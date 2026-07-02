廣湛高鐵｜佛山站開通運營　廣州佛山城中心最快18分鐘直達

綜合《廣州日報》和廣州廣播電視台報道，7月1日，廣湛高鐵佛山站正式開通運營，佛山站位於佛山市禪城區核心地帶，可實現廣佛兩市中心最快18分鐘直達，至湛江北站最快1小時38分鐘可達。



佛山站。（廣州廣播電視台）

廣湛高鐵線路示意圖。（廣州廣播電視台）

佛山站位於佛山市禪城區核心地帶，為舊車站拆除後於原址片區新建的高鐵站，屬於廣湛高鐵沿線車站，廣湛高鐵已於去年12月通車運營。佛山站可實現廣佛兩市中心最快18分鐘直達。同時，佛山站接入京廣、廣湛、廣汕等多條高鐵線路，成為佛山連通全國高鐵網的核心門戶，佛山站至湛江北站最快1小時38分鐘可達。

佛山站。（廣州廣播電視台）

佛山站是佛山市「兩主四輔」鐵路客運樞紐的核心主樞紐，總建築規模29.4萬平方米，站房面積5萬平方米，最高聚集人數2500人，預計初期年發送旅客約460萬人次，遠期可達600萬人次。

佛山地鐵3號線佛山站今日也正式開通，實現高鐵與地鐵同站無縫換乘。乘坐高鐵抵達佛山站的乘客，可直接進入安檢互信區，無需重複接受二次安檢即可乘坐地鐵。