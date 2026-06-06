玉都本無玉　咖啡重鎮卻不產咖啡豆？　廣東｢無中生有｣的產業魔法

撰文：羊城晚報
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基本不產咖啡豆的江門，形成超30億元（人民幣，下同）產值的「僑都咖啡」新業態；沒有規模化肉牛養殖基底的汕頭，打造牛肉火鍋與牛肉丸特色產業；無玉的揭陽，卻實現「玉」滿天下；無原生紅木資源的中山，培育起全國標竿性紅木產業集群；鮮有產茶的東莞，鑄就全國頂尖的「藏茶之都」。

連續多年穩居全國經濟總量首位，廣東的產業發展正不斷跳出資源稟賦侷限，引進天下資源、智造廣貨精品、行銷全球市場，造就了諸多「無中生有、從零做強」的特色產業奇蹟。羊城晚報記者深入廣東各地一線，探尋廣東多個「無中生有」代表性產業的發展態勢，解碼其創新突圍的發展邏輯。

江門西啡科技有限公司的咖啡機器人。（新華社）

江門：借僑鄉基因打造僑都咖啡「變」出超30億元產值

從華僑帶回來的一把豆子、一個咖啡壺，到如今完整的產業鏈，原產於異國的咖啡豆在中國僑都江門形成了年產值超30億元的「僑都咖啡」新業態。須知，江門本土原本不產咖啡豆，卻憑藉深厚的製造業根基與開放的僑鄉基因，買豆、烘豆、品豆，製造咖啡壺、研發智能咖啡機，把咖啡生意做到全世界，喝咖啡也「喝」到全國前列。

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江門與咖啡的故事，開始於華僑行囊裏的咖啡豆和咖啡壺。早在19世紀60年代，遠渡重洋的五邑先輩就把咖啡豆和咖啡壺裝進歸家的行囊。他們從南洋和北美返回故土，把喝咖啡的習慣也帶回家鄉。咖啡在從美國帶回來的鋁壺裏滾燙，濃香氤氳了這座僑鄉。這種味覺的偏愛傳承至今：江門市商務局數據顯示，目前，江門市咖啡相關經營主體近2000戶。在《中國城市咖啡店密度排名》中，江門每萬人擁有咖啡店數量高居全國前五位。

江門的僑都咖啡節。（微博@陳老師不點名）

華僑不僅為江門帶回咖啡，還開闢了新的生財之道。21世紀初，一批深耕港澳的咖啡企業落地江門，佈局內地市場。2002年前後，香記（江門）咖啡有限公司、江門市誠品食品有限公司等知名咖啡品牌先後落戶江門，讓江門成為國內較早開展專業化咖啡烘焙生產的城市。與此同時，作為傳統的外貿城市，江門的一些五金不鏽鋼製品企業也逐步轉型製作咖啡器具。如江門市新會區凱宇實業有限公司在2000年前後推出首款自研的不鏽鋼法壓壺後，全面切入咖啡器具賽道。

如今，江門已成為粵港澳大灣區重要的咖啡加工生產和出口基地，咖啡及相關產業年產值超30億元。當地咖啡設備及零配件生產企業超350家，烘焙咖啡年產能超1萬噸。巨大的產業勢能鍛造出「僑都咖啡」巨大的品牌影響力。今年舉行的第四屆中國僑都（江門）咖啡節，全球330多個咖啡品牌齊聚，51萬人次客流湧入，3大頂尖咖啡行業賽事精彩紛呈，儼然已是中國咖啡產業的一大盛會。

近日印發的《江門市促進「僑都咖啡」產業高質量發展行動方案》提出，打造一個貫穿一二三產業、「種植有規模、製造有優勢、貿易有渠道、消費有特色、文旅有融合」的咖啡王國。值得注意的是，江門將建設天露山精品咖啡種植產業，打造僑鄉精品咖啡種植核心區和咖啡農文旅融合示範地，重點招引咖啡規模化種植、良種培育及「咖啡種植+農文旅」融合項目。也就是說，年產值超30億元之後，江門咖啡產業將補上最後一塊種植「拼圖」。

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揭陽：「天下玉，揭陽工」　無玉實現「玉」滿天下

「天下玉，揭陽工！」在揭陽市揭東區磐東街道，不產一塊玉石的陽美村，卻書寫了中國玉文化產業的傳奇。如今，這裏是亞洲規模最大、檔次最高的玉器翡翠加工基地和貿易市場。從「挑八索」的鄉間小路，到如今的現代化產業集群，揭陽玉雕產業的「無中生有」，書寫了產業發展的「奇蹟」。

盛名之下，人們總會好奇：不產玉石的地方，何以「玉」滿天下？答案藏在陽美村百餘年的攻玉光陰裏。走進揭東區陽美玉都，道路兩旁玉字招牌層層疊疊，陽美玉器市場、百分天光墟、大世界翡翠城等商圈星羅棋佈。很少有人能想到，這片寸土寸金的玉雕重鎮，最初是由一根扁擔挑出來的。

在以前，陽美村自然條件有限，很多農民光靠種地很難維持生計，『挑八索』成了重要的生活來源。

揭陽產業園玉文化產業發展服務中心主任夏懷書告訴記者，他的祖父夏翰城就是早期「挑八索」的農民之一，挑着擔子走街串巷，買賣舊貨，收購舊玉、簪花，掙一點零碎收入。販着販着，「挑八索」的農民漸漸發現，再多的雜貨也不如珠玉翡翠值錢。於是，珠玉翡翠成為重點收購對象，這些脫離農田、以玉石換糧食的農民，成了最早的「玉農」。

從「玉農」到「玉商」，揭陽人用了100多年的時間完成蛻變。他們憑着一股潛心鑽研的匠心與吃苦耐勞的韌勁，把珠寶玉器行業從無到有地壯大。改革開放後，敢為人先的陽美人乾脆直奔緬甸採購翡翠原石，切鋸、加工、銷售，一步步把一個小村莊變成了全國重要的翡翠設計、加工基地和貿易集散中心。2005年，「亞洲玉都」花落揭陽；2006年，「中國玉都」稱號加身；2008年，陽美翡翠玉雕入選國家級非物質文化遺產；2011年，陽美玉都成為國家4A級旅遊購物景區……這個不產玉的地方，把玉的故事講得最響亮。

故事之所以動人，在於手中的功夫。「天下美石、陽美成器」，這些業界流傳的美譽，指向的正是揭陽玉雕那股「奇、巧、精、特」的魅力。百餘年來，揭陽玉雕融會南北風格，又吸收了潮汕木雕、石雕、潮繡、陶瓷等傳統工藝的精華，哪怕再小的細節，也願意不厭其煩地打磨、修飾。浮雕、立體雕、微雕、鏤空雕輪番登場，讓一塊塊美石成了精妙絕倫的藝術品。

技藝在薪火相傳中持續閃光，產業也在深耕中不斷延展。如今，揭陽玉文化產業已擁有從業人員10萬餘人，商戶近5000家，設計雕刻工作室500多家，形成從玉石毛料拍賣、設計加工到博覽、鑑賞、旅遊、會展一體的完整產業鏈。每年玉文化節期間，國內外玉商雲集，玉石拍賣、精品展覽、文化論壇輪番上演，帶動一座城市「逛古城、看英歌、購美玉、品美食」的文旅熱潮。

中山：無木生金　匠心築業　紅木產業驚豔全國

在中山沙溪隆都紅木傢俱博覽中心，近2000平方米的波記紫檀館內，一件件通體光身的小葉紫檀傢俱紋理天然、榫卯精巧，非遺木工體驗活動定期在這裏舉辦。這座集展覽、研學、非遺傳承於一體的特色場館，是中山紅木產業數十年蓬勃發展的鮮活縮影，掌舵人伍建波正是從隔壁大涌鎮走出來的本土紅木匠人。背靠無紅木原生資源的土地，中山憑藉一代代匠人深耕、政企協同發力，建立了以「中國紅木產業之都」大涌鎮為代表性的產業基地，產品行銷全球。

中山沙溪鎮波記紫檀館展出的紅木傢俱產品（羊城晚報）

中山紅木產業發軔於改革開放初期。當時，大批木匠、雕工在大涌創辦家庭小作坊，乘着政策扶持東風迅速規模化發展。產品行銷全國之時，大涌順勢成長為國內頂尖紅木產銷基地。伍建波的創業軌跡裏便鐫刻着產業起步的時代印記：20世紀80年代拜師學藝、苦練榫卯手藝，青年時兩次創業受挫積累行業經驗，1994年創辦波記木器行，從自產自銷小型紅木傢俱起步，堅守匠心打磨品質，歷經三十餘年深耕，從街邊小作坊蜕變為坐擁專業紫檀文博展館的行業龍頭，獨創「八無」生產標準，引領行業工藝升級。

歷經數十年迭代，以大涌為核心的中山紅木產業已構建起全鏈條產業生態。當前，大涌集聚着800餘家紅木產銷企業，從業人員近8萬人，2025年產業產值回升至12.35億元，產品覆蓋國標紅木全品類，形成全國產業度最集中、全產業鏈配套最完善的紅木傢俱生產基地。當地搭建起多層次科創平台，木材智能幹燥、紅木DNA樹種檢測技術領跑全國，出台12項行業團體標準；落地「大涌紅木放心購」體系，破解材質造假、定價模糊等消費痛點。在此基礎上，當地還依託校企合作、工匠職稱評審、全國雕刻賽事，源源不斷培育技能人才；持續完善高速路網與商業配套，以紅博城為核心打造千畝紅木商圈，紅博會、直銷節等會展品牌持續激活產銷市場。

近年來，面對原料依賴進口、市場分流、轉型升級緩慢等客觀發展難題，中山市將紅木納入製造業當家重點產業集群，出台智能家居三年行動計劃，落實技改補貼、以舊換新等扶持政策；大涌推進低效廠房改造、盤活產業用地，一邊完善技改扶持，一邊引導企業試水直播電商、全屋定製，推動紅木跨界聯動燈飾、文創、文旅產業。順應行業新趨勢，中山紅木逐步告別材質溢價依賴，朝着原創設計、全屋定製、數字化生產、產文旅融合方向轉型。

伍建波如今已成為中山市民間文藝家協會主席、波記紫檀館董事長。在他看來，中山紅木「無木卻興業」有着深刻的底層邏輯：省市鎮多級政策持續護航、產學研賦能創新，一代代匠人堅守工藝創新，才讓中山紅木產業實現從無到有、由弱變強的奇蹟。如今，立足灣區發展新機遇，中山紅木正以規範化、品牌化、文旅化姿態，持續擦亮「中國紅木產業之都」金字招牌。

汕頭：牛肉火鍋香飄海內外　靠外地牛成就大產業

「來到汕頭，第一頓必須上牛肉火鍋！」不少老饕專程奔赴汕頭，就只為一口地道鮮切牛肉。殊不知，一桌牛肉火鍋的背後，還藏着一場驚豔的產業奇蹟——這片缺少規模化肉牛養殖基底的土地，孵化出了火遍全國、蜚聲海外的牛肉火鍋與牛肉丸這兩張美食產業名片。

今年3月，在汕頭市委書記温湛濱帶隊的「汕品耀香江」活動中，汕頭本土企業杏花吳記攜牛肉丸等產品亮相香港，在現場與香港企業聯記號達成百萬元訂單。品牌創始人吳宗林驕傲地表示：

這是企業首次進駐香港市場，為品牌『走出去』邁出關鍵一步。

「汕頭本地沒有養殖基地，我們主要從西北產區採購，專挑『西北頂配』秦川牛，只選用5至6年齡、八齒標準的牛，這能保障雪花級別達45%以上。」吳宗林深耕行業30餘年，嚴苛的選材標準是他立足市場的核心底氣，也讓他家的街邊老店成長為本地牛肉餐飲店的頭部「網紅」。據他介紹，在高效供應鏈的支持下，牛肉從屠宰場到餐桌最快僅需60分鐘。

「除了外地遊客，也有不少外國朋友來吃，他們吃完無一例外都豎起大拇指！」吳宗林表示，汕頭玩具、內衣紡織等支柱產業遠銷全球，一頓牛肉火鍋也成為本地企業家招待海外客商的標配，這也讓不少外國客商成為牛肉火鍋的忠實粉絲。

走在汕頭的街頭，大大小小的牛肉火鍋店讓人眼花繚亂，而豐富的牛肉深加工衍生產品也依託線上渠道走得更遠。以杏花吳記為例，該品牌依託小程序、視頻直播平台等渠道，線上年銷售額突破1億元。據吳宗林介紹，下一步，該企業還將繼續開拓海外清真食品市場。

某汕頭店舖現製的牛丸。（微博＠1919）

近年來，汕頭持續深耕牛肉美食文化IP，美食嘉年華、牛文化周、火鍋品鑑會、牛肉產業推介會等活動如雨後春筍般落地。汕頭市牛肉產業聯合會秘書長陳進全介紹：「放眼全市餐飲，至少有三成是與牛肉餐飲相關，這也得益於本地全鏈條企業的共同努力，新老品牌企業百花齊放，相繼走出汕頭、佈局全國，形成規模化產業集群。協會正全力推進汕頭牛肉丸國家地理標誌商標申報工作，以標準化、品牌化賦能產業高質量發展。」

東莞：從存量優勢到品質引領　鮮少產茶卻成「藏茶之都」

今年9月，2026第二十屆東莞茶業博覽會暨中老期茶（東莞）交易會將在東莞舉行。這座鮮少產茶的城市，憑藉40多萬噸民間收藏茶葉、超10個茶葉市場、上萬家茶店茶莊、約60多萬平方米的倉貯面積，被譽為「中國藏茶之都」。如今，東莞藏茶產業正經歷着一場從「存量優勢」向「品質引領」的關鍵跨越。

早期東莞藏茶，帶着鮮明的民間色彩。20世紀90年代開始，大量港商、台商在東莞投資辦廠，將品飲、收藏茶葉的風氣帶入東莞。這種風氣慢慢地影響了本土企業家，他們也逐漸開始關注老茶、陳茶。藏茶需要足夠的土地面積建倉庫，相對於毗鄰的廣州和深圳，東莞土地資源富足，這也為東莞藏茶提供了契機。

東莞有着大大小小的茶葉市場十多個，而歷史最久、市場最旺、規模最大的，便是萬江石美茶葉交易市場。經過23年的發展，這裏已成為國內第二大茶葉市場，上千家客商來自福建、雲南、湖南等地，各類品牌齊全，產業鏈供應鏈集聚，茶產業需要的商品在石美茶葉市場都能一站式採購。

2023年11月，東莞被正式授予「中國藏茶之都」稱號。授牌儀式上，中國國際茶文化研究會發展與促進部有關負責人指出，經多位權威專家評審認定，東莞市現有藏茶量、老茶保有量和交易量均位居全國第一。

「藏茶之都」的金字招牌背後，是強大的專業人才隊伍在支撐。近年來，東莞連續舉辦多屆茶藝師與評茶員職業技能大賽，獲得行業執業資格的選手已超過300名。這些具備國家級一級評茶技師、高級茶藝師等專業資質的人才，不僅提升了東莞茶行業的整體服務水平，更為「藏茶之都」的品牌建設提供了堅實的技術保障。

藏而不動，再大的倉貯也只是庫存。眼下，東莞藏茶產業的焦點正從「藏」轉向「賣」，從存量管理走向價值發現。今年年初，東莞市茶葉行業協會中老期年份茶專業委員會成立，近80名行業代表共同簽署《莞藏老茶品質倡議書》。東莞市茶葉行業協會主席盧樹勳、會長趙沛良先後表示，東莞藏茶已從全國第一的存量規模，邁向追求標準化、可追溯、高價值的新階段。

據東莞市茶葉行業協會秘書長李啟敬介紹，接下來，協會將依託專委會打造「莞藏老茶」地域公共品牌——通過統一的認證標識、嚴格的質量管控和持續的文化輸出，讓全球茶友只要看到「莞藏」二字，就能聯想到「靠譜的老茶」，激活東莞海量藏茶資源形成「老茶原料銀行」。

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