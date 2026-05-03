時代少年團廣州開騷　南沙出動「無人車隊」接駁　機械狗現場巡邏

內地人氣男團「時代少年團」於5月1日至2日在廣州南沙舉行「加冠禮」演唱會。場館選址緊鄰伶仃洋，主打「邊看演出邊看海」的獨特體驗，吸引全國各地數萬名樂迷湧入。廣州政府為應對龐大人潮，除首次投用智能機械狗及具身機器人參與安防外，更調集近百輛「無人駕駛」自動駕駛車組成接駁車隊，解決深夜散場的交通壓力。



今次演唱會於南沙大灣區文化體育中心舉行，由於地理位置特殊，樂迷在觀演同時可遠眺伶仃洋及深中通道的海景。不少樂迷趁開場前在海邊平台駐足拍照，來自廣東的鍾小姐直言：「天氣晴朗又有陣陣海風，感覺非常好，在這裏開唱效果很棒。」

為配合「演唱會經濟」，南沙區在場館內外設置兩大美食市集，提供地道小吃如葵花雞烤串等。此外，現場更罕有設置「家長等候區」，解決不少陪同子女遠道而來的家長休息需求。一名來自北京的家長秦先生點讚稱：「南沙綠化好、空氣好，坐在等候區吹涼風等孩子進場，體驗很棒。」

+ 1

同時，面對短時間內爆發的人流，廣州南沙在今次大型活動中首次投用前沿科技設備。現場可見智能機械狗在廣場執行地面巡邏，具身機器人則利用超廣角視覺在人群中穿梭，配合空中無人機監測，構建「人機協同」的立體安防體系。

在散場接駁方面，由於場館位置相對偏遠，自動駕駛科技公司「小馬智行」緊急調度近百輛無人車組成接駁車隊，在橫瀝地鐵站等交通樞紐提供接駁服務。據統計，演唱會首兩日已累計為上千名樂迷提供無人車接駁，5月4日及5日的續場演出將持續提供保障。

+ 3

除硬體設施外，現場亦發生許多暖心插曲。一名來自佛山的樂迷林小姐在入場前不慎扭傷腳踝，現場工作人員迅速聯動，由停車場到場館進行「輪椅接力」，最終幫助她順利進入會場。此外，警方在現場設立失物招領處，並公布專線熱線，僅在5月2日傍晚前已尋回35件遺失物，包括有樂迷在20分鐘內即尋回重要的專業相機。

時代少年團在連續兩晚演出結束時，亦公開致謝文旅、公安等職能部門的支持，並呼籲樂迷平安返家。這場演出也成為「年輕的城與年輕的人」的雙向奔赴。