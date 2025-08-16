內地多家MUJI宣布結業　公司稱：部分商圈面對人流下降的挑戰

無印良品（MUJI）在內地的多地門店，日前相繼宣布閉店。無印良品官方稱，面對部分商圈人流下降的挑戰，公司會對經營效益不佳的門店做出取捨。



據不完全統計，近幾個月包含北京世茂工三商場的無印良品、北京國瑞城店、浙江寧波海曙印象城、上海浦江歡樂頌店、上海正大樂城店、濟南振華店、長沙泊富廣場店、蘇州泰華店等多家無印良品門店宣布閉店。



MUJI一家在北京的門店。（網絡圖片）

無印良品回應稱，個別的閉店只是公司基於經營效率進行的正常調整，面對部分商圈人流下降的挑戰，會對經營效益不佳的門店做出取捨。無印良品也說，中國目前堅持每年開40家左右門店，「3月1日至今MUJI新開了15家店鋪」。

此外，長沙將迎來華中地區最大的無印良品門店，該店佔地超過2,000平方米，共兩層樓面，但目前具體開業時間未明。

MUJI一家在上海的門店。（網絡圖片）

內媒報道，對於無印良品今年在華戰略的調整，有業內人士分析，關閉一些低效的店鋪減輕財務負擔，然後集中資源做高坪效的旗艦店，實現從規模擴張轉向盈利優先。

值得關注的是，無印良品在中國大陸的直營店鋪和電商渠道，已經連續10個月錄得持續增長，累計同比增幅的117.3%。