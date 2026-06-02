全球首例　廣西團隊完成基因編輯向腦死患者聯合移植「豬肝豬腎」

廣西醫科大學第二附屬醫院移植研究所孫煦勇團隊，成功將豬的完整肝臟和雙腎同時移植到同一人體內，研究成果已發表在國際知名醫療期刊《Med》上，並獲國際知名科學期刊《Nature》重點報道。



《廣西日報》報道，這是人類首次成功實現原位「全肝+雙腎」基因編輯豬到人的異種移植。受體為一名53歲腦死亡男性，經家屬同意手術。供體器官來自廣西巴馬基因編輯豬，因其臟器尺寸、解剖結構與關鍵生理代謝指標和人類高度相似，被認為是當前最具臨床轉化應用的異種器官供體之一。

孫煦勇團隊的研究成果在國際知名醫學期刊《Med》發表。

國際知名科學期刊《Nature》也報道了孫煦勇團隊的研究成果。（Nature）

為避免超急性排斥反應，研究人員編輯了供體豬的6個基因，敲除3個易引發免疫排斥的豬基因，同時轉入3個人類基因，以改善凝血和免疫相容性。手術採用「原位肝腎聯合移植孫氏術式」，通過單一切口，同期完成肝臟與雙側腎臟的原位替換。移植後不到24小時，豬肝已分泌膽汁，兩枚豬腎也開始工作，受體的血肌酐水平逐漸恢復正常。

廣西醫科大學第二附屬醫院。（微信@廣西醫科大學第二附屬醫院）

哈佛大學和麻省總醫院醫師科學家、2024年全球首例活體豬腎移植團隊負責人Leonardo Riella表示，多器官異種移植比單器官更複雜，但這項研究證明，它在技術上是完全可行。

據了解，這項研究首次證明，基因編輯豬的多個器官能夠在人體內同時發揮功能，標誌着多器官異種移植進入實質性臨床探索階段，為解決器官短缺問題邁出了關鍵一步。