培育「中國服務」國際新名片　智囊齊聚建言南沙打造服務出海窗口

2026年適逢「十五五」規劃開局之年，深入實施服務業擴能提質並培育「中國服務」品牌，已成為推動高質量發展的關鍵課題。

5月29日至30日，由《中國經濟周刊》雜誌社主辦「中國經濟論壇·服務業創新『故事匯』」在廣州南沙召開。來自相關部委和地方的政府官員與專家學者齊聚一堂，圍繞服務業出海策略、制度創新及品牌引領展開深度研討，旨在將南沙打造為「中國服務」走向世界的戰略窗口與重要前哨站。



5月29日至30日，由《中國經濟周刊》雜誌社主辦「中國經濟論壇·服務業創新『故事匯』」在廣州南沙召開。（主辦方供圖）

2025年，中國服務貿易增速達到7.4%，高出貨物貿易3.6個百分點，中國已成為全球服務貿易增長的重要力量。

廣州市南沙區委副書記、區長岳陽在致辭中表示，中國服務正迎來最好的黃金時代。廣州南沙作為國家級新區、自貿試驗區、粵港澳全面合作示範區、面向世界的重大戰略性平台，戰略疊加，使命在肩。

廣州南沙坐擁20萬噸級深水良港，集裝箱吞吐量超2260萬標箱，181條國際班輪航線通達全球310多個港口；中國企業「走出去」綜合服務基地海外服務布局73個國家(地區)、服務超940家企業；已形成1個千億級、4個300億元以上的產業集群，先進製造業增加值佔規上工業增加值超70%；首創「無證明自貿區」「微警認證」等政務服務品牌，疊加「放寬市場準入15條」「南沙金融30條」等國家賦予的先行先試政策。

面向未來，廣州南沙將持續做強航運物流、特色金融、國際商貿等核心業態，全力打造全球服務資源配置樞紐，努力讓「南沙服務」成為「中國服務」走向世界的重要窗口。

廣州南沙坐擁20萬噸級深水良港，集裝箱吞吐量超2260萬標箱，181條國際班輪航線通達全球310多個港口（主辦方供圖）

聚焦生產性服務業與差異化競爭

商務部原副部長魏建國表示，廣州南沙作為粵港澳大灣區「棋眼」，有望成為中國服務品牌出海的前哨站，應跳出傳統貨物貿易思維，依托海上絲綢之路航運優勢，大力發展跨境電商服務、國際物流等高端服務業，把區位優勢轉化為通道優勢、市場優勢和貿易優勢。同時，全力推進海港、空港、數港、金融港、人才港「五港聯動」，構建國際化現代服務產業生態。

他建議，廣州南沙以生產性服務業為突破口，以標準化為底座，以數字技術為引領，以人才培養為根基，以制度型開放為引擎，讓中國服務從廣州南沙走向世界。

魏建國在會後受訪時指出，貨物品牌的出口只有以文化品牌作為支撐才能得到長久發展。廣州南沙地處粵港澳大灣區地理幾何中心，既具有深厚的嶺南文化底蘊，又因毗鄰港澳而具有現代文化。廣州南沙應該充分發揮文化底蘊的優勢，將現代服務業和高端製造業相結合，讓中國服務品牌得到長遠發展。

商務部原副部長魏建國表示，廣州南沙作為粵港澳大灣區「棋眼」，有望成為中國服務品牌出海的前哨站，（主辦方供圖）

世界經濟專家張燕生分析了中國服務出海面臨的機遇與挑戰。他指出，基於規則的全球化已陷入困境，逆全球化、地緣政治衝突正將全球貿易投資推向失序的邊緣，中國服務出海要有風險防範、戰略定力、歷史耐心和底線思維。

張燕生建議，要以服務業為重點擴大對外開放，推進生產性服務業向專業化和價值鏈高端延伸，大力發展服務貿易，積極發展服務外包，在機遇挑戰中塑造國際貿易和雙向投資合作新優勢。

世界經濟專家張燕生建議，要以服務業為重點擴大對外開放，推進生產性服務業向專業化和價值鏈高端延伸，大力發展服務貿易，積極發展服務外包，在機遇挑戰中塑造國際貿易和雙向投資合作新優勢。（主辦方供圖）

中國高技術產業促進會副理事長、中國科學技術發展戰略研究院原副院長、二級研究員孫福全表示，粵港澳大灣區應承擔打造全球服務業創新發展引領區、開放合作標桿區以及制度創新試驗區的戰略使命、廣州南沙要精準錨定「灣區服務樞紐、制度創新試驗田、新興業態策源地」的戰略定位，以差異化競爭構建服務業核心優勢。

他建議，廣州南沙要進一步深化製造業與服務業融合、開拓服務業發展新賽道、大力發展科技服務業、培育現代服務業集群等，推動服務業高質量發展。同時，要結合粵港澳全面合作示範區的區位優勢，聚焦數字服務、航運服務、金融服務等重點領域拓展服務業發展新賽道，挖掘新興服務業增長點。

中國高技術產業促進會副理事長、中國科學技術發展戰略研究院原副院長、二級研究員孫福全建議，廣州南沙要進一步深化製造業與服務業融合、開拓服務業發展新賽道、大力發展科技服務業、培育現代服務業集群等，推動服務業高質量發展。（主辦方供圖）

國家製造強國建設戰略咨詢委員會委員、中國財政科學研究院原副院長、研究員白景明就優化財政資源配置發表了看法。他表示，廣州南沙具備在服務業擴能提質方面實現從「跟跑」到「領跑」的潛力，建議從以下方面優化服務業結構：一是加大力度促進科技成果轉化，打造高水平技術轉移和推廣機構；二是加強人力資源管理，實施專業技術人才知識更新工程；三是增加居民服務優質供給，拓展新型到家服務。同時，要加大財政資源統籌，確保集中財力辦大事，加強服務業項目支出標準體系建設，做到支出標準可行，項目投入可控。

國家制造強國建設戰略咨詢委員會委員、中國財政科學研究院原副院長、研究員白景明表示，廣州南沙具備在服務業擴能提質方面實現從「跟跑」到「領跑」的潛力。（主辦方供圖）

中國社會科學院工業經濟研究所研究員、中國品牌營銷學會副會長、博士生導師張世賢認為，服務業「提質」不僅靠創新驅動，更要靠品牌引領。創新增加科技含量，品牌增加文化價值，形成「雙輪驅動」效應。他強調，生活服務品牌的打造，需要從品質、誠信、創新、文化、人才等方面來打造內功，通過實施品牌戰略，推動中國服務業高質量發展。

中國社會科學院工業經濟研究所研究員、中國品牌營銷學會副會長、博士生導師張世賢認為，服務業「提質」不僅靠創新驅動，更要靠品牌引領。（主辦方供圖）

激發新質生產力推動服務貿易

圍繞生產性服務業與製造業融合，服務貿易發展和基層創新實踐，專家們從不同視角提出了路徑建議。

北京大學經濟學院教授、博士生導師王大樹系統闡釋了生產性服務業與新質生產力的關系。他指出，生產性服務業貫穿製造業上中下遊各環節，是產業延鏈增值的關鍵支撐。生產性服務業不僅是發展新質生產力的重要載體，其本身也是新質生產力的重要組成部分。

他建議從生產性服務業發力，通過催生技術革命性突破、促進生產要素創新性配置、推動產業深度轉型升級，加快培育新質生產力。

5月29日至30日，由《中國經濟周刊》雜誌社主辦「中國經濟論壇·服務業創新『故事匯』」在廣州南沙召開。（主辦方供圖）

清華大學中國經濟思想與實踐研究院常務副院長、研究員厲克奧博指出，中國是全球製造業第一大國，但生產性服務業僅占服務業比重的59%，顯著低於發達國家70%的水平。「兩業協同」的真正瓶頸不在市場本身，而在政府的激勵機制還沒有完全對齊目標。

厲克奧博建議，要用好政府激勵，在產業政策、土地供給、稅收優惠、考核權重上，給生產性服務業與先進製造業同等的「待遇」，加入「兩業融合度」指標，讓容錯機制成為制度標配。

（主辦方供圖）

對外經濟貿易大學經濟學院教授、博士生導師、科研處處長莊芮表示，中國服務貿易進出口規模全球第二，但存在逆差較大、以傳統服務業為主等結構性問題，未來發展方向是推動高質量發展、進出口並舉重點促出口、推動現代服務業發展。

莊芮建議，廣東服務業擴能提質應注重對接高標準國際經貿規則，發揮粵港澳大灣區集成創新優勢，推動先進製造業與服務業深度融合，探索「Al+服務業」新模式，打造服務業標準化樣板。

廣州南沙。（主辦方供圖）

中共中央黨校（國家行政學院）研究員、博士生導師、創新工程首席專家胡仙芝以義烏發展經驗為切入點。她表示，義烏發展模式實質上是有為政府與有效市場完美結合的成功經驗，也是服務業全面整體創新發展的成功實踐。

對此，胡仙芝建議，要學習義烏「尊重基層、尊重市場、尊重法治」的方法論，持續抓好營商環境優化，用法治手段為服務品牌建設保駕護航，用創新驅動推動服務業向數智化和品牌化轉型，不搞「一刀切」，久久為功。

與會專家一致認為，培育「中國服務」品牌是一項系統工程，需要開放合作、兩業融合、制度創新、品牌引領多措並舉，讓「中國服務」成為享譽世界的國際新名片。廣州南沙作為多重國家戰略的重要承載地，有條件、有能力在打造「中國服務」出海「定盤星」的征程中書寫嶄新答卷。