吳宜澤引爆熱度　南沙斯諾克公開賽圓滿落幕　體育IP賦能假日消費

5月8日，為期6天的第三屆南沙斯諾克公開賽（東淩杯）在廣州南沙環宇城圓滿結束。經過多輪淘汰賽，連續參加了三屆南沙斯諾克公開賽的國內職業球員梁小龍，最終以黑馬之態一路逆襲，奪得冠軍。

同日，廣州市南沙區台球協會舉行揭牌儀式，標誌著南沙區台球運動邁入規範化、專業化、系統化發展的全新階段。



在本屆賽事中。梁小龍在四分之一決賽擊敗首屆冠軍江俊、決賽擊敗第二屆冠軍姚朋成，最終奪得冠軍寶座。在決賽決勝局中「最後一球」的驚險較量，讓現場觀眾激動又緊張，梁小龍表示「最後一個黑球要打進，難度真的很高，首先我先嘗試帶著防守去打，而後等到機會來到，我頂住壓力，順利進球，我現在還是非常激動！」。

第三屆南沙斯諾克公開賽（東淩杯）賽事現場。

第三屆南沙斯諾克公開賽（東淩杯）冠軍梁小龍。

南沙斯諾克公開賽已連續舉辦三屆，逐步打造成為區域內極具影響力的灣區斯諾克品牌賽事。本屆賽事匯聚全國20餘省份101位斯諾克精英同台競技，競賽規模與選手水準均創歷史新高。

恰逢5月4日，中國「00後」選手吳宜澤在斯諾克世錦賽上成為史上首位獲得世錦賽冠軍的「00後」球員，這個盛事為廣州南沙公開賽注入超強熱度，賽事關注度較往屆提升超300%，環宇城賽事期間超過5萬觀眾慕名前來觀賽，虎牙平台比賽直播觀看總人數創下灣區同類賽事新高達到500萬人次，視頻號直播曝光超145萬人次。

第三屆南沙斯諾克公開賽（東淩杯）圓滿落幕。

除此之外，賽場上更是紀錄頻破，上演單日5個單桿破百的震撼場面，選手姚東成打出單桿143分驚艷表現，刷新本屆賽事單桿最高分紀錄，同時突破個人職業生涯最高桿紀錄，並獲得本屆賽事的最高單桿獎。最佳新星獎則由11歲的喬治依臣獲得。

在本屆賽事中斬獲季軍及最高單桿獎得主的「05後」選手姚東成在賽後表示，自己是吳宜澤的超級粉絲，「曾經我也跟他一起練過一段時間球，我也一直非常關注他的比賽。看到他拿到冠軍，給了我莫大的鼓勵，讓我感到沒有什麼是不可能的！」。

第三屆南沙斯諾克公開賽（東淩杯），姚東成同時奪得最高單桿獎。

本屆賽事在往屆基礎上實現全方位升級，參賽規模覆蓋全國20餘省份、101位斯諾克精英參賽，覆蓋70後至10後全年齡段，賽制嚴格對標國際職業標準，全程共計127場激烈角逐。

賽事更與「五一」假期完美疊加，成為南沙區假日消費核心引擎之一。官方數據顯示，賽事舉辦地南沙環宇城日均客流量同比增長超50%；聯動南沙六大商業綜合體，「五一」假期累計客流量接近150萬人次，同比增長超110%；賽事創新「體育+商娛+生活」一體化消費場景，通過觀賽互動、積分兌換、消費券激勵等機制，高效將觀賽流量轉化為消費增量。

本屆南沙斯諾克公開賽作為重點培育的自主品牌，通過專業化與市場化運作，已成功從區域活動躍升為大灣區具影響力的體育名片。南沙近年持續完善體育布局，藉由高端賽事促進競技、商貿與文化的深度融合，致力打造灣區體育高地。未來，南沙將持續深耕斯諾克IP，發揮「賽事+」乘數效應，以體育活力激發城市魅力，並透過全民健身與競技體育的協同發展，為區域高質量發展注入強勁動能，邁向國際濱海文體名城。