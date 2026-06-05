深圳北站萬象龍華官宣2027年開業　引進逾380品牌打造商業新地標

撰文：深圳衛視
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注意啦！大家期待已久的深圳萬象龍華正式官宣！深鐵集團與華潤置地聯手，「萬象龍華」（暫定名）落定深圳北站，將於2027年正式開業！

萬象龍華隸屬於北站超核萬象中心，項目總建築面積約45.8萬㎡，其中商業約13萬㎡，集高端商業、超甲辦公、品質人居、生態公園於一體。

深圳萬象龍華正式官宣，將於2027年正式開業。圖片為效果圖，僅供參考。（圖源：公眾號/獨角Mall）

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核心樞紐　「三鐵聯動虹吸全國客流」

項目距深圳北站僅約700米，無縫銜接高鐵樞紐與地鐵4、5、6號線。未來還將接駁在建的27號線，構建「市內暢達、灣區互通、全國聯通」的立體交通網絡。

深圳萬象龍華正式官宣，將於2027年正式開業。圖片為效果圖，僅供參考。（圖源：公眾號/商業芝士局）

不僅覆蓋龍華本地居民，更持續吸納北站商務辦公、旅遊出行、灣區通勤的客流，成為輻射深圳北部聯動粵港澳大灣區的門戶商業地標。

超級商圈　「構建四大核心功能閉環」

萬象龍華深度融合高鐵樞紐與城市公共空間，聯動周邊資源組成超級商圈，依托深圳北站樞紐、商業綜合體、生態公園與總部基地四大板塊，形成「交通—商業—生態—產業」四維聯動，構建「空中連廊+地面購物+地下交通」的垂直復合空間。

深圳萬象龍華正式官宣，將於2027年正式開業。圖片為效果圖，僅供參考。（圖源：公眾號/商業芝士局）

讓市民足不出「站」，就能無縫銜接出行與生活，同時與深鐵匯德、匯隆大廈協同發力，共筑北站商務中心區全業態綜合體，激活片區發展新動能。

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美學地標　「重構商業空間想像」

商業體規劃層疊景觀退台、美學中庭、陽光庭院、綠軸連橋、下沉廣場等設計亮點。

深圳萬象龍華正式官宣，將於2027年正式開業。圖片為效果圖，僅供參考。（圖源：公眾號/獨角Mall）

商業定位　「定義商業新高度」

項目規劃引進380+品牌，配置2000+停車位，一站式滿足購物、社交、休閒、藝文等多元需求。

深鐵×華潤　「共築TOP開發新範本」

項目依托「三鐵合一」優勢，以站城一體化理念，打造軌道上的都市生活新標桿，為深圳注入商業活力，助力深圳建設國際消費中心城市。

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