全國首個｜深圳蛇口推旅客國際中轉業務　料通關時間減少80%

據「深圳口岸發佈」消息，7月26日，蛇口郵輪中心實施旅客國際中轉業務，深圳成為全國首個實施郵輪國際中轉過境業務的城市。據介紹，國際中轉區啟用後，將提升來深中轉的外籍旅客，特別是無簽證人士的中轉效率，預計通關距離將縮短一半，通關時間減少80%。



深圳蛇口推旅客國際中轉業務。（深圳口岸發佈）

據報道，國際中轉區啟用後，持有經蛇口郵輪母港中轉的聯程客票且在「國際中轉區」停留不超過24小時的外籍旅客，可在未辦妥有效來華簽證情況下，申請過境中轉。

郵輪公司需在計劃到港前24小時將旅客過境中轉申請信息（含航班信息、中轉旅客及行李信息）同步報告海關、邊檢和蛇口郵輪母港運行指揮中心，蛇口郵輪母港將在航班到港後引導中轉旅客辦理乘船等手續。

7月26日，國際中轉區啟用後迎來首批中轉旅客。10名外籍旅客從港澳高速客船下船後，經國際中轉區換乘國際郵輪出境。據介紹，蛇口郵輪母港國際中轉區採取「信息預報」「簡化檢查」模式，將實現「無感通關」。

深圳蛇口推旅客國際中轉業務。（深圳口岸發佈）

一名德國旅客Bernhard Schaefke表示，「出於工作的需求，我經常往返於德國、香港和深圳之間。這個快速通道非常便利，大概能節省30~60分鐘。」荷蘭旅客Dewi稱通關只花了20分鐘，Dewi從澳門乘渡船來，無需簽證，出示了護照後就可以步行通過。

深圳市口岸辦海空鐵口岸處副處長范偉擎介紹，「我們在全國率先首創旅客國際中轉區，創新海港口岸國際中轉模式，進一步提升了國際中轉便利度。和以往的通關模式相比，旅客將減少約80%的通關時間。」

國際中轉區。（深圳口岸發佈）

報道指，各郵輪公司、航空公司、旅遊企業將重點為歐、美、澳等國際中轉旅客量身打造更多經深圳中轉至東南亞、日本等國家地區的郵輪服務產品。據估算，每航次享受國際中轉過境業務政策的中轉旅客最高可達1200人次，全年中轉量將接近10萬人次，大多將是來自北美、西歐、日韓、澳大利亞等發達國家人員。