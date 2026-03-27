一秒「穿越」5000年　250件埃及瑰寶亮相香港故宮｜趣Share大灣區

香港故宮文化博物館現正舉辦「古埃及文明大展——埃及博物館珍藏」，匯集了 250 件來自埃及七大博物館的珍貴文物，參觀者彷彿瞬間「穿越」至5000年前的尼羅河畔。

展台上，一尊尊古埃及巨像靜默佇立，彩繪人形棺上的古老符號歷經數千年依然清晰可辨，館方更利用立體光雕等技術復原圖坦卡門巨像原貌，讓觀眾在互動中感受古文明的震撼。



本次展覽分為「法老的國度」「圖坦卡門的世界」「薩卡拉的秘密」「古埃及與世界」四大主題單元，展品豐富多樣，包括法老與諸神的宏偉雕像、彩繪銘文石碑、動物木乃伊、木乃伊棺槨、木乃伊面具、珠寶首飾及日用品等。博物館公共空間還佇立著大型石像，迎接世界各地的訪客。

圖坦卡門巨像。（林芷瑩攝）

賽提爾伯尼的卡諾皮克罐。（林芷瑩攝）

阿蒙神祭司佩德阿蒙的人形棺。（林芷瑩攝）

2025年11月20日，古埃及文明大展正式對公眾開放，至今已吸引超過15萬人次入場參觀。展覽匯集了250件來自埃及7間重要博物館的珍貴文物，展品年代橫跨近5000年。埃及國家博物館、盧克索博物館、蘇伊士博物館等機構均參與借展，當中不少珍品更是首度於埃及境外巡展。

在展覽的第三單元「薩卡拉的秘密」展區，一批2020年出土的最新考古發現格外引人注目。薩卡拉位於開羅附近，是古埃及最古老都城孟菲斯的核心墓區，屹立著埃及歷史上第一座金字塔——第三王朝法老左賽爾的階梯金字塔。2020年以來，考古團隊在此發現了一座罕見的埃及貓神芭絲特神廟遺址，並在附近地下墓穴出土了近千具保存完好的彩繪木棺。

貓木乃伊。（林芷瑩攝）

古埃及文明大展。（林芷瑩攝）

在展覽中，貓木乃伊成為這一單元的「明星展品」。古埃及人崇拜貓首人身的芭絲特女神，她是守護家庭與生育的神祇。信徒獻祭貓木乃伊作為還願物，薩卡拉作為芭絲特的主要崇拜中心，埋葬了數十萬隻貓木乃伊。「很多觀眾是專門來看貓木乃伊打卡的。」香港故宮文化博物館副研究員王文欣稱，「我們用了嚴肅且莊重的方式來進行展出，讓觀眾能全方位觀賞到展品真實的樣貌。」

香港故宮文化博物館副研究員王文欣。

2026年適逢中埃建交70周年，展覽回顧了兩國在考古發掘與文化遺產保護領域的合作成果。第四單元「古埃及與世界」展區將來自中國馬家窯文化的漩渦紋壺與古埃及彩繪船紋罐並置展出——前者象徵著黃河流域奔騰的水流，後者展現了尼羅河作為交通命脈的核心角色，透過展覽搭建起文明對話的橋樑。

展覽不僅是文物的陳列，更是一場古今交融的體驗。館方在展廳內外設置了十多個多媒體裝置，包括以立體光雕投影技術虛擬復原圖坦卡門巨像的完整形態與原貌色彩，以及重現木乃伊製作過程的動畫演示。觀眾還可透過互動裝置將自己的名字轉為古埃及聖書體文字，感受象形文字的魅力。

古埃及涼鞋。（林芷瑩攝）

古埃及文明大展。（林芷瑩攝）

王文欣表示，香港一直是中西文化交匯之都，有著豐厚的歷史積澱，「近些年我們看到，包括香港故宮文化博物館在內的很多文化機構，致力於進一步推進這種文化交流和文化對話。」

香港故宮文化博物館「古埃及文明大展——埃及博物館珍藏」的展期將持續至2026年8月31日，是大灣區不容錯過的文化盛事。