深圳西麗塔｜關閉逾30年重新開放　360°賞湖景　附開放時間及交通

好消息來了！有著42年歷史的深圳西麗塔正式向公眾免費開放。修繕後的西麗塔有哪些看點？市民遊客們反響如何？深視新聞記者實地探訪。



西麗塔免費開放 360°湖景，盡收眼底

位於深圳市南山區的西麗塔始建於1984年，通高約32米，共7層，八角飛檐的仿古造型嵌在山水之間，自帶中式雅緻氣韻。彼時的西麗湖度假村是深圳早期旅遊的王牌去處，兼具實用性與景觀性。

關閉逾30年的深圳西麗塔，再次免費開放。（圖/翻攝自微博）

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它最初並非是單純的景觀建築，而是西麗水庫專屬的「水務瞭望哨」，承擔水位觀測、堤壩巡查與山林火情監測等功能。九十年代中期因水源管控暫時封閉，一封就是三十餘年。直到2026年6月，才重新開放。

6月21日，記者來到西麗塔探訪時看到，登塔入口處已有市民在排隊等候，綠道上，漫步觀景、拍照打卡的遊客也隨處可見。

「登上塔頂可將整個西麗水庫的美景盡收眼底，真切感受到了西麗塔獨特的景觀魅力。」家住附近的市民鄧捷告訴記者，自己平日裏經常到環西麗湖綠道遊玩，前幾天在網上看到西麗塔開放的消息便選擇今天專程前來。

「感覺很舒服，一路走過來，步步都是景色。」市民李美良也對西麗塔的景色讚不絕口，她表示這裏風景優美，沿途綠蔭充足、草坪修剪齊整，體驗感十分舒適。

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修舊如舊 拾級而上，一步一景

此次修繕遵循「修舊如舊、顯山露水」的原則，沒有大拆大建，以最小程度干預建築修繕，完整保留塔身原貌、復古雕花與標誌性「塔上生塔」的塔頂造型。

同步加固建築結構、翻新內飾，讓這座閒置多年的水務設施，變身為市民可近距離遊覽的文保觀景點。

七層塔樓，拾級而上，每一幀都是風景：一二層藏在樹影間，上到三四層，樹冠漸漸退下；到了頂層，大片湖面盡收眼底。

頂層360°全景無遮擋，北面是陽台山，層疊起伏；南面是留仙洞總部基地，高樓天際線清晰可見。一半山湖，一半城市，涼風拂來，格外愜意。

塔頂還配備觀鳥望遠鏡，偶爾能看見蒼鷺或鷹隼緩緩飛過。

串珠成鏈 環湖體驗再升級

西麗塔周邊配套同步升級，新建棧橋、登山道與專屬觀景平台，打通了以往綠道繞行堵點。

全長16.2公里的環西麗湖綠道坡度平緩，串聯起夕陽平台、問山疊水、寫意三河等多處景觀。其中寫意三河片區的30畝四季花田出片效果絕佳。推薦牌坊入口起步，全程徒步2-3小時，傍晚還能在湖畔邂逅絕美日落。

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限流登塔 承載上限30人

為兼顧市民遊覽體驗與水源地、文物的雙重保護，園區對安保、保潔、綠化全環節制定專屬管控標準。

環西麗湖綠道物業負責人崔乘坤表示：「依託原生植被開展綠化維護，全程禁用化學清潔劑，採用生物防蟲與物理清潔方式作業，避免水體污染。」

安保方面，古塔出入口設置定點值守崗位，將防火、建築防破壞列為核心巡查重點。同時限流登塔，塔樓瞬時承載上限30人，實行一出一進分批放行。

來環西麗湖綠道（碧道），登塔、賞景、騎環湖綠道，在山湖與城市之間找回久違的鬆弛感。

開放時間：

4月至10月 6:00-19:00

11月至次年3月 7:00-18:00





入園方式：

開放時段配合現場安全核驗即可入園登塔，塔內瞬時最大承載30人，現場採取分批放行、「出一進一」等管控措施。

西麗塔位於西麗水庫一級水源保護區，依法禁止化學消殺，塔體及周邊蛇類、蚊蟲等野生動物出沒，請注意自身防護。





交通：

深圳地鐵7號線「西麗湖站」B出口

