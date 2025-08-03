深圳坐「摩的」要揾命搏？時速超110公里　逆行衝紅燈兼坐地起價

深圳摩的（電單車的士），一種讓人又愛又恨的存在。在深圳，司機被統稱為「摩的佬」。說他們多餘吧，在深圳烈日暴曬的天氣下，能讓你「瞬移」到地鐵站和公司；說他們實用吧，他速度70邁（mph，約時速112公里），無牌無證超速闖紅燈無所不為。



以往，他們更多出現在公共交通密度仍有所欠缺的原關外，尤其是偏遠的地鐵站，以及離地鐵站較遠的城中村，較大的通勤和出行需求，給他們提供了不少拉客的機會。然而近幾年，摩的佬的「勢力範圍」漸漸擴大到了原關內的中心城區。哪裏有需求，他們便在哪裏遍地開花。看不過的人，也拿他們沒辦法，他們擅長「游擊戰」，抓一時躲一時，等風平浪靜了又捲土重來。

現在，他們不再是這個城市的「隱形人」，存在感強得不容忽視——無牌無證、扎堆在地鐵口佔道攬客、在地鐵口抽煙吐痰、在機動車道超速行駛、闖紅燈、坐地起價、騷擾乘客。不堪其擾的人們，想讓這個行業消失，認為這是多此一舉的出行方式。依賴他們的人，卻在戰戰兢兢中，希望自己的安全保障能夠得到加強。

深圳摩的（深圳微時光授權使用）

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靠摩的通勤 保住每月全勤

自從和摩的司機約好固定接送之後，曉軍每天都能再睡10分鐘懶覺。每天上午8點10分，摩的司機都會準時到達小區樓下，給曉軍發消息。「到樓下了」，收到消息的曉軍會立刻下樓。

摩的佬每天帶他這段程800米，這段路沒有綠蔭也沒有樓體遮擋，夏天如果步行到地鐵站，大約需要耗費10分鐘，外加一噸汗。第一次和摩的打交道時，他正處於遲到之際，小區門口的摩的佬攔住他，讓他上車，很快就到。路上摩的佬推銷，如果包月就給他算便宜一些：原本一次6元（人民幣，下同），包月可以4.5元。只要90元，他能擁有一位專職司機接送，一個月下來能再多睡200分鐘懶覺，嘗過一次甜頭的曉軍滿意得不得了：

每月的全勤獎有200元，扣除摩的費還倒賺。

從那個時候開始他和摩的建立了強聯繫，並時常向別人尤其是同個小區的鄰居，推薦這種短途出行方式。「解決『最後一公里』的問題」，原本是屬於共享單車的口號，現在卻成了摩的佬響亮的口號。

相比於只能在規定範圍內停放的共享單車，摩的甚至還靈活不少，隨叫隨到，隨時停下。現在在深圳一些地鐵站，原本路邊白色框內的共享單車已不見蹤影，取而代之的是一排排着隊，招着手，或是靠在車上刷着短視頻的摩的佬。地鐵出站後的交通接駁方式，一般有打車、公交、共享單車或者走路。但如果不想走路，也沒法騎車、坐公交，同時不想花時間等待滴滴司機的到來，摩的司機便成了唯一的「救命稻草」。

9點上班的阿彩並非摩的常客，如果她的時間充裕，足夠搭乘公交，她對摩的避之不及。只有在即將遲到的時候，她才會無奈坐上摩的，捨命搏全勤。從地鐵到公司的路上，不到一公里，摩的收費8元，如果下雨，摩的司機會多收到10元，原因是路滑開車比較費力。然而，阿彩並沒有感覺天氣對摩的的影響，她並不認為雨天會讓摩的司機開車更謹慎，依然是橫衝直撞、速度為王。

我看不慣這種橫衝直撞，挺危險的，但我又需要這樣的橫衝直撞，否則就要遲到。

每次坐完摩的，她都會感到後怕，下定決心那是最後一次。但一旦瀕臨遲到，她的大腦便會不受控制地選擇做一個「賭徒」，賭這一次和上一次一樣安全和快捷，賭意外永遠不會出現在這一次。

有些人表示，自己坐摩的實屬無奈之舉，因為暈車，沒辦法打車。

我暈車這個真沒辦法，近距離都喊認識的摩的師傅送我，實在遠我才會打車走，遠距離我能地鐵都儘量不會打車。

他表示，一般都是喊固定的師傅接送，熟悉的摩的師傅了解他的習慣，不逆行、不闖紅燈，也不能超速、儘量靠邊走。如果熟悉的師傅沒空，他才會考慮打車或者其他方式出行。

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乘坐摩的的生存法則 缺一不可

在深圳坐摩的，看似是一個小小的平常舉動，卻因為關乎着生命大局，所以在乘坐之前必須經過一套成熟的深思熟慮，進行一個全身心的由上到下的精神洗腦。根據眾多深圳網友的總結，建議想坐摩的的人，想明白這四個守則，真正地讀懂這項交通工具，為自己的安全負責。

第一個是倖存者原則，不以為自己是例外，不妄想能指揮摩的司機，讓他遵紀守法：

@全世界最靚的崽：摩的佬真的愛闖紅燈，有一次我千叮嚀萬囑咐，不要闖紅燈不要逆行，結果還是闖了，還逆行，嚇死我了，再也不敢坐摩的了。

@葉子：有一次很急，又見不到共享單車和出租車，就坐了一次，咻咻咻開得飛快。跟他說不要闖紅燈，我不急，不用開那麼快，他嗯嗯，然後跑得更快了，闖紅燈還跟我說沒事的，我再也不敢坐了，嚇人。

@贈魚：深圳摩的千萬別坐，一公里25塊。在車流量很大的情況下還逆行，嚇得我差點以為當場沒命。叫他別逆行別逆行，他脾氣很大地懟我說摩的沒有不逆行的。



第二個是聽天由命原則，坐摩的放手一搏，欣賞摩的師傅「藝高人膽大」的操作：

@momo：今天我坐摩的，那個師傅逆行，我說把我撞死了怎麼辦？他說怕死就不要坐摩的。

@幻想家梅梅：我再也不坐了，寧願遲到。坐過一次，摩的和大貨車搶道，橫衝直撞，逆行，一路膽戰心驚，後面半路就下車了，太恐怖了。

@momo：十幾年前有次在寶安坐摩的，騎車的老師傅直接從最右道左轉，越過兩條車道後，遇到直行道一輛泥頭車，急剎在我後面幾十厘米的位置，我嚇得幾乎心臟驟停，之後再也不敢坐任何電動車了。



第三個是抗壓能力強原則，足夠扛罵，並且能夠不當回事，不為所動：

@LiLiHan：剛剛就是遇到個摩的，前面講好價錢，上車後他又提了另一個價錢。我們說不坐了要下車，他不肯停車，我就說我跳車了你停不停，他直接下來罵我

@温柔的G女士：陽台山東地鐵站，我上車問到三合華僑多少錢，他說8塊，我之前坐的摩的都是送到公寓附近的，他說進村要10塊，我說那不坐了，才開了一百米叫我付5塊。我和他吵，他說他排隊了很久。又不是專門為了我而排，上車了再改價就是很不行，就開了一百米不到憑什麼我要付5塊錢，我很生氣，但是他威脅我罵我，我最後還是付了，越想越氣。

@小葵在這：上次有個摩的一直叫我坐，我不坐，他罵我，我沒理他，然後他開走了，又拐彎回來罵我，說受不了就打他呀，反正他也不是沒進去過，大不了幾天又放出來了。嚇死，從那以後看見摩的就離得遠遠的



最後一個是遵守幸福者退讓原則，認為他們也不容易，所以甘願面臨危險、承受委屈：

@素質很低罵人難聽：問你要錢的時候客客氣氣，要不到的時候就罵罵咧咧了。一次有急事，目的地地圖顯示騎行才600米，摩的問我要10塊，我一開始以為4塊，還好我又確認了一遍。我說沒聽錯吧，前面拐彎就到了，然後他改口說8塊，順便帶你去算了。最後我說不坐了，下來自己走。結果那個摩的罵我窮鬼，10塊錢給不起，那不好意思，我嘴也很臭，邊走邊罵他，要不是有急事，我坐那罵一天。

@momo：摩的師傅真的是很不穩定因素，之前打了滴滴在路邊等，一個摩的師傅攔在我面前讓我搭摩托，我說我已經打了滴滴了，他就說滴滴貴啊，你不省點錢取消了坐我這個。我說不用了，結果他突然開始用方言罵我，一邊罵一邊騎走了。

@生椰快樂：上次有個問我坐不坐車，我一直走自己的路沒理他，他就一直騎着車追問坐不坐，我真的煩了拒絕了，我說又不是沒地鐵公交還坐你的車，他說你想坐這車還坐不到呢，轉頭就給我一個白眼，真無語了。



從路人們分享的體驗中，不難發現很多摩的司機像是不講道理的路霸，不僅欺凌着乘客，路過的人和共同行駛在路上的車輛也難倖免。他們有着超面積的邊緣鋒利的遮陽傘，高度正好位於成年人的脖頸，曾經深圳也出過摩的「奪命傘」的事故，一位路人被摩的傘割了脖頸。還有一些路人，被非法改造的摩的割傷了腿。

為了不與他們產生羈絆，多少人走出地鐵站，不敢抬頭看他們一眼，害怕只在人群中看了他一眼，便被他們的視線緊緊黏住。有些女生在夏天穿得清涼一些，為了避免他們的凝視和騷擾，只能繞開有摩的的路段。人行道的行人，小心翼翼地躲避着他們的橫衝直撞。馬路上的汽車，在每一個路口都萬分警惕突然竄出的摩的鬼探頭。

摩的是做到了速度70邁，心情是自由自在，沒事開車搭着客，坐在地鐵口刷抖音外放聲音，邊抽着煙，二手煙飄向每一個角落，一副歲月靜好的養老狀態。只是苦了其他人，為他們負重前行。

解決最後一公里的問題 分散摩的客源

非法載人的營運電動車和摩托車，一直以來都是很多城市的歷史遺留問題。不止深圳，其他城市那些公共交通密度有所欠缺的地方，都有摩的佬的蹤跡，這些城市的摩的佬和深圳的如出一轍，路人們也遭遇着和深圳人一樣的難題。

市中心區域，曾經空曠整潔舒心的地鐵口和城中村村口、小區門口一去不復返，取而代之的是這一批摩的佬的身影，循環往復，生生不息。凡事皆有因，他們的生意不會無緣無故地出現，一定是有需求，有客源，足夠讓他們維持生活，允許他們扎堆存在。

摩的最喜歡的地方，是那些共享單車未普及、地鐵不通、公交沒有覆蓋、打的也比較困難的地方，這些地方的載客需求量大。比如周邊城中村分佈較多的地鐵口，都有一堆以摩的為業的人。他們住在村裏，靠搭載村裏的人去地鐵口為生。此外，在許多的地鐵站、辦公樓下、居民樓下、體育場館門口，也有不少摩的的身影。他們翹首以盼，盯着路過的每一個人。假設每單6元，用時不到5分鐘，摩的佬在客流量好的地方，一天下來拉50單，賺個300元不成問題。

越是人流擁擠的地方，客源便越多，摩的也聚集得越多，原本擁擠的地方變得越擁擠，尤其是下雨天的地鐵口，像極了螞蟻搬家的繁忙現場，但顯然沒有那麼有序。原本就擁擠的人行道，不僅停着電單車，還有摩的的超面積雨棚橫亙在半空，路人撐着傘，被摩的司機拉攬着，社交距離極窄、混亂程度極高，現場沒有一個人感到舒適。

在深圳，也有一些摩的無法觸及的淨土，根據網友的總結，有梅林、孖嶺站、市民中心、香蜜湖、深圳灣海月、景田、鹽田、西麗湖、前海、華僑城、蛇口等地方。這些地方，大部分是因為地理位置較中心，周邊房租高、消費高，摩的的收入不足以覆蓋就近居住的生活成本，即使有客源他們也有心無力。

也有一些地方，摩的的存在宛如畫蛇添足，無濟於事，因為當地的電動車數量已經龐大到覆蓋市民基本的出行，他們不需要再另外花錢搭摩的。比如坂田、華為這些地方，人均出行靠電動自行車，3公里內自己開電動就能到達，充5元的電，用半個月，根本不需要在摩的上花大錢。

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【延伸閱讀：深圳550萬輛電雞橫行人行道 市民哀嘆：走路都不敢了，小命要緊】深圳行人路上隨處可見龐大的電動自行車。（深圳微時光授權使用）

行人路幾近消失 到處穿插險象環生 點圖放大看看深圳電動自行車亂象：

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但現在深圳的電動車保有量已經有550萬，達到了非常飽和的程度，所以這兩種情況都不具備可複製性。最可行的減少摩的的方式，萬變不離其宗，保障好出行一公里的問題，在摩的出沒較多的地方，設置共享單車、接駁公交車，減少乘坐摩的的需求。需求越低，他們的生活無以為繼，便會自動轉向別的地方，或者轉行。

在那些公共交通、共享單車俱備，但摩的佬依然存在的地方，有地鐵站提供了示範——在地鐵站外都設立了圍欄，距離小至電動車無法進入，乘客若想坐摩的，還得步行一段距離，比之前更加不方便。久而久之，乘客不坐了，摩的自然消失了。只有這些非法營運逐漸減少，安全隱患才會降低。最重要的是，乘客如果能提高拒絕的意識，不被短途便利和輕鬆所誘惑。如果暫時接受不了，不如試試看一星期不坐摩的，生活會不會變得更舒心一些？

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