廣東最大智慧無人農場水稻收割 連續四年平均畝產高於全國水平
7月15日，位於河源市東源縣柳城鎮下壩村萬綠智慧無人農場的農田裏，多台無人駕駛收割機正開足馬力搶收早稻，標誌着當地夏糧收割全面展開。據當地農業農村部門預測，今年萬綠智慧無人農場水稻畝產達600公斤，迎來又一個豐收年。
在下壩村的田間，一台無人駕駛收割機正沿着預設路線勻速推進，鋒利的割台將沉甸甸的稻穗整齊捲入，脫粒、稭稈粉碎等工序一氣呵成。駕駛艙內空無一人，唯有智能終端閃爍的數據提示着作業進度。
據農場相關負責人王鍵寬介紹，無人駕駛收割機依託北斗導航與多光譜傳感器，精準識別田塊邊界與作物密度，有效控制收割損失率，提高水稻收割效率。遠處，技術員通過手機App實時監控畝產數據和機械狀態。轟鳴聲中，飽滿的稻谷通過自動卸糧裝置傾瀉入車。
據了解，萬綠智慧無人農場是廣東省規模最大的高科技農業示範基地，由東源縣政府主導，廣東萬綠智慧農業科技有限公司與中國工程院院士、嶺南現代農業廣東實驗室教授羅錫文及其團隊聯合開發建設，農場集成物聯網、北斗導航、人工智能等技術，實現水稻「耕、種、管、收」全流程無人化作業。
目前，該農場是廣東省技術最先進、規模最大的水稻無人農場，農場面積輻射周邊超過1萬畝，其中1500畝為無人化核心區，配備無人駕駛旋耕機、插秧機、收割機等智能農機，通過雲端遠程操控，效率較人工提升50倍以上。
收割現場，羅錫文帶着團隊走進田間地頭，仔細察看今年水稻長勢，與團隊成員交流種植技術。據悉，國家統計局2024年年底公布的數據顯示，全國稻谷單產7154.7公斤每公頃（477.0公斤每畝）。而由上壩村、下壩村組成的無人農場，團隊進駐開展種植後，連續四年水稻單產均超過500公斤每畝，高於全國平均水平。
其中，2024年該無人農場平均畝產達587.5公斤，較普通水稻增產11%，人工成本降低30%。此外，通過實時監測土壤、氣象及病蟲害情況的方式，以及優化無人機巡田管理，配套電氣化烘乾、冷鏈倉儲等設施，推動綠色農業發展，並托管周邊3萬畝農田，帶動村集體年收入超200萬元人民幣，目前已成為「百千萬工程」和鄉村振興的科技標桿。
東源縣農業農村局副局長何思明介紹，該農場集製種、育秧、烘乾、加工為一體，種植了多種水稻品種，是東源縣絲苗米現代農業產業園的主要產區，在「無人農場」和「水稻芯片」的「雙核驅動」下，農場實現年產水稻超4000噸、製種超500噸，帶動全縣育種製種面積擴大至5000畝，華航香銀針種子在河源市20餘個鄉鎮全面推廣種植。
本文獲《羊城晚報》授權轉載。