕人喜愛的口味。

全智能咖啡機。（林芷瑩攝）

參展商介紹，公司將來自巴西、埃塞俄比亞、雲南等地的咖啡豆拼湊而成，製作出的咖啡口感豐富，滿足大眾需求。（林芷瑩攝）

除了即場體驗VR，現場更能與AI格鬥機械人互動，觀眾運用穿戴式傳感器，操控機械人同步對戰，達到「人機一體」。

觀眾可運用穿戴式傳感器操控機械人，達到「人機一體」。（林芷瑩攝）

展館還設有非遺工作坊，由老師手把手教大家如何手繪葡國花磚及面塑。澳門居民鍾女士認為，在旅博會上參與工作坊，對於傳承非遺文化有良好作用，很有意義，「好好玩，即刻畫，即刻髹色，之後可以拎走，快靚正」。台灣旅客林先生稱，澳門的文化特色一直吸引着他，剛好知道有手繪花磚的活動，便報名參加。

旅客繪製葡國花磚。（林芷瑩攝）

第十三屆旅博會於澳門威尼斯人金光會展展館A、B及C舉行，入場券於A館入口現場免費派發。旅博會期間，在澳門及氹仔設有4個不同站點的免費接駁巴士線往來活動場地，市民、遊客可於展館D免費泊車。此外，旅博會今年首次引入3D展會智慧導航系統，為觀眾規劃路線，提升觀展效率。

香港01 與GDToday 推出節目《趣Share大灣區》，每集都會為大家走訪粵港澳大灣區各大城市，介紹好玩、好食地方，傳遞灣區最新資訊。

