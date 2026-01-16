番禺IKEA閉店促銷首日人流逼爆！部分傢私低至3折 　枕頭成熱銷品

近日，IKEA中國宣布廣州番禺商場將於2月1日閉店，並將於閉店前推出促銷活動。1月15日促銷首日，《香港01》記者在IKEA番禺商場現場探訪發現，儘管是工作日，現場依舊人流逼爆，排隊長龍綿延近一公里，而商場內更是有超600款商品3折起，吸引大量顧客前來搶購。



1月15日，IKEA番禺商場閉店促銷正式啟動。（香港01）

現場排隊超1公里，顧客：開店八年無人知，一朝閉店天下聞

促銷首日，現場人氣遠超平時。據現場工作人員透露，早上9點左右，IKEA番禺商場店外已排起長隊，門店不得不提前近一小時開門。《香港01》記者於下午2時抵達現場，但排隊隊伍仍向場外延伸近1公里，需等候約30分鐘方能入場。

即便是工作日依舊人流逼爆，IKEA番禺商場現場排队超1公里。（香港01）

顧客夏女士向《香港01》記者表示「現場排隊泊車的時間仲長過購物，預計埋單還需等一個鐘」。

此外，面對龐大的人流量，她亦感歎，IKEA番禺商場「開店八年無人知，一朝閉店天下聞」。另有顧客表示，促銷首日人流量比周末多近四成。

超600款商品3折起，枕頭成搶手貨

《香港01》記者在現場觀察發現，此次促銷中，有超600款商品3折起，部分樣品和庫存商品甚至低至2折，吸引顧客瘋狂掃貨。有顧客描述，採購現場猶如「搬遷現場」，在二樓的傢私展區，有人整批預訂廚房樣品、展示櫃與梳化床架。

現場有超600款商品3折起。（香港01）

來自廣州的蘇先生表示，本想購買床架和梳化，但上午11點到場時才發現已全部售罄。「好多打折的傢私都冇曬現貨，為數不多的樣品和庫存貨更是在促銷前已經被人預定」。

部分樣品和庫存貨在促銷前就被預定。（香港01）

此外，店內多個區域推出低至五折以下的優惠，多數顧客轉而選購小件打折商品，床墊、枕頭成為最熱門商品。有顧客在社交平台稱「枕頭一放出來就被搶光，購物車裏人均兩三個枕頭。」

IKEA商場一角。（香港01）

IKEA的枕頭成為搶手貨。（香港01）

值得注意的是，人流激增導致搬運成為難題。不少顧客反映，大件傢私的配送服務緊張，且現場交通擁堵，貨車難進。家住番禺的鄭小姐無奈表示，買了櫃子卻叫不到車送貨，「司機說交警說封路了，車進不來」。有顧客選擇將傢俱暫存店內，第二天再來取。

紮根番禺八年，已成街坊共同記憶

公開資料顯示，2018年，IKEA番禺商場正式開業，2.4萬平米的營業面積較天河店進一步擴大，並新增了更大規模的兒童遊樂區和餐廳，成為當時廣州南部規模最大的家居賣場。

開業八年，IKEA番禺商場不僅是購物場所，也是附近居民的生活記憶。住在番禺市橋的鄭女士稱：「我們經常帶家中小朋友來這裏食個魚蛋或雪糕，來回交通都算方便。」

來自廣州的夏小姐則表示，比起天河店，她更愛來番禺店「番禺店空間大，平時客流量不多，逛得舒服，關了真的很可惜」。番禺居民蘇女士亦是IKEA常客，她感慨：「週末沒地方逛了，很不舍。」

15日晚6時左右，仍有不少人前來IKEA打卡告別。（香港01）

儘管IKEA部分商品在性價比方面已不如國內品牌，仍有許多消費者鍾情於IKEA的設計。來自中山的梅小姐接受《香港01》記者採訪時表示：「我喜歡IKEA的設計感，全屋大多數是IKEA的傢私，整體搭配起來簡潔且舒適。」作為IKEA的常客，她表示這次不是為了特價促銷才來。

另有來自佛山都呂先生稱，IKEA傢私的用料和價格在國貨面前都已不算亮眼，但還是不想缺席這場盛大的「告別促銷」，他亦表示一些IKEA生活用品依舊值得購買。

IKEA優化佈局主動轉型，員工獲N+3補償

IKEA中國回應稱，此次閉店是出於成本優化與效率提升的主動轉型，未來將以深圳為試點探索小型門店模式，而IKEA東莞新商場也將於下月開業。

值得注意的是，網上流傳的信息顯示，閉店後員工將獲得「N+3」補償，《香港01》記者就此事致電IKEA方面工作人員，目前暫未收到回覆。

此外，IKEA方面指出，IKEA番禺商場將持續營業至2月1日，廣州地區的顧客可繼續前往IKEA廣州天河商場或線上管道進行體驗和購物。