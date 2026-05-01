學者警告北京或用「海關檢查」隔離台灣　掌控台灣對外聯繫

美國學者警告，北京可能透過「海關檢查」模式對台灣實施變相隔離，而非傳統軍事入侵，直陳此類灰色地帶手段或在不開戰情況下，重塑區域乃至全球經濟秩序，呼籲美國與盟友需提前研擬應對方案。



台媒《中央社》今（1）日報道，美國史丹福大學胡佛研究所（Hoover Institution）研究員傅立門（Eyck Freymann）4月29日在《外交事務》（Foreign Affairs）發表題為「台灣的真正威脅，美國卻準備因應某種錯誤危機」（The Real Threat to Taiwan：America Is Preparing for the Wrong Kind of Crisis）長文，指出北京可能透過海空海關檢查限制台灣人員與貨物流動，在灰色地帶戰術下形成實質「隔離」，但不構成傳統意義上的封鎖或戰爭。

美國史丹福大學胡佛研究所研究員傅立門（Eyck Freymann）。（instagram@wwsgdc）

傅立門在文中模擬情境指出，中國大陸可能派出數十艘海警快艇，對接近台灣港口的商船進行「定期關稅稽查」，同時要求進出台灣的航班提交完整清單。北京方面可能主張，此舉僅為執行中國海關法規，並強調其有權規管進出「台灣省」的人員與貨物。

在此情況下，國際航空與海運業者出於風險考量，可能迅速選擇配合中方要求。分析指出，民間業者不願面臨船隻或貨機遭扣留甚至更嚴重後果，而保險公司亦可能拒絕承保違規行為。結果將導致所有進出台灣的航班與貨船需轉往內地福建口岸，形同北京掌控台灣大部分對外聯繫。

傅立門指出，北京或強調此舉「並非封鎖」，且無意切斷台灣供應鏈，只要遵守相關規定，人員與貨物仍可進出。他同時指出，武器、軍民兩用零件、美國軍事顧問，以及被認定為「分離分子」的民進黨人士，恐難取得許可，甚至台積電工程師及其家人也可能被納入限制名單。

2024年6月21日，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部及國台辦連袂發布《關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，自發布之日起施行。（網絡圖片）

報道指出，在此情境下，美國將面臨戰略兩難。傅立門認為，中國此類行動雖升高緊張，但不會直接中斷供應鏈，因此難以以傳統軍事侵略定義。台灣關鍵出口產品，包括支撐人工智能發展的GPU晶片，仍可能持續對外輸出。

傅立門警告，華府如果接受這種新常態就如同敗北，因為一旦台灣逐步喪失防衛資源，美國將難以確保北京未來仍允許關鍵科技產品輸出。他進一步指出，理論上美國可選擇摧毀或癱瘓台積電以防技術落入北京，但此舉將對全球金融與經濟造成重大衝擊。

2025年6月7日，台積電（TSMC）台灣高雄製造廠全景。（Reuters）

傅立門亦強調，此類模式若擴大實施，日本、菲律賓與韓國也可能面臨類似壓力。中國大陸可透過對民間航運與航空業者施壓，使經濟體系成為戰略工具，在不發動戰爭情況下對抗美國，進而改變區域與全球經濟秩序。

他最後指出，美國目前將大量資源投入應對中國可能的大規模兩棲入侵，但實際上「灰色地帶戰術下的『隔離』才是最有可能的途徑」，而華府目前缺乏整合性的應對策略。

傅立門建議，美國除了防止戰爭發生，亦須強化嚇阻能力，避免類似危機出現，同時在事前與盟友建立完整應對計劃，以因應可能帶來的政治與經濟衝擊。