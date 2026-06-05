深圳東門天虹｢租約到期｣閉店相伴26年　市民致青春：羅湖人的回憶

陪伴深圳人26年的東門天虹商場，將於周日（6月7日）上午10時正式停止營業。這座見證羅湖東門商圈興衰的標誌性百貨大樓，因租約到期落下帷幕，連日來吸引大批市民前往懷緬打卡。



深圳東門天虹閉店。（微博圖片）

深圳東門天虹閉店。（微博圖片）

據《N視頻》報道，東門天虹商場於2000年開業，樓高6層，總建築面積達2.6萬平方米，在當年屬於「大體量商場」。商場採用當時極具前瞻性的一站式服務模式，從家居用品、五金燈飾，到服裝首飾、化妝品應有盡有，消費者走完6層樓即可買齊日常所需。

在實體零售業的黃金年代，東門天虹商場與茂業百貨、太陽百貨形成三足鼎立之勢，三家商場合力撐起東門商圈的半邊天。據悉，東門天虹商場曾創下多項「第一」，包括東門首家引入國際化妝品專櫃的商場、首家設立母嬰室的商場，更是會員日大促的開創者。

2008年，國貿天虹開業，與東門天虹一東一西相互呼應。巔峰時期天虹商場客流量多到收銀台前排起長龍，商場需要增設臨時收銀口疏導人潮。

深圳兩天虹接連「租約到期」

據《N視頻》報道，東門天虹商場因租約到期決定閉店。這並非深圳天虹首次關店。2023年，經營了15年的國貿天虹同樣因租約到期而關閉。

東門天虹商場雖然結業，但顧客充值的購物卡仍然有效，可在全國各大天虹門店及天虹超市繼續使用，亦可通過天虹APP或小程序線上消費。會員積分同樣全渠道通用，不會因門店關閉而作廢。至於售後及發票，顧客可在閉店前到現場處理，閉店後則可聯繫天虹客服解決。

東門天虹關閉的消息傳出後，網民紛紛懷舊，不少市民前往商場拍照打卡，與陪伴多年的地方作最後告別，亦於網絡發帖文紀念：

「第一次來東門天虹那時候我六歲的時候，現在都老登了 26年了就這樣撤了 感覺很傷感的」

「送別東門天虹，見證一座時代商場的落幕」

「東門天虹，陪在身邊26年，儘管有吐槽，要到關門大吉，總有些不舍。特意今天去看看。」

「真·童年回憶了 沒有網購的年代承包了我衣服的地方 羅湖人的回憶」

「那時候還沒有雙11，東門最瘋狂的是68小時不打烊，通宵排隊買東西。」



2026年內地多家商場接連告別

除深圳東門天虹外，據內媒報道，2026年尚未過半，已有多家商場相繼宣布停止營業。

3月底，地處合肥三孝口核心商圈、陪伴當地市民20年的安徽百大CBD停止運營。4月底，營運僅兩年、遠東集團在中國大陸的首座購物中心重慶遠東城亦宣布結業。

5月，北京西單老佛爺百貨（Galeries Lafayette）正式停止營業，這家高端百貨門店已營運長達13年。同月，Michael Kors武漢SKP店因持續虧損提前關閉，三福百貨廈門老虎城店亦在同一天關門。哈根達斯寧波萬象城店因租約到期、租金未能談攏而結業。據不完全統計，哈根達斯在華門店已從2019年的557家，大幅縮減至2026年5月的262家，近乎腰斬。國際奢侈品牌同樣出現關店潮。截至5月底，Gucci已在上海關閉了3家門店。

內媒不完全統計2026年5月部分品牌閉店情況。

互聯網電商興起衝擊天虹等實體商家。淘寶、京東、拼多多等線上平台將商品搬到網上售賣，消費者足不出戶即可買到更多更便宜的商品，還能享受送貨上門及7天無條件退貨，徹底顛覆了實體商場一站式服務的便利性和價格優勢。

此外，從小在互聯網環境下長大的年輕人，消費習慣早已因網購改變，買衣服雜貨上淘寶、拼多多，買新鮮食材到盒馬，吃飯則靠外賣平台，商場對他們的吸引力大不如前。