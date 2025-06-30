中國唯一！深圳女網紅奪國際數學獎　16歲入牛津　曾在港工作7年

近日，深圳女生朱雯琪在英國數學及應用學會（IMA）兩年一屆舉辦的Leslie Fox Prize頒獎中，成為了本屆牛津大學唯一得獎者，也是唯一獲獎的中國人。朱雯琪表示，希望以後回國進大學工作，把所學貢獻給祖國的數學領域。



3年前，朱雯琪發布的一則內容為「牛津大學年級第一畢業」的短片引發關注，並遭到網友的質疑和攻擊。然而，在收到一名數學博士大V的出題挑戰時，她以絕佳的速度解題，最終「自證清白」。

3年前，朱雯琪的「牛津大學年級第一畢業」引發質疑，還收到一名數學博士大V的出題挑戰，她卻極速解題證清白，反人氣暴漲。（微博截圖）

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據了解，今年2月，她收到牛津大學數學系的錄取信，11月畢業後留在牛津數學系工作，開始為期兩年的博士後研究，明年開設研究生課程，年薪約40萬元（人民幣，下同）。

不叫媽媽叫老師

朱雯琪祖籍在湖南，在深圳長大。母親曾經是中科大少年班的畢業生，父親則是人工智能方向的博士。由於朱雯琪小時候有鼻炎，常常請假影響學業成績，加之同學常嘲笑她，拿她的鼻炎、外形甚至是姓氏開玩笑。當時只有10歲的她，逐漸變成厭學。

後來，朱雯琪的媽媽決定：自己在家教。而這一教，便是兩年。在朱雯琪的記憶裡，媽媽更像是導師的角色。有別於學校按部就班的教學方式，母親會引導她探索，鼓勵自己鑽研，遇到問題再請教。她每天的學習時間也與同齡人不同。常常是上午10點開始學習，到了中午和媽媽外出吃個午飯，再回來學習到下午5點。

一次偶然的經歷，讓朱雯琪深深紮下了對數學熱愛的根。朱雯琪回憶道，有一次，父親給她講起了拉格朗日中值定理、羅爾定理，並演算了怎麼證明它們的過程：

但他並沒有要我懂的意思，只是玩兒似的跟我演示。

這一通操作卻在朱雯琪內心擦出了不小的火花。之後，每一次她見到爸爸都要將步驟回憶並重新演算一遍，問他是不是這樣。就這樣，她來回演算了30多次，終於把第一次看似「天書」的證明步驟演算完整。自此之後，數學成了她最感興趣、最著迷的學科。

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12歲考上高中 16歲收到牛津錄取通知書

在家學習了兩年後，朱雯琪高中考進了深圳國際交流學院讀書。 16歲那年，朱雯琪迎來人生轉捩點——她收到了來自牛津大學的錄取通知。2010年，朱雯琪正式入讀牛津大學。她表示，在牛津大學讀書，能堅持下來的人，都是在做自己熱愛的事情，這點最讓她受到鼓舞。

所以，很多時候，我很羨慕那些碩士一畢業後，就直接進入讀博士從事數學研究的人，他們很清楚一開始要做什麼，而不被外界所迷惑。

在談到自己畢業時的職業選擇時，朱雯琪不禁感嘆道。

功成名就後 發現數學是自己內心的歸宿

2014年，朱雯琪從牛津大學本碩士畢業後，進入了香港的摩根大通資產管理有限公司做投資分析，隨後進入香港的高盛投資管理有限公司，前後工作了六七年的時間。投入的高薪工作，讓她獲得了世俗意義上的「成功」，但也讓她陷入了一種「虛無主義」的價值焦慮中。

經過深思熟慮，她決定回到學校再攻讀一個數學建模與科學計算的碩士學位。幸運的是，數學的學習之路再次為她帶來成功的喜悅：在30多名同修該課程的同學中，她以綜合成績第一畢業，並順利收到了博士錄取通知書。

只要堅持在自己熱愛的數學領域持續進步，該來的自然都會來。 朱雯琪

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