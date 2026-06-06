男子北上帶瀕危活「球蟒」　襪子包裹藏褲後袋　福田口岸海關斷正

據中國海關官方帳號「海關發布」消息，近期，一名男子從福田口岸入境內地時，將一條瀕危物種球蟒藏於褲後袋遭內地海關「斷正」。



從海關發布的影片可見，一名身穿黑色T恤的男子在過安檢閘口後被海關人員攔住，隨後他從褲後袋拿出一團白色物品。

男子北上偷帶活球蟒。（海關發布）

男子北上偷帶活球蟒。（海關發布）

男子北上偷帶活球蟒。（海關發布）

海關發布稱，海關關員在福田口岸發現這名男性旅客進入海關監管區時未向海關申報，且其褲子後口袋異常臃腫，隨即對該名旅客進行攔截檢查。經進一步檢查，該旅客的褲子後口袋內查獲一個塑料袋，袋內裝有一條用白色襪子包裹的活體蛇。後經深圳海關動植物檢驗檢疫技術中心鑒定，上述活體蛇為球蟒，屬於《瀕危野生動植物種國際貿易公約》(CITES)附錄Ⅱ中所列的物種。

中國海關強調，根據《瀕危野生動植物種國際貿易公約》及《中華人民共和國野生動物保護法》《中華人民共和國瀕危野生動植物進出口管理條例》等規定，除合法持有野生動植物進出口證書外，禁止貿易、攜帶、郵寄瀕危物種及其制品進出境，情節嚴重構成犯罪的將依法追究刑事責任。