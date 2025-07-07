颱風丹娜絲靠近福建 深圳北站停運部分福州及以遠方向列車
撰文：盛昀
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颱風丹娜絲於7月6日晚間11時40分在台灣嘉義登陸，成為120年來首個登陸嘉義的颱風。廣東鐵路部門根據颱風影響範圍，調整優化運行方案，深圳北站停運部分福州及以遠方向列車。
颱風丹娜絲預計8日早晨起轉向西偏南方向移動，逐漸向浙江台州至福建福州一帶沿海靠近，預計8日下午到夜間在上述沿海登陸。
今天（7月7日），廣鐵集團深圳火車站發佈消息稱，為確保旅客列車運行安全，鐵路部門根據颱風影響範圍，調整優化運行方案。
深圳北站停運部分動車組列車
7月7日
佛山西—上海虹橋D932/3次停運
上海虹橋—佛山西D931/4次停運
廣州南—上海虹橋D936/7次停運
上海虹橋—廣州南D935/8次停運
（以上列車途經深圳北）
7月7日，停運部分福州及以遠方向列車：
D2282、D2281、D2284、D2283、
D2287、D2290、D2292、D2294、
D2307、D2311、D2318、D2354、
D2362、D2402、D2412、D2410、
D2424、D2432、D2430、D3107、
D3108、D3124、D3122、D3125、
D3126、D3307、D3308、D3318、
D3333、D377、D378、D4108、
D4106、D676、D681、D686、
D7341、D7342、G3021、G3022
深圳北—寧德D2306次運行至福州南終止
寧德—深圳北D671次改為福州南始發
深圳北—福鼎D2302次運行至福州南終止
福鼎—深圳北D2305次改為福州南始發
深圳北—平潭D3344/5次運行至福州南終止
平潭—深圳北D3343/6次改為福州南始發
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