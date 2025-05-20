01中山直擊｜謝霆鋒都讚甜！｢菠蘿的山｣產值過億　香港竟買不到？

提起中山的美食，你是否會首先想到乳鴿、脆肉鯇？事實上，中山還是一個名實相符的「菠蘿之鄉」。

在距離市區約40公里的神灣鎮，有一座「菠蘿的山」，以盛產皮薄肉厚、清甜多汁的菠蘿而聞名。如今，當地還通過「菠蘿IP」成為大灣區鄉村振興的典範。

不過，若要在香港市場直接買到神灣菠蘿卻並不容易。當地相關負責人介紹，神灣菠蘿在本地極受歡迎、自產自銷程度高，所以暫時並未有出口，但已有不少港人駕車或跟團北上，體驗過「現摘現吃」的樂趣。



丫髻山因形似丫頭的髮髻而得名，還被稱為「菠蘿的山」。（孫聖然攝）

坐落在神灣鎮的丫髻山，因形似丫頭的髮髻而得名，佇立在山腳下放眼望去，盡是一片青翠的菠蘿田，如今，它不僅是中山的名片，也是國家地理標誌產品。記者在現場試食新鮮採摘的「甜蜜蜜16歲」品種神灣菠蘿，口感十分綿密，香甜且多汁水。

據記載，國父孫中山晚年尤愛神灣菠蘿，其衛士李球曾多次攜帶供其品嚐。此外，在綜藝《十二道鋒味》中，神灣菠蘿還被謝霆鋒譽為「最濃郁的甜」，從而知名度大增。

神灣菠蘿還被謝霆鋒譽為「最濃郁的甜」。（網上圖片）

那麼，為何神灣菠蘿口感和甜度優於普通菠蘿？這還要歸功於其背山面海的獨特氣候。丫髻山的砂質紅壤、充足日照及山泉水灌溉，加上海洋季風氣候為菠蘿提供了獨特的生長條件，使其可溶性糖含量高達18%，且富含維生素C及鈣、鐵等元素，被不少食客讚歎「像是泡過蜂蜜般的甜」。

事實上，神灣菠蘿還是一種「僑果」，歷史可以追溯到100多年前。1915年，旅居秘魯的華僑李國漢將名為「金山種」的菠蘿種苗帶回家鄉中山神灣鎮試種，並在丫髻山南麓開闢山地種植，憑藉甜嫩無渣等特點迅速成為當地特色。

現場新鮮採摘的神灣菠蘿十分清甜。（孫聖然攝）

現場新鮮採摘的神灣菠蘿十分清甜。（孫聖然攝）

1920年代起，李國漢與其他歸僑合作擴大種植面積，至1937至1939年間達到鼎盛，可謂家家戶戶種植，規模從數千株至上萬株不等。當時菠蘿主要通過澳門渡運至澳門果欄批發，市場需求旺盛。但由於土地制度等因素影響，種植業一度衰落直至改革開放後才逐漸復蘇。

經歷100多年的種植，神灣菠蘿已成為華南地區唯一無需浸泡鹽水，就可鮮食的菠蘿。2012年起，神灣菠蘿先後獲得「無公害農產品」、「綠色食品」、「廣東省名牌農產品」等認證，2016年更成為國家地理標誌產品，產地範圍限定於中山神灣鎮。

菠蘿田。（孫聖然攝）

神灣鎮現種植神灣菠蘿約3800畝，年產量達5500噸。（孫聖然攝）

神灣菠蘿年產值超1億元人民幣。（孫聖然攝）

截至2025年，神灣鎮現種植神灣菠蘿約3800畝，年產量達5500噸，年產值超1億元人民幣。當地還將農業和文旅相融合，推出「菠蘿IP」，升級為一條集採摘、文化、美食於一體的全產業鏈，開發出菠蘿月餅、菠蘿酥、菠蘿啤酒、菠蘿乾等20多種深加工產品。

當地傳媒報道指，2025年「五一」假期期間，神灣鎮以「菠蘿」為媒舉辦多場主題活動，吸引遊客超15.5萬人次，實現旅遊綜合收入逾1500萬元人民幣，當中包括不少香港旅行團。