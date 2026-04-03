趣Share大灣區｜清明踏青廣州白雲山　感受「天然氧吧」魅力

清明將至，賞花踏青成為市民遊客親近大自然的優選，擁有「羊城第一秀」美譽的5A級景區的廣州白雲山風景區，不僅自然風光秀麗，更承載著從秦晉高士到宋元文豪的深厚文化底蘊。走進白雲山，在雲煙繚繞與山花爛漫間，正是感受嶺南春日氣息的絕佳選擇，登頂後俯瞰羊城全景的震撼讓遊客紛紛打卡留念。



踏入白雲山南門，清新的草木香氣撲面而來。沿山道拾級而上，兩旁樹木蔥蘢，山間時有薄霧繚繞，仿若置身仙境。

白雲山是國家5A級旅遊景區和國家級風景名勝區，有「羊城第一秀」之稱。景區總面積超20平方公里，由30多座山峰組成，是廣東最高峰九連山的支脈，主峰摩星嶺海拔382米。每當雨後天晴或暮春時節，山間白雲繚繞，蔚為奇觀，白雲山之名由此得來。

白雲山是國家5A級旅遊景區和國家級風景名勝區，有著「羊城第一秀」之稱。（林芷瑩攝）

作為廣州的「市肺」，白雲山的綠化覆蓋率已達95%以上，每天可吸收約2800噸二氧化碳，放出約2100噸氧氣，空氣質量達國家一級標準。山上擁有各種植物超800種，春夏之交正值開花最旺盛的時節。

白雲山不僅自然風光秀麗，更承載著深厚的歷史文化底蘊。歷史上，白雲山作為遊覽勝地已有悠久歷史，杜審言、蘇軾、韓愈、楊萬里、張維屏等許多著名詩人、學者都曾來此遊覽並留下詩文，故山上古蹟眾多。秦末高士鄭安期曾隱居於此採藥濟世，晉代煉丹家葛洪也曾在此修煉著書。歷代羊城八景中的「蒲澗濂泉」「白雲晚望」「景泰僧歸」均在此山，上世紀60年代和80年代，白雲山又分別以「白雲松濤」和「雲山錦秀」兩度被評為「羊城新八景」之一。

登頂摩星嶺可俯瞰廣州全城。（林芷瑩攝）

清明時節，白雲山綠樹成蔭，沿山道而行，隨處可見山花盛開，點綴於在青山綠水之間。行至俯瞰廣州全城的絕佳位置摩星嶺時，不少遊客拿著「走上巔峰」「笑看雲海」等標語打卡留念，沿途的辛苦也在登頂的瞬間煙消雲散。

主峰摩星嶺海拔382米。（林芷瑩攝）

據天氣預報，預計清明假期（4月4日至6日）廣州將有明顯降雨過程，市民遊客出行需注意防範雷電和短時大風等天氣影響。

景區管理部門提醒遊客，春季天乾物燥，禁止攜帶火種進入林區，景區內禁止吸煙，嚴禁野炊。

清明踏青，不妨走進白雲山，在青山綠水間感受羊城的春日氣息，在大自然的懷抱中放鬆身心。