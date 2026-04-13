移動的自然課堂　到雲蘿植物園邂逅千種奇花異木｜趣Share大灣區

春日的廣州雲蘿植物園，正以一場感官盛宴迎接遊客。作為國家植物園體系的重要部分，這座「植物博物館」不僅保育了逾1700種植物，更創新打造「可移動的自然課堂」。遊客只需通過手機掃描植物身上的二維碼，便能解鎖萬物資訊。

園內最具人氣的「空中木棉道」全長2公里，讓遊客得以平視視角與高大喬木對話，遠眺白雲山翠綠與廣州塔繁華的交融。4月至5月間，園區更推出異寵互動活動，讓市民能親手感受守宮、蜥蜴等小動物的獨特。



雲蘿植物園佔地86.6公頃，是國家植物園體系廣州遷地保護示範區之一。（林芷瑩攝）

空中木棉道巧妙穿梭於木棉道與雨林植物專類園之間。（林芷瑩攝）

雲蘿植物園佔地86.6公頃，是國家植物園體系廣州遷地保護示範區之一。這裡保育了超過1700種植物，其中國家一級保護植物就有30多種。此外，園區精心打造了簕杜鵑、芳香植物、藥食同源植物、雨林植物等八個專類園。遊客陳女士剛逛完芳香園，忍不住連聲感嘆：「漂亮，漂亮，漂亮！逛一圈下來，手機裡能多出一本植物圖鑑。我和老友們都覺得花漂亮，連人都變得更漂亮了。」

遊客陳女士與朋友們到雲蘿植物園賞花。（林芷瑩攝）

遊客陳女士逛完雲蘿植物園的芳香園，連聲感嘆「漂亮，漂亮，漂亮」。（林芷瑩攝）

不同於普通植物園，雲蘿植物園更是一座「可移動的自然課堂」。園區內建有2個移動自然觀察服務站、1條自然教育徑，還設置了13個科普互動裝置。最方便的是，上千種植物都掛上了專屬的二維碼標識牌。用手機掃一掃，植物的名字、科屬、分佈、保護級別、趣味小知識一目瞭然，真正做到「走到哪學到哪」。

雲蘿植物園週末還安排了專家學者現場課堂，分享植物知識。雲台景區業務部工作人員馮佳皓介紹，「雲蘿植物園將不斷推出公益性的『大咖科普講堂』活動，邀請各路植物導師帶你走進雲蘿植物園，了解植物奧秘。活動會在週末向公眾開放。」

雲台景區業務部工作人員馮佳皓介紹，雲蘿植物園週末還安排了專家學者現場課堂，分享植物知識。（林芷瑩攝）

除了植物，雲蘿植物園還有動物。工作人員介紹，今年4月至5月期間，園區將聯合雲台花園推出異寵互動活動。平時在紀錄片裡才能見到的捕鳥蛛、睫角守宮、松獅蜥等小動物，在雲蘿植物園內就可以親眼觀察、親手接觸。遊客還可以在專業導師指導下，輕輕摸一摸異寵鱗片，感受牠獨特的手感。

園區最具特色的打卡點，當屬以木棉為主題元素的空中園林棧道——空中木棉道。這條棧道全長近2公里，依山勢蜿蜒而上，巧妙穿梭於木棉道與雨林植物專類園之間。木質步道踩上去鬆軟舒適，兩側藤蔓纏繞、綠植蔥鬱，木棉枝椏肆意舒展，將自然野趣與人工景致完美融合。

雲蘿植物園保育了超過1700種植物，打造了八個專類園。（林芷瑩攝）

平日需要抬頭仰望的高大喬木，如今就靜靜佇立在棧道身旁，枝葉垂落，伸手彷彿就能觸碰至葉片的紋路，可以近距離感受草木的溫潤與生機，沿途精心設置的觀景平台更是絕佳休憩之處。

憑欄遠眺，白雲山的蒼翠林海層巒疊嶂，清風裹挾著草木的清香撲面而來；抬眼望去，廣州塔的纖細身影點綴在城市天際線中，青翠的自然綠意與現代都市的繁華輪廓交相輝映，城市與自然的詩意交融，在此刻展現得淋漓盡致。

空中木棉道全長近2公里，依山勢蜿蜒而上。（林芷瑩攝）

走到空中木棉道最高處，還能遠眺廣州塔及城市景色。（林芷瑩攝）

雲蘿植物園不只是「一次性打卡地」，園區會結合季節特點和景區特色，常態化開展定時定點的植物科普講解和自然教育活動。春天看木棉花開，夏天賞鳶尾搖曳，秋天觀美麗異木棉粉紅如霞，冬天看落羽杉層林盡染。每一次來，都有不同的風景和知識點呈現給遊客。

據園區統計，自開園以來，已累計開展公益講解800餘場次，服務超過80萬人次。這個週末，不妨帶上家人朋友，來雲蘿植物園走一走。掃碼識植物、看異寵、走空中棧道，在大自然裡玩上一天。