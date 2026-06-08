預定成交額破82億　2026粵港澳大灣區車展深圳閉幕

6月7日，一連10日的2026（第三十屆）粵港澳大灣區車展在深圳國際會展中心閉幕。本屆車展共設11個展館及戶外展區，規模達30萬平方米，首度打造四大主題館，在展期內吸引了81萬人次進場，預定成交車輛39253輛，預定成交金額約82.5億元。



本屆車展展現整車、供應鏈、科技等產業鏈多元矩陣，呈現多元特色場景，為技術融合與生態重構築牢基石。

2026粵港澳大灣區車展。（主辦方供圖）

2026粵港澳大灣區車展。（主辦方供圖）

開幕式上更重磅發布了《深圳市智能網聯新能源汽車產業發展白皮書（2025）》。白皮書全景呈現深圳打造「新一代世界一流汽車城」進程，展現全市超兩千家產業鏈企業協同、千億級產業集群加速成型的態勢，系統梳理「特區立法+規範性文件+地方標準」三位一體政策體系，並圍繞硬科技攻堅、AI賦能及品牌與標準出海等關鍵方向，提出一系列發展建議。

1號館由比亞迪集團包攬打造集團專館，集結王朝、海洋、方程豹、騰勢、仰望等全品牌矩陣，館內設置天神之眼動態體驗區、閃充技術區及芯片展區，專館的戶外區域還舉行了「騰勢易」三方科技體驗、仰望U8應急浮水等高階場景演示。

2號館鴻蒙智行館匯聚問界、智界、享界、尊界、尚界「五界」同台。4號館華為乾崑攜整車合作夥伴集中亮相，展現智駕系統、數字底盤等全棧能力。

2026粵港澳大灣區車展。（主辦方供圖）

2026粵港澳大灣區車展。（主辦方供圖）

5月29日至30日，第四屆未來汽車先行者大會以「拾級」為題舉辦，下設π動未來創新峰會、未來圖景峰會、智能網聯汽車商業化智享會、半固態電池價值論壇，並新增產業對接活動。智能網聯汽車商業化智享會明確，安全是自動駕駛商業化的絕對底線，也是規模化落地的入場券。

本屆車展更首次打造四大主題館。傳奇神車館集結帕加尼、布加迪、科尼賽克等近百輛賽道級孤品；老爺車博物館展出近百台藏品，串聯百年汽車工業脈絡；越野戶外出行生態館引入BMX小輪車公開賽及極限運動表演；汽車特技表演館首創業內館內極限賽道表演，冠軍車手羅比·戈登親臨現場。

2026粵港澳大灣區車展。（主辦方供圖）

2026粵港澳大灣區車展。（主辦方供圖）

2026粵港澳大灣區車展。（主辦方供圖）

作為觀察產業風向的重要窗口，本屆車展映射出清晰的結構性變化。電動化已然鋪路，智能化持續向上，網聯化逐步打通，三者已進入深度耦合的新階段。在從追趕到引領的轉折點上，行業凝聚起高水平科技自立自強的磅礴力量，整車與科技、零部件企業依托緊密協作，回歸價值本源，堅守長期主義，共同邁向生態新程。