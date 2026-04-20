深圳公園湖水變天藍色？網民揭女子在湖邊洗藍色油漆桶引眾怒

4月18日，有網民在社交平台發帖稱，一女子在龍崗區寶龍龍湖文體公園湖邊清洗油漆桶，疑似造成湖體污染。其拍攝的現場畫面顯示，桶內殘留的藍色油漆不斷匯入湖中，湖水被逐漸染成天藍色，引起不少網民憤怒。



對此，寶龍街道辦回應稱，已對事發水域開展快速檢測，未造成有毒有害污染。



女子在湖邊清洗4個油漆桶致湖水變藍

女子在湖邊清洗4個藍色油漆桶。（南方都市報）

《南方都市報》報道，事發于4月18日，據網民稱，早晨路過寶龍龍湖體育公園時，看到一位戴帽子的女子在清洗4個藍色油漆桶。影片顯示，女子清洗過程中，桶內殘留的藍色油漆不斷匯入湖中，湖水逐漸被染成天藍色，與原本澄澈的水體形成對比，還有部份油漆殘留物漂浮在水面。

桶內殘留的藍色油漆不斷匯入湖中，湖水逐漸被染成天藍色。（南方都市報）

該影片引發網民討論，不少人對此感到憤怒，表示應立即報警查處涉事人員，維護公園生態環境。

不少網民對此該女子的行為感到憤怒。（南方都市報）

寶龍街道辦回應：未造成有害污染

4月18日下午，龍崗區寶龍街道辦回應稱，事件發生後，街道辦迅速響應，立即開展現場核查與應急處置。經核實，此事為居民個人行為引發誤解。涉事桶體為公園籃球場改造使用後的環保矽PU面漆空桶，周邊居民因想二次利用水桶，私自取走空桶至湖邊清洗，計劃用作日常生活用途。

涉事桶體為公園籃球場改造使用後的環保矽PU面漆空桶。（南方都市報）

寶龍街道辦已協調相關部門到現場對事發水域開展水質快速檢測，結果顯示水體各項指標均達標，未造成有毒有害污染。同時，開展水體抽排、區域清潔作業，全面清理周邊殘留污漬，恢復湖面整潔。

寶龍街道辦稱，將強化園區日常巡邏管控，增設文明警示標識，嚴防不文明涉水行為。