深圳龍崗城中村自建樓突牆體開裂　地基疑出現下沉　居民緊急疏散

6月16日16時50許，深圳市龍崗區龍城街道郭屋村3巷4號一棟房屋出現不均勻沉降和墻體開裂情況。事故中無人員傷亡，周邊群眾已疏散。



據《南方都市報》報道，有市民爆料，深圳龍崗區龍城街道的盛龍花園北小區某棟樓於當天下午5時左右突傳異響，隨後牆體開裂，地基疑似出現下沉。

從網傳影片來看，涉事房屋疑為城中村自建樓房，有5層高，牆體有大面積外牆剝落的情況，只剩下水泥外體。底部墻體可見明顯開裂，臨近的卷閘門關門。

龍崗區應急管理局回應稱，目前，龍崗區相關部門和龍城街道辦已疏散事發樓棟和周邊住戶，並緊密開展現場監測和處置。事發原因也在進一步調查中。

晚上8時30分許，盛龍路臨近上述小區一側的臨街商舖全部暫閉，現場有應急部門工作人員和社區網格員值守。目前，相關樓棟的居民也已從小區內轉移至與小區一街之隔的龍崗區天成學校內安置。