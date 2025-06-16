深圳平治車高速公路失控多次熄火　前車主遠程劫車判囚4年

2023年，深圳一名男子以其平治車（Mercedes-Benz；奔馳）作抵押向人借錢，後因無力償還，同意將車轉售予他人。惟他賣車後心生不滿，今年初竟用手機遠程控制，將正在高速公路上行駛的平治車熄火，危害他人性命。

近日，深圳市龍崗區人民法院以盜竊罪和以危險方法危害公共安全罪，判囚被告4年。



《南方都市報》報道，2023年10月，賴某經從事二手車租賃業務的鐘某介紹，用17.5萬元（人民幣，下同）購買一輛平治小型越野車。2024年7月，賴某以該車作抵押，向鐘某借款15萬元。同年12月，因賴某無力償還借款，經其同意後，鐘某將車轉售給被害人林某。

然而，賴某賣車後心生不滿，2025年1月1日清晨5時許，賴某在明知該車已出售給他人且車主不知情的情況下，通過定位獲知車輛停放在深圳某汽修店門口，便叫一名代駕司機前往車旁，並用手機遙控啟動車輛，授意代駕司機將車開至東莞市某農貿市場附近交給賴某。然後，賴某將車開至深圳鹽田某花園負一樓停車場停放。

深圳一名男子用手機遠程控制，將其已出售予他人、事發時正在高速公路上行駛的平治車多次熄火，危害他人性命。示意圖。（微博＠梅賽德斯-奔馳）

一小時後，林某發現車輛被盜，通過定位找到車輛並趕往鹽田將車開走。期間，賴某發現車輛啟動且處於行駛狀態，便通過手機遙控車輛，讓車輛多次「執行遠程熄火動作」，以阻止車主將車輛取回。

經查，賴某多次遙控車輛時，林某正駕車途經車流密集的高速公路和城市主幹道，由於無法正常操控車輛，情況十分危險。事後，經民警電話通知，賴某自行投案。經鑑定，涉案車輛價值14.58萬元。

Mercedes me App可遠程操控車輛。（影片截圖）

深圳市龍崗區人民法院審理後，認定賴某的行為構成盜竊罪和以危險方法危害公共安全罪。

綜合考慮賴某是累犯以及有自首、認罪認罰等情節，法院依法以盜竊罪將他判囚3年，罰款6000元；以危險方法危害公共安全罪判囚3年；數罪併罰，賴某最終被判囚4年，罰款6000元。該案判決已生效。