深圳科技遊學熱！比亞迪大疆開放親子參觀？百度還能試坐蘿蔔快跑
帶子女北上深圳，除了行商場、玩樂園，原來還可以「逛」科技巨企！深圳匯聚全球頂尖科技企業，它們的總部不少都設有公眾展示空間，供外界預約參觀。
近年，高科技的應用場景愈來愈豐富，有教育機構以遊學名義組團參觀，也不乏家長們自發組織，跟上這股「科技遊學」熱潮。這些「遊學團」具體有何內容？收費多少？如何參加呢？
低至數百元 科技遊學團怎麼參加？
參觀科技總部，向來是科研機構或企業考察的專利，但近年，私人機構組織面向學生或家庭的「科技遊學團」愈來愈多。
在社交平台上，不乏有私人教育機構貼文宣傳，以「深圳這些大廠可以帶娃參觀」，「帶孩子來深圳造飛機、造車、造船」，「99%父母不知道 深圳大廠可以帶娃參觀」為標題吸引家長。當中，有些還是由媽媽群組發起，旨在組織一班志同道合的家庭，讓孩子一邊遊玩一邊學習。
深圳科技遊學熱潮社交平台有不少以深圳科技巨企可參供參觀的貼文，吸引家長參加。
收費如何呢？企業提供的遊學範圍，通常可以分為「公眾開放區域」和「深度遊學/考察」。一般來說，前者免費，可自行前往。後者則需要收費，一般要經機構參加。參與教育機構組織的遊學活動，收費視乎具體項目而定，主要要看是否有專車接送，是否包餐飲，以及後續項目，價錢由數百至上千元不等。
百度：試坐「蘿蔔快跑」 感受自動駕駛科技
深圳科技企業眾多，哪些特別適合學生參觀呢？有相關機構總結：「親子研學優先選百度、大疆、比亞迪互動性強；企業考察推薦華潤、華為、騰訊。」主要由於前三者的展示廳互動性強，主打體驗，更適合學生。本文就著重介紹這三間。
一班來自惠州的家庭，透過機構主辦的活動，來到深圳星河雙子塔產業園區，參觀百度深圳總部，體驗AI與自動駕駛等黑科技矩陣。
在百度科技展廳內，孩子們親身了解AI智能助手「小度」，以及百度搜索、文心大模型、百度指數等智能產品。他們直接與AI對話，感受高科技如何融入日常應用。
學生亦有機會體驗百度Apollo智慧駕駛技術。在駕駛艙內，學生透過多螢幕連動系統觀察車輛對紅綠燈、行人、突發路況的即時反應。此外，還能試乘「蘿蔔快跑」，穿梭於南山區核心路段，體驗自動駕駛的樂趣。
親身體驗高科技真實場景，學生全情專注投入，家長們都十分滿意。
大疆：訪客中心毋須預約 孩子試飛無人機
去過大疆「天空之城」參觀，無不被它的高度互動體驗所吸引。
大疆創新（DJI）是中國無人機巨頭，在全球消費級無人機的市場佔比超過七成。其位於深圳南山區的全球總部「天空之城」，本身就是一件視覺與玩樂兼備的科技藝術品。
T1棟1樓的訪客中心及旁邊的大疆文創中心是無需預約的，可直接入內參觀。訪客中心內設有產品靜態展示區，可以近距離接觸各種產品。最震撼的莫過於無人機的產品拆解圖（Exploded View，又稱爆炸圖），細節滿滿，帶來感官震撼。
若想進入大樓內部更深處參觀（如空中花園等區域），則需通過企業團隊、研學或客戶團體渠道預約。
團體參觀中，最吸引的莫過於飛行體驗區。營地設有模擬飛行、實景航拍、穿越機障礙挑戰以及團隊編隊任務等多元項目。在合規的專業試飛場地搭配全系設備，全程有導師指導。學生也有機會分組操控無人機，親手完成航拍創作與飛行挑戰賽，在動手實踐中理解物理、工程知識，以及「中國智造」的實力。
比亞迪：看刀片電池 試坐雲巴
位於深圳坪山區的比亞迪總部，同樣是親子研學的熱門之選，目前亦已正式面向學校、企事業單位等團隊開放預約。
比亞迪的參觀場地主要分為兩處：「比亞迪歷史博物館」及「集團總部展廳」。
比亞迪歷史博物館，坐落於深圳市龍崗區德慶工業園，由老廠房改造而成。博物館由兩棟八層建築構成，集文化展示、參觀互動、培訓教育等功能於一體。館內生動呈現比亞迪由1994至2024的發展歷程。
至於位於坪山的集團總部展廳，則可一站式了解比亞迪的核心產品和技術方案。學生可以親眼看到迪精選車型，刀片電池技術，還有機會乘坐比亞迪自主研發的雲巴，在園區內體驗無人駕駛的便捷。
政府加持 深圳推「工業旅遊+教育」掀遊學熱
掀起這股「科技遊學」熱潮，除了家長對高科技教育的重視外，背後離不開政府的積極推動。
2025年8月，深圳市工信局與市文體局聯合印發了《深圳市工業旅遊發展工作方案（2025-2026年）》，明確提出促進「工業旅遊+教育」融合等方向。深圳市亦發布了「最in十大工業科技旅遊路線」，線路包括大國重器、科創智造、體驗探索等，涵蓋大亞灣核電站、比亞迪雲巴等景點，讓大眾在體驗中感受「中國智造」。
由此帶動的「科技遊學團」，相信會愈來愈多，成為未來親子家庭假日活動的又一選擇。
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