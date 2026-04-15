北上消費｜深圳擬出台重磅新規　設「七日冷靜期」整治預繳式消費

近年港人北上消費明顯，從餐飲美容到健身按摩，不少港人喜歡「辦卡」儲值以享受折扣，但有時會出現充值後商家「跑路」、退費遇「霸王條款」等意外。近日，深圳市發布《深圳經濟特區預付式經營管理若干規定（徵求意見稿）》（下稱《規定》），擬通過立法建立「七日冷靜期」，保障消費者權益。



近年不少港人北上遊玩消費。（黃浩謙攝）

設「七日冷靜期」 賦予法定「後悔權」

規定提到，「七日冷靜期」即是消費者付款後七天內，只要尚未實際消費，有權要求經營者無條件退款，經營者應在消費者提出退款要求後十日內全額返還。

這意味着，未來在深圳進行預付消費，將擁有法定的「冷靜期」。無論是衝動辦卡，還是付款後改變主意，消費者在七天內都可以行使「後悔權」。同時，消費者因支付預付款項而獲得的贈品或贈送服務，退款時需退回贈品或支付合理價錢。

針對「霸王條款」 七類格式合同擬定無效

消費者和商家簽訂合約常見的「最終解釋權歸本店」、「概不退款」等不公平條款，《規定》明確指出以下七類內容無效：排除消費者退款權、限制合同轉讓、遺失不補、商家單方變更核心內容、免除商家質量或損害責任、增加消費者維權成本，以及其他不公平、不合理的條款。

這些禁令將從源頭遏制商家的「套路」，為消費者維權提供清晰的法律依據。

設預付收費「天花板」

為防止商家捲款逃跑，《規定》對預付金額設置了明確上限，比如校外培訓單次收費不超過5000元（人民幣，下同），體育健身預付總額不超過2萬元，美容美髮、按摩保健總計不超過5000元。一般行業則遵循單客預付款不超過1萬元、服務期限不超過12個月的上限。

此外，深圳將建設統一的監測監管系統，消費者可通過平台查詢商家的備案信息、信用狀況及預收資金管理方式，商家也可以選擇商業銀行資金存管、數字人民幣錢包等方式保障預收資金安全。

據了解，預付式消費糾紛已成為深圳消費維權的重點領域，近三年相關要求超20萬宗。此次立法旨在系統解決監管職責不清、資金安全無保障、消費者維權難等問題。