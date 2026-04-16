精品展覽、免費手作　粵博打造終身學習課堂｜趣Share大灣區

在繁花盛開的廣州春日裏，廣東省博物館以其包容與創新的理念，成為市民遊客心中的「終身學習課堂」。館內不僅有形態逼真的「白切雞」玉雕等文物導覽，更配合「尋花記」主題展推出免費手作活動，讓每一位觀眾無論年齡、無論是否特殊，都能找到屬於自己的學習方式。



走進廣東省博物館，一件「網紅」展品總能吸引觀眾駐足，那是一隻用廣寧玉雕刻而成的「白切雞」。廣東省博物館教育中心講解員李娜在導覽中風趣地介紹：「它是用廣寧玉雕刻而成，而且是一隻『被煮了的雞』。非常貼合我們廣東廚師在製作雞時的處理手法，比如會把雞的雞腳放到雞的肚子裏面。」

廣寧玉雕刻而成的「白切雞」。（林芷瑩攝）

不少家長趁假日帶小朋友到廣東省博物館參觀學習。（林芷瑩攝）

這件玉雕作品不僅形態逼真，更成為廣東飲食文化與玉雕技藝的生動教材。觀眾在會心一笑中，加深了對傳統工藝和地域文化的理解。這種深入淺出、貼近生活的講解方式，正是廣東省博物館「人人可學，處處學問」理念的縮影，讓文物說話，讓知識變得可親可感。

廣東省博物館正在舉辦「尋花記——中國花文化展」。展覽以花為媒，從歷史、藝術、生活等多維度展現中國花文化的獨特魅力。博物館並沒有將學習停留在「看」的層面——展覽期間，館方特別推出免費手作體驗活動，將花意延伸至陶藝、繪畫等動手環節。

不少家長趁假日帶小朋友到廣東省博物館參觀學習。（林芷瑩攝）

在現場，參與活動的既有普通青年觀眾，也有孤獨症（自閉症）群體。在手作課堂上，大家一同揉泥、塑形，在指尖的觸感和創作中，安靜地表達自己的內心世界。

孤獨症學生家長倫女士分享了孩子的變化：「通過學習陶藝，我女兒能得到另一種幫助，就是她能在這裏學會溝通，學會與人相處。這裏有很多東西學，對於一個『特殊』小朋友來說，幫助很大。」樸素的話語背後，是博物館作為社會融合平台所釋放的溫暖力量。

「尋花記」主題展推出免費手作活動。（林芷瑩攝）

廣東省博物館教育中心講解員全麗靜介紹：「這是一種無差別的學習。對於孤獨症患者來講也是學習的過程，也對於我們來講也是一種鼓舞。」她介紹到，像這種涵蓋特殊群體的活動，在廣東省博物館已經成為一個專題，會一直不斷地舉辦、延續下去。

廣東省博物館。（林芷瑩攝）

廣東省博物館海洋館。（林芷瑩攝）

事實上，廣東省博物館已將無障礙教育納入常規活動體系，其相關項目更被收錄進聯合國教科文組織《全民博物館：在無障礙和包容性方面的創新實踐案例》。在這裏，沒有「特殊」與「普通」的區隔，只有平等的學習與彼此的尊重。

在線下的溫暖互動之外，廣東省博物館同樣在數字領域深耕終身學習。廣東省博物館館長肖海明稱：「一個博物館就是一所大學校。這裏有精品展覽、教育活動、數字資源。只要您願意走進博物館，就能找到屬於自己的課堂。」

廣東省博物館館長肖海明。（林芷瑩攝）

他進一步介紹，在廣東全民終身學習平台上線的同時，廣東省博物館整合已有數字資源，打造「粵博講台」「文物解說」等五大品牌欄目，成為平台「文化素養」板塊的重要內容。博物館正以此次宣傳為契機，主動將展覽、教育等各項活動融入終身學習體系之中，努力打造全民終身學習的博物館。

在廣東省博物館，學習從來不是單向的知識灌輸，而是一場可看、可聽、可觸、可做的多維體驗。無論是想在「尋花記」中感受花文化之美，還是想在免費手作中釋放創造力；無論是普通觀眾，還是需要更多支持的孤獨症朋友，這裏都有屬於他們的課室。正如肖海明館長所言：「終身學習，廣東省博物館等您來。」