廣東古蹟遺址博物館推薦　漢代最早彩繪石室墓在哪？

北上大灣區旅遊，吃喝之外，若對各城市歷史文化有一點認識，遊玩起來會有不一樣的體驗。

位處大灣區中心的廣州，是古時南越國的疆土，意外出土完整的王陵；深圳，有全國最大的客家圍屋之一，是客家建築的活化石。

遊走一眾建於古迹遺址上的博物館，沉浸式體驗「建築即文物」的歷史殿堂。



廣州：南越王博物院 漢代最早的彩繪石室墓

位於廣州熱鬧的越秀公園地鐵站附近，大約2000年前曾是地方割據政權「西漢南越國」的所在地。1983年，在這裏意外發現了南越第二代王趙眜的陵墓，發現時無論建築及文物都完整無缺，被譽為全國十大考古新發現之一，亦是灣區第一座古墓式博物館。

後人在原址上建成南越王博物院，為全國一級博物館、全國重點文物保護單位，以及國家5A級旅遊景區。

南越王博物院是中國大型考古遺址類博物館，設有王墓展區及王宮展區，合計建築面積達4萬平方米，其中，王墓展區博物館設計出自著名嶺南派建築師莫伯治和何鏡堂之手。（南越王博物院官網/當代中國授權）

南越王博物院的建築中，以漢代最早彩繪石室墓最有名（左下），上圖為絲縷玉衣，右下則是骸骨化石。（Shutterstock；南越王博物院官網/當代中國授權）

（當代中國製圖）

南越王博物院具體分為王墓及王宮兩大展區。

王墓展區以南越文王墓為核心，依山而建。從建築特色上，有當今發現的漢代最早彩繪石室墓，而文物上則有首次發現的絲縷玉衣、最早以龍為鈕的帝王璽印等等，反映了2000多年前南越國政治、經濟和文化的成就。

王宮展區以南越國宮署遺址而建，由「曲流石渠」和「石構水池」兩大古迹組成的南越國御苑遺址，是目前發現年代最早、保存完好的秦漢宮苑實例，入選「十一五」至「十三五」國家大遺址保護專項規劃，被譽為「廣州歷史文化名城的精華所在」。

深圳： 鶴湖新居 全國最大客家圍屋博物館

看客家圍屋古建築，親身體會客家人的風土人情。在大灣區中，深圳龍崗區便有全國最大的客家圍屋博物館，說的便是「鶴湖新居」。

鶴湖新居，最早建於清代乾隆年間，歷經羅家三代人數十年積累建成，佔地面積約25,000平方米，為全國現存最大的客家圍屋之一。鶴湖新居由內外兩圍環套而成，內呈方形，外呈梯形，圍屋內閣、樓、廳、堂、房、井、廊、院、天井等互相聯通， 有「九天十八井，十閣走馬廊」之稱。

鶴湖新居集生產、生活、防禦等多種功能於一身，龍崗羅氏家族曾在此聚族而居近200年。鶴湖新居集閩、贛、粵客家圍屋的精華，是客家文化與廣府文化的融合，亦是深港地區城堡式圍樓的經典代表，被譽為「客家建築的活化石」。

鶴湖新居繼承了中原府第式建築、贛南客家四角樓，以及粵東興、梅客家圍龍屋的傳統，同時也融合了當地廣府民居「鬥廊式」的優點，集閔、贛、贛客家圍屋的典型建築精華，是深港地區城堡式圍樓的典型代表。（視覺中國/當代中國授權）

鶴湖新居祠堂正門口的「大夫第」匾額，是道光皇帝賜給羅瑞鳳第三代子孫羅兆熊的。（視覺中國/當代中國授權）

（當代中國製圖）

1996年，深圳市龍崗區政府將鶴湖新居修繕，成為龍崗客家民俗博物館，館內還原客家生活起居陳設，重現客家傳統建築、生活習俗及文化軌迹。

必看的有清大夫第匾及滅火銅槍，前者是道光年間朝廷賜予羅兆熊之物，後者則為古時的消防器具，制作精巧，兩者同為國家二級文物，值得一看。

佛山：清暉園博物館 嶺南古典私家園林代表作

位於順德大良的清暉園，以嶺南經典園林享負盛名，與佛山梁園、番禺余蔭山房、東莞可園並稱為廣東四大名園。

清暉園取名「清暉」，意為和煦普照之日光，喻父母之恩德。它原為明末狀元黃士俊府邸，於清乾隆年間由進士龍應時購得，再歷經五代修建，逐漸形成了格局完整又富有特色的嶺南園林。

清暉園建築精巧，「前疏後密，前低後高」，極為通風，反映古人應對南方炎熱天氣的建築智慧。

清暉園博物館位於清暉園內，是收藏、陳列、研究與清暉園歷史文化相關文物的寶地。（視覺中國/當代中國授權）

Caption: 清暉園歷史文物十分多，左上為「碧溪草堂」為經典水磨青磚臨水平房，是園內最古老的建築；左下是惜陰書屋狀元堂，取名「惜陰」有讓後人珍惜光陰之意；右上為狀元堂內的官服；右下則為船廳，又名「小姐樓」，是昔日大家閨秀休息的地方。（視覺中國；Shutterstock/當代中國授權）

（當代中國製圖）

園內有14座主體建築，分三大景區：南園方池，為園中水景區，主建築物有澄漪亭、六角亭、碧溪草堂；中園有船廳、惜陰書屋、真硯齋，花亭、獅子山等園林小築，是園內景色最集中的遊覽區；北園以竹苑為代表，樓屋、假山特別多。

1989年，清暉園被列為廣東省文物保護單位，正式命名為「清暉園博物館」，系統地開展文物收藏、研究及展示工作。2013年成為全國重點文物保護單位。

園內文物十分多，有具有消防功能的護耳牆建築、玻璃彩窗、清代古井、狀元官服等，極具欣賞價值。

東莞蠔崗遺址博物館 重塑「珠三角第一村」生活痕迹

東莞蠔崗遺址博物館是廣東省第一座建於原址之上的貝丘遺址博物館，它是保護、研究和展示新石器時代蠔崗貝丘遺址，以及展示珠江、長江、黃河三江流域彩陶文化的遺址性專題博物館，將東莞5,000年歷史文脈重現眼前。

所謂貝丘(Shell Mound)，是古人類遺址的一種表徵，以包含大量古代人類食剩餘拋棄的貝殻為特徵，從中發現遠至新石器時代的房基、窖穴和墓葬等遺迹，了解上古時代人們的文化。

東莞蠔崗遺址博物由嶺南建築設計大師莫伯治先生設計，國學大師饒宗頤先生題寫館名。（視覺中國/當代中國授權）

東莞蠔崗遺址博物館內陳列发掘所得的遗迹，上圖陳列灰坑、柱洞等遗迹，揭示蚝岗人的生存状态；下面兩張圖則為館方的視頻截圖，展示挖掘的骸骨，以及重塑而來的上古人類面貌。（視覺中國；東莞蠔崗遺址博物館官方視頻截圖 /當代中國授權）

（當代中國製圖）

2013年，蠔崗貝丘遺址被列入第七批全國重點文物保存單位，也是廣東目前發現年代最早的人類聚落遺存，被考古學家譽為「珠三角第一村」。

必看的是博物館內的大石柱，展示發掘所得的房子遺迹、灰坑、柱洞、墓葬、排水溝、貝殼堆積等遺跡現象，揭示古時蠔崗人的生活狀態。此外，館內亦有展示一尊依據貝丘重塑上古人類模樣的頭像，都十分值得觀看。

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