老外來華看病成熱潮！國際病人超過128萬　中國醫療吸引力在哪？

如果說愈來愈多外國人千里迢迢到中國不是旅遊、不做生意，卻是為了看病，且看的並非東方傳統中醫，而是源自西方的西醫，大家覺得意外嗎？中國醫療為何吸引？



國際病人逾128萬

英國「網紅」艾米被胃痛糾纏整整兩年。因為在英國預約檢查「遙遙無期」，曾在華短居的她索性飛到中國求診，很快解決了一切問題。她2026年初在網上分享經歷，盛讚中國醫療服務，瞬間引發網友討論。

艾米分享中國看病的經驗，引來各國網友關注。（網上圖片）

艾米只是選擇「中國方案」的眾多外國病人之一。國家衛健委數據顯示，國內重點涉外醫院2025年接診國際患者128萬人次，較3年前增長73.6%。

事實上，2026年初，到中國看病已成為外國社交媒體其中一個熱門話題。不難看出，到中國看病熱潮已形成。隨着當局放寬外國人免簽證入境，相信熱潮會繼續升溫。

外國人來華看病非新鮮事。以往他們遠道而來為了「遊故宮、登長城」，接受針炙、推拿等中醫治療頂多是「順便」，箇中還多少帶點「險探秘」意味。現在，卻有更多外國人是為治病而來，旅遊變成附屬；他們接受的不限於中醫藥治療，也看中國的西醫，甚至以西醫為主。

「快」源自中國效率

中國病人基數大，只有高效率的醫療服務才能應付。圖為廣東惠州一間醫院的掛號收費處。

中國病人基數大，只有高效率的醫療服務才能應付。圖為廣東惠州一間醫院的掛號收費處。（視覺中國/當代中國授權）

為甚麼老外要千里迢迢到中國看病呢？艾米的故事能給出部份答案。

在英國，家庭醫生一直未能確診艾米出了哪些毛病，當她試圖預約專科醫生時，被告知需等待至少3個月。飛抵北京，但艾米當天見到了醫生，並完成了抽血和心電圖。之後醫生在胃鏡檢查中發現艾米患輕度食道炎與慢性胃炎，同步做了息肉切除，一周後病理結果顯示為良性。

病理結果出爐之際，是艾米飛抵北京的第13天，困擾兩年的問題「極速」解決了。大家都知道，「等」對患者來說是折磨，時間對急症病人何等寶貴。

艾米的經歷曾被一些網友質疑：是否因她的外國人身份得到優待，才可以「一路綠燈」？不過艾米肯定知道，她並未享受特殊待遇，「快」是源自效率和優越的醫療體系。在21世紀第三個十年，人們應該不會懷疑中國效率。

「團購」壓低藥物成本

當局統一採購醫藥和物資，可以用數量換取更低的售價，圖為浙江湖州一間醫院的藥房。（視覺中國/當代中國授權）

艾米還亮出了在華看病的帳單：她全程自費，各項檢查、治療加起來大約2,800元人民幣。在英國私立醫院，僅內窺鏡檢查一項便花3,000到5,000英鎊，折合2萬多至4萬多元人民幣。倍數級的收費落差，能不讓外國病人心動嗎？

在網上分享親歷中國醫療「快」和「便宜」的人還很多。有人表示在美國做磁力共振要等3個月，中國只等半小時；一位加拿大人在家鄉公立醫院看專科要超過40天預約，檢查排隊中位數近29周，但在中國30分鐘完成掛號、問診和取藥全過程；美國網友說當地做心臟搭橋13萬美元，在中國4萬美元；又有人則提到中國腫瘤鏢靶藥價錢，是歐美1/3至1/5.....

除了各種內外科和專科，網友還貼出中國15美元洗牙、20美元補牙的故事。要知道外國保險多不覆蓋牙醫，洗牙、補牙費是大筆開支，這價錢讓很多外國網民「驚掉下巴」。

何以中國醫療價錢能比歐美低那麼多？其中幾個原因常被提到：中國醫護人員薪酬較低、當局對醫療收費嚴格管控，以及醫療設備和藥物的集中採購機制。集中採購，簡單來說是藉龐大人口規模來「團購」，把成本大幅壓縮。

高密度「實戰」 經驗好

中國在微創外科手術等領域達到世界一流水平，其中一個原因是醫生「實戰」經驗多。（網上圖片）

要注意的是，效率和收費僅是老外趨之若鶩的最直觀原因，中國醫療吸引力還有一個核心支撐——精湛醫療技術。

中國的微創外科、心臟介入、靶向治療等很多方面，已達到國際先進水平，傳統中醫更不在話下。有此成績，既是當局重視，以及對教學和科研等方面長期投入，亦離不開實踐及大量經驗積累，後者再要提到龐大人口規模。

媒體以一項複雜的微創手術為例，歐美頂級專家一年頂多做幾十例，中國人口多，病人基數大，一組主刀醫生每年或要做幾百例。就是這種高強度、高密度「實戰」，使得中國醫生無論處理常見病症，還是高難度手術，都可以更精準診治和更快應變。所以概括來說，到中國看病「快」又「便宜」，還要「好」，性價比超高，難怪為此來華老外愈來愈多。

當然，外國人到來看病或會遇一些問題，像國際保險支付、以及非常重要的語言溝通等等。資料顯示，北京、上海等近60個大城市已有800多間醫療機構開設國際醫療部，能提供英語服務。可是，並非全部外國人都說英語，一些「小語種」人士，溝通或未必順暢，要在醫院掛個號都不容易。

會攤薄醫療資源嗎？

外國人到中國接受治療，中醫藥是重點，但近年更多人把目光投向中國快、便宜，又高質素的西醫服務。圖為一名比利時人在北京看中醫。

外國人到中國接受治療，中醫藥是重點，但近年更多人把目光投向中國快、便宜，又高質素的西醫服務。圖為一名比利時人在北京看中醫。（視覺中國/當代中國）

不過，隨着來華求醫外國人日多，專為他們提供翻譯，乃至陪診的服務漸多，問題將會獲得解決；問題解決，又會吸引更多人到中國。

媒體預計，到2028年，相關市場規模將不低於200億美元。目前中國在國際醫療市場的佔有率仍然低，發展空間廣闊。前面曾提到2025年來華看病外國人有128萬人，同期到泰國的超過300萬人。

上海的華山醫院在內地赫赫有名，它也是接診國際病人較多的一間醫院。（網上圖片）

最後是一個大家關心的問題：外國人來求醫，會攤薄國民的醫療資源嗎？

專家認為不必過慮，一是外國人看病全程自費，不存在補貼；二是政策上規定了公立醫院的國際醫療比例，從總量保障國民的醫療資源。況且，即使來華看病老外有數百萬人，相比中國每年數以十億計門診和超過3億住院人次，佔比只是很低。

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