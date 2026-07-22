深圳、廣州機場將實現軌道直連　最快100分鐘直達

據《央視新聞》報道，穗深城際鐵路竹料至新塘南段與東莞西聯絡線將於近日開通運營，屆時，廣州白雲、深圳寶安兩大大灣區核心樞紐國際機場，將實現軌道直連，出行時間將壓縮至100分鐘以內。



穗深城際新段開通 實現廣深機場直連

據悉，穗深城際竹料至新塘南段全長48.2公里，新設鍾落潭東、九佛、佛塱、新龍、鎮龍、永寧北、永寧南等7座車站。開通後，這條線路將與已運營的穗深城際新塘南至深圳機場段、廣州東環城際銜接，從而實現白雲機場和寶安機場的直連。

穗深城際竹料至新塘南段全長48.2公里，新設鍾落潭東、九佛、佛塱、新龍、鎮龍、永寧北、永寧南等7座車站。（廣東城際）

此外，該條線路還將經過高鐵廣州新塘站、高鐵虎門站等交通樞紐，進一步加強空鐵聯運，方便沿線市民出行。

每天兩對「大站快車」往返 最快100分鐘內抵達

報道指出，新線路運營初期，廣州地鐵集團將安排白雲機場與寶安機場之間每天兩對「大站快車」往返列車，最快100分鐘內抵達，後續將根據客流密度及旅客需求動態調整開行班次。

新線路運營初期，廣州地鐵集團將安排白雲機場與寶安機場之間每天兩對「大站快車」往返列車，最快100分鐘內抵達。（央視新聞）

新路線開通後，旅客可以選擇在竹料站進行廣州東環城際和穗深城際的快捷換乘，竹料往返白雲機場約每14分鐘一班，竹料往返深圳寶安機場每日共有26.5對列車。此外，隨著東莞西聯絡線的同步開通，廣州地鐵集團還將新增「琶洲—深圳機場、肇慶—深圳機場」的大站快車或特快列車交路，琶洲到深圳機場最快約1小時，肇慶到深圳機場最快約139分鐘。

支持公交化+12306雙票務系統

新線路開通後，廣州地鐵集團管轄的廣東城際線路將全面支持「城際鐵路公交化多元支付+12306」雙票務系統，讓大灣區各城市間市民跨城出行更便捷。新線路也將進一步織密珠三角城際鐵路網絡，強化廣州、深圳、佛山、惠州、東莞、肇慶、清遠等7座城市的軌道交通聯繫，加速構建大灣區「一小時生活圈」。