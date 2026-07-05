深圳科技遊學熱！比亞迪大疆開放親子參觀？百度還能試坐蘿蔔快跑

帶子女北上深圳，除了行商場、玩樂園，原來還可以「逛」科技巨企！深圳匯聚全球頂尖科技企業，它們的總部不少都設有公眾展示空間，供外界預約參觀。



近年，高科技的應用場景愈來愈豐富，有教育機構以遊學名義組團參觀，也不乏家長們自發組織，跟上這股「科技遊學」熱潮。這些「遊學團」具體有何內容？收費多少？如何參加呢？



低至數百元 科技遊學團怎麼參加？

參觀科技總部，向來是科研機構或企業考察的專利，但近年，私人機構組織面向學生或家庭的「科技遊學團」愈來愈多。

在社交平台上，不乏有私人教育機構貼文宣傳，以「深圳這些大廠可以帶娃參觀」，「帶孩子來深圳造飛機、造車、造船」，「99%父母不知道 深圳大廠可以帶娃參觀」為標題吸引家長。當中，有些還是由媽媽群組發起，旨在組織一班志同道合的家庭，讓孩子一邊遊玩一邊學習。

深圳科技遊學熱潮社交平台有不少以深圳科技巨企可參供參觀的貼文，吸引家長參加。

在社交平台「小紅書」上，不乏貼文提供參觀深圳科技巨企的資訊，吸引家長和學生報名。 （小紅書）

收費如何呢？企業提供的遊學範圍，通常可以分為「公眾開放區域」和「深度遊學/考察」。一般來說，前者免費，可自行前往。後者則需要收費，一般要經機構參加。參與教育機構組織的遊學活動，收費視乎具體項目而定，主要要看是否有專車接送，是否包餐飲，以及後續項目，價錢由數百至上千元不等。

百度：試坐「蘿蔔快跑」 感受自動駕駛科技

深圳科技企業眾多，哪些特別適合學生參觀呢？有相關機構總結：「親子研學優先選百度、大疆、比亞迪互動性強；企業考察推薦華潤、華為、騰訊。」主要由於前三者的展示廳互動性強，主打體驗，更適合學生。本文就著重介紹這三間。

一班來自惠州的家庭，透過機構主辦的活動，來到深圳星河雙子塔產業園區，參觀百度深圳總部，體驗AI與自動駕駛等黑科技矩陣。

在百度科技展廳內，孩子們親身了解AI智能助手「小度」，以及百度搜索、文心大模型、百度指數等智能產品。他們直接與AI對話，感受高科技如何融入日常應用。

一班來自惠州的家庭，在百度深圳總部員工的帶領下，認識各種百度AI的生活應用場景，從小學習科技如何為社會帶來便利。（視覺中國/當代中國授權）

學生亦有機會體驗百度Apollo智慧駕駛技術。在駕駛艙內，學生透過多螢幕連動系統觀察車輛對紅綠燈、行人、突發路況的即時反應。此外，還能試乘「蘿蔔快跑」，穿梭於南山區核心路段，體驗自動駕駛的樂趣。

小朋友在駕駛員陪伴下，有機會試座「蘿蔔快跑」，體驗自動駕駛如何運作。（視覺中國/當代中國授權）

親身體驗高科技真實場景，學生全情專注投入，家長們都十分滿意。

大疆：訪客中心毋須預約 孩子試飛無人機

去過大疆「天空之城」參觀，無不被它的高度互動體驗所吸引。

大疆創新（DJI）是中國無人機巨頭，在全球消費級無人機的市場佔比超過七成。其位於深圳南山區的全球總部「天空之城」，本身就是一件視覺與玩樂兼備的科技藝術品。

大疆深圳總部「天空之城」於2022年9月正式啟用，由T1、T2兩棟塔樓組成。T1共40層，195米高，T2樓共44層、213米高。兩棟大樓之間由一條架設於24層、距地面105米的懸索橋連接，遠遠望去，兩座塔樓如同懸浮在空中，單是設計本身已是有趣的科技學問。（Getty/當代中國授權）

T1棟1樓的訪客中心及旁邊的大疆文創中心是無需預約的，可直接入內參觀。訪客中心內設有產品靜態展示區，可以近距離接觸各種產品。最震撼的莫過於無人機的產品拆解圖（Exploded View，又稱爆炸圖），細節滿滿，帶來感官震撼。

大疆總部的T1大樓設有訪客中心，對公眾開放，毋需預約可直接進入參觀。（小紅書＠誰是小胖咪）

若想進入大樓內部更深處參觀（如空中花園等區域），則需通過企業團隊、研學或客戶團體渠道預約。

大疆深圳總部訪客中心內展示大量大疆無人機等產品，現場環境還十分舒適。（小紅書@誰是小胖咪）

團體參觀中，最吸引的莫過於飛行體驗區。營地設有模擬飛行、實景航拍、穿越機障礙挑戰以及團隊編隊任務等多元項目。在合規的專業試飛場地搭配全系設備，全程有導師指導。學生也有機會分組操控無人機，親手完成航拍創作與飛行挑戰賽，在動手實踐中理解物理、工程知識，以及「中國智造」的實力。

大疆深圳總部訪客中心內的產品，不少都呈現產品的內部面貌，喜歡科技的小朋友能直觀看到當中細節。（小紅書@誰是小胖咪）

比亞迪：看刀片電池 試坐雲巴

位於深圳坪山區的比亞迪總部，同樣是親子研學的熱門之選，目前亦已正式面向學校、企事業單位等團隊開放預約。

比亞迪的參觀場地主要分為兩處：「比亞迪歷史博物館」及「集團總部展廳」。

比亞迪全球總部「六角大樓」位於深圳坪山區，於2007年落成。從高空看，建築外形如同一枚精密的齒輪，嵌在中國新能源汽車產業的心臟地帶。（視覺中國/當代中國授權）

比亞迪歷史博物館共分兩棟，一棟是展示30年來的奮鬥歷程，另一棟則展主要汽車的技術發展，現場可以試坐電動巴士，並親眼看到汽車底座的刀片電池的真身。（小紅書@大貝小嘟成長記）

比亞迪歷史博物館，坐落於深圳市龍崗區德慶工業園，由老廠房改造而成。博物館由兩棟八層建築構成，集文化展示、參觀互動、培訓教育等功能於一體。館內生動呈現比亞迪由1994至2024的發展歷程。

至於位於坪山的集團總部展廳，則可一站式了解比亞迪的核心產品和技術方案。學生可以親眼看到迪精選車型，刀片電池技術，還有機會乘坐比亞迪自主研發的雲巴，在園區內體驗無人駕駛的便捷。

政府加持 深圳推「工業旅遊+教育」掀遊學熱

隨着政府推動工業旅遊，不少科技企業都接受機構以團體方式預約體驗，當中的活動也適合學生參加。（小紅書＠成都新東方遊學營地＠）

掀起這股「科技遊學」熱潮，除了家長對高科技教育的重視外，背後離不開政府的積極推動。

2025年8月，深圳市工信局與市文體局聯合印發了《深圳市工業旅遊發展工作方案（2025-2026年）》，明確提出促進「工業旅遊+教育」融合等方向。深圳市亦發布了「最in十大工業科技旅遊路線」，線路包括大國重器、科創智造、體驗探索等，涵蓋大亞灣核電站、比亞迪雲巴等景點，讓大眾在體驗中感受「中國智造」。

由此帶動的「科技遊學團」，相信會愈來愈多，成為未來親子家庭假日活動的又一選擇。

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