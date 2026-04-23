北上留意！深圳暴雨黃色預警生效　 全市進入暴雨戒備狀態

根據深圳氣象台消息，深圳市暴雨黃色預警，雷電黃色預警，雙預警生效中，目前全市進入暴雨戒備狀態。受天氣影響，深圳機場航班中延誤一小時以上航班超40架次。



23日下午5時50分，深圳市氣象台發佈暴雨黃色預警信號，宣布深圳市進入暴雨戒備狀態，預計2-3小時內大部分地區將出現20-40毫米降水，雨時伴有7級左右短時陣風。



深圳暴雨黃色預警生效。（深圳發佈）

深圳目前雨勢較大。（第一現場）

深圳目前雨勢較大。（第一現場）

（深圳天氣）

（深圳天氣）

深圳氣象台指，今明兩天有（雷）陣雨，部分時間雨勢較大，局部可達暴雨，可能伴有強對流天氣。注意防禦短時強降水、短時大風。

23日上午開始，受深圳及周邊雷雨天氣迭加影響，深圳機場航班放行間隔加大，各方向出港航班，均出現不同程度延誤。目前，大面積航班延誤黃色響應生效中。

截至14時，深圳機場出港航班中延誤一小時以上航班超40架次。預計下午至晚間，珠三角及深圳區域對流雲團活躍，天氣不穩定，可能會有直接雷暴天氣影響，航班運行受影響將進一步加大，並將持續至晚間。

根據「深圳天氣」預報，未來幾天天氣不穩定，暴雨和強對流的風險高，4月24日有陣雨，部分時間雨勢較大，天氣較涼；4月25-27日多雲，偶有（雷）陣雨。