內地多市保時捷門店掀年末閉店潮：國產汽車衝擊　電動化進程緩慢

此前報道，內地豪車市場吹起景氣寒風，保時捷（Porsche）裁員最大幅度達到30%，且計劃在2026年底前縮減分店數量。



近期，有內媒報道稱多地保時捷門店已於2024年年末閉店，車主的新年禮物、試駕等活動都接連取消。



保時捷上海門店。（視覺中國）

《中國經濟網》報道，保時捷鄭州金水城市服務中心的負責人表示，鄭州金水保時捷城市服務中心已於2024年12月停止運營，後續業務將由鄭州鄭開保時捷中心繼續提供，而關閉的原因，則是因為「這家店房租太高，一直賠錢」。

鄭州並不是唯一一個保時捷關店的城市，鄂爾多斯保時捷中心已於2024年10月31日正式閉店；唐山保時捷中心於2024年12月31日停止經銷業務，後續服務由天津空港保時捷中心承接；保時捷系統銷量最高的縣級市門店義烏保時捷中心，如今也已人去樓空。

保時捷鄭州、天津門店於24年年末閉店。

不光是關店，不少保時捷車主還發現，買車時官方承諾的三年新年禮物也被取消。對此，保時捷中國官方工作人員也確認，保時捷中國目前沒有安排大規模的新年禮品發放；而自從2011年進入中國以來一直舉行的保時捷「淩駕風雪」試駕活動，今年也已經取消。

連年不理想的銷量讓保時捷在渠道端面臨危機。去年5月，保時捷中國為完成銷量目標選擇向經銷商壓庫，經銷商被逼虧損賣車。自此引發了「經銷商逼宮」事件，經銷商們要求保時捷中國針對新車虧損給予補償的同時更換中國高管。

據保時捷2024年第三季度財務報告顯示，今年前三季度，保時捷全球營收達到285.6億歐元，較去年同期下降5.2%；營業利潤約為9.74億歐元，同比大幅下滑41%，這也是自2020年以來的最低水平。此外，保時捷Taycandi三季度的全球交付量僅為1.4萬輛，同比下跌50%。

保時捷計畫在2026年底前縮減中國分店數量。（示意圖，IG@porscheexperience_china）

汽車營銷專家孫中鋒認為，自主品牌的加入，確實加劇了國內豪華車市場的競爭。自2023年起，國內車企爭相推出高價位的豪華汽車，比亞迪仰望U8、極氪001FR、坦克700Hi4-T以及尊界S800等車型紛紛上市，而起售價較低的問界M9和理想L9等車型也在對保時捷等超豪華品牌形成衝擊。

乘聯會秘書長崔東樹指出，超豪華品牌電動化進程緩慢，盡管有百年積累，但還是側重於燃油車領域，在新能源汽車市場的優勢並不明顯，技術積累不夠、產業鏈不夠完整，這給中國車企推出超豪華品牌留出了空檔。