深圳地鐵27號線麗山站封頂　首創「搭積木式」建造方法將串聯3區

近日，深圳地鐵27號線麗山站順利封頂，標誌著中國首個咬合樁支護+全預製裝配式平頂有柱式地鐵車站拼裝全部完成。兩項硬核創新技術雙重加持，開創中國地鐵建造全新模式。



串聯三大核心片區 大灣區交通新動脈

27號線一期線路全長約25km，途經南山、龍華、龍崗三區，共設21座車站，串聯南山科技園、西麗高鐵新城、龍華中心、坂雪崗科技城等重點片區。

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據悉，27號線將於2029年建成。建成後，前海、南山中心與龍華中心可以45分鐘快速通達。

沿線特色站點 一起來看看

27號線多條換乘站點，覆蓋海景、商圈、科創園區、生態綠地，出行體驗直接拉滿。

麗山站

麗山站北側緊鄰大沙河生態景觀長廊，東南側直達哈爾濱工業大學（深圳），周邊連片成熟住宅小區，兼具山水生態、高校書香與居住煙火氣，串聯起西麗科教城的自然與人文風光。

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人才公園站

人才公園站可換乘13號線，坐擁深圳灣一線海景，緊鄰華潤萬象城、科技園南區寫字樓集群，濱海跑步道、星光棧橋、潮汐廣場等網紅景觀連成一片，一站式實現通勤、看海、逛街需求。

高新園站

高新園站接駁1號線，串聯羅湖、福田、南山等城市主幹線，覆蓋科技園北區、大疆（DJI）、大族等頭部科技企業總部密集，周邊配套高新商圈、人才公寓、創業孵化園區、餐飲、辦公、休閒配套完善，是海量科創上班族日常通勤主戰場。

白石龍站

白石龍站是龍華稀缺跨關三線換乘樞紐，串聯4號線、27號線與規劃21號線，片區分佈中航陽光新苑等大型成熟住宅，龍光玖龍薈、星河COCO City兩大商圈環伺，中小學、白石龍音樂公園配套齊全，居住、購物、跨區通勤全都兼顧，是龍華宜居配套標杆站點。

知多點：搭「積木」建地鐵站，解鎖裝配新範式

告別傳統工地大面積現澆作業，此次麗山站直接開啟「積木式」建造，全站331塊構件全部在工廠標準化預製，運至現場直接拼接組裝，首創平頂有柱裝配式車站新方案，科技感滿滿。

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此外，麗山站的封頂還突破了複雜富水地層裝配式地鐵建造瓶頸，充分驗證了咬合樁支護與全預製裝配式平頂有柱結構組合工法的先進性、實用性與可靠性，為中國同類地質、同類工況地鐵車站建設，提供了可複製、可借鑑、可推廣的實施方案。

從「現澆」到「裝配式」，深圳地鐵建設變得更高效、更科技，27號線全線建成後，跨區域交通將更快捷，一起期待它的開通吧~