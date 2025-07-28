深圳女應徵遭老闆毆打致輕傷二級　多名員工稱曾遭同一人施暴

近日，26歲的劉女士在深圳萬旗服飾有限公司面試時遭毆打受傷。事後，涉事男子韓某某被警方刑事拘留。

事發後，有更多女性在社交平台上訴說了自己在該服裝企業的遭遇，施暴者指向同一人韓某某。



《瀟湘晨報》報道，其中一名當事人李女士介紹，她此前是深圳萬旗服飾的一名採購員，在該企業工作了將近4年。今年2月27日，其採購的一批布料不符合老闆韓總的要求，對方命令她退貨，但她未能在規定時間內完成退貨，導致該批布料被用於生產。

李女士曾在社交平台訴說她在該服裝企業的遭遇。（瀟湘晨報）

當日下午6時，韓總讓李女士和公司人事張女士到其辦公室，並一直在人事面前指責和謾罵李女士，用手指戳其手臂致瘀青，「出辦公室的時候都抬不起來」。

韓總又要求李女士提交4000元（人民幣，下同）罰款。聊天記錄顯示，2月27日，她向張女士轉帳4000元，「後來韓總說不能微信轉帳，我又取了現金交給人事」。

李女士稱，其因工作上的原因遭老闆韓總謾罵指責，對方用手指戳其手臂致瘀青。（瀟湘晨報）

2月28日，李女士因為沒有打卡，按規定罰款50元，聊天記錄中也有她向人事轉帳50元的記錄。當日，韓總在全部門的員工面前辱罵李女士，並通知財務不可向她發放當月工資，李女士之後提出離職。

離職後，李女士向當地警方報警。大約兩周後，她在體檢時發現自己已懷孕，「我當時還不知道自己懷孕了，如果知道的話，我肯定不會那麽輕易從公司離職的」。

李女士曾遭老闆韓總罰款4000元。（瀟湘晨報）

26歲深圳女面試不滿老闆態度惡劣 要求刪個人資料竟遭毆打致骨折

據此前報道，26歲的劉女士早前在深圳萬旗服飾面試時不滿老闆態度惡劣，要求對方刪除其個人資料後遭毆打。經醫院診斷，劉女士「L1腰椎骨折」需住院治療，後經鑑定為輕傷二級。她表示，自己將堅持到底，維護其合法權益。

醫院診斷報告顯示，劉女士「L1腰椎骨折」。（瀟湘晨報）