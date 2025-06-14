深圳河道出現大量鈔票　官方通報：精神障礙患者發病時丟入河道

6月12日，深圳寶安區新安街道附近一河道裏驚現大量鈔票。影片顯示，一座橋下的河水散落著十多捆鈔票，一男子正拿著一個塑膠袋正在撿。男子撿完後爬上河邊護欄，將鈔票放入一輛小車，有許多人在圍觀。



有網民稱該男子前後分三趟才把錢拿完，金額粗估超過30多萬元人民幣。



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據內媒報道，記者從新安街道了解到，散落現金是衛健部門登記在冊的精神障礙患者葉某（男，44歲，與妻子共同經營公司）發病時丟棄入河道。目前大部分現金已經找回，葉某也已由家屬帶回照顧。

事件在內地引發熱議，有網民質疑為何精神障礙患者可以註冊公司，但亦有許多網民表達了同情：「應該經歷了很悲痛的事吧，發現其實錢什麼都不是，錢真的買不來一些事」、「就是賺錢太辛苦才得了精神類疾病啊！」

網民點睇：

精神病都這麼有錢，我窮的鐺響。

精神病疾病不是一直都發病啊，不發病的時候是正常的，發病才會變得不正常。

都看到了嗎？亂砍亂罵的那種純粹是反社會先崩了再去屍檢看是不是精神病好嗎！

