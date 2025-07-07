颱風丹娜絲靠近福建　深圳北站停運部分福州及以遠方向列車

颱風丹娜絲於7月6日晚間11時40分在台灣嘉義登陸，成為120年來首個登陸嘉義的颱風。廣東鐵路部門根據颱風影響範圍，調整優化運行方案，深圳北站停運部分福州及以遠方向列車。



深圳北站。（深圳發布）

颱風丹娜絲預計8日早晨起轉向西偏南方向移動，逐漸向浙江台州至福建福州一帶沿海靠近，預計8日下午到夜間在上述沿海登陸。

颱風路徑。（中央氣象台）

今天（7月7日），廣鐵集團深圳火車站發佈消息稱，為確保旅客列車運行安全，鐵路部門根據颱風影響範圍，調整優化運行方案。

深圳北站停運部分動車組列車

7月7日

佛山西—上海虹橋D932/3次停運

上海虹橋—佛山西D931/4次停運

廣州南—上海虹橋D936/7次停運

上海虹橋—廣州南D935/8次停運

（以上列車途經深圳北）



7月7日，停運部分福州及以遠方向列車：

D2282、D2281、D2284、D2283、

D2287、D2290、D2292、D2294、

D2307、D2311、D2318、D2354、

D2362、D2402、D2412、D2410、

D2424、D2432、D2430、D3107、

D3108、D3124、D3122、D3125、

D3126、D3307、D3308、D3318、

D3333、D377、D378、D4108、

D4106、D676、D681、D686、

D7341、D7342、G3021、G3022



深圳北—寧德D2306次運行至福州南終止

寧德—深圳北D671次改為福州南始發

深圳北—福鼎D2302次運行至福州南終止

福鼎—深圳北D2305次改為福州南始發

深圳北—平潭D3344/5次運行至福州南終止

平潭—深圳北D3343/6次改為福州南始發

